ДОФЍН (Dauphin, букв. дельфин)

Титул наследника французского престола в 1349 по 1830 г. Происходит от названия французской провинции Дофине на юго-востоке страны, последний самостоятельный правитель которой Гумберт II в 1349 г. продал ее королю Франции Филиппу VI Валуа (1328-1350). Условием уступки Дофине являлось то, что эта территория становилась апанажем наследника трона, т.е. старшего сына, который официально именовался Дофином Вьеннским, а его жена, соответственно, носила титул Дофины (Dauphine). При Людовике XIV титул был изменен на «дофина Франции».

Самые известные дофины в истории Франции – Карл де Валуа, будущий Карл V (1364-1380), и его внук, тоже Карл де Валуа, будущий Карл VII (1422-1461), сыграли важную политическую роль, поскольку приняли на себя роль регентов и организаторов борьбы с англичанами во время Столетней войны (1337-1453). В правление Людовика XI (1461-1483) область Дофине, формально являвшаяся леном Священной Римской империи, была присоединена к Франции, в том числе с целью обеспечения лояльности наследника трона.

Как правило, до семилетнего возраста дофин воспитывался гувернанткой, а до достижения совершеннолетия (13 лет) – гувернером и воспитателем.

Иллюстрация :

Герб наследника французского трона.

Автор статьи: Шишкин В.В.