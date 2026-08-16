ДОДОНА
ДОДОНА - древнегреческий храм в одноименном городе в Эпире, при котором находился знаменитый Додонский оракул, упоминаемый Гомером, Гесиодом, Геродотом.
Додона - центр культа Зевса, в период расцвета греческих полисов считался общегреческим религиозным центром, вторым после оракула в Дельфах. Представители жреческого рода Селлов и женщины-жрицы прорицали по шелесту священного дуба Зевса, по журчанию ручья, протекавшего у его корней, по звуку от удара плетей по бронзовому тазу при дуновении ветра (отсюда выражения «додонский бич», «додонская бронза», «додонский таз» для обозначения болтливого человека). В 219 году до нашей эры Додона потерял значение после его разорения этолийцами; перестал существовать с конца IV века нашей эры (при римском императоре Феодосии I).