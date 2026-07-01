ДОЧЕРНИЕ РЕСПУБЛИКИ

ДОЧЕРНИЕ РЕСПУБЛИКИ - названия государств-сателлитов Франции , созданных ею в 1790-х годах в результате побед над армиями стран - участниц первой антифранцузской коалиции.

В чис­ло дочерних республик вхо­ди­ли: Ба­тав­ская рес­пуб­ли­ка (1795-1806 годы; на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов), Цис­па­дан­ская рес­пуб­ли­ка (1796-1797 годы; на се­ве­ре Апе­ннин­ско­го полуострова, к югу от реки По), Транс­па­дан­ская рес­пуб­ли­ка (1796-1797 годы; на зем­лях к се­ве­ру от реки По), Ци­заль­пин­ская рес­пуб­ли­ка (1797-1802 годы; об­ра­зо­ва­на в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Цис­па­дан­ской и Транс­па­дан­ской рес­пуб­лик; впо­след­ст­вии на её ос­но­ве бы­ла соз­да­на Италь­ян­ская рес­пуб­ли­ка 1802-1805 годы), Ли­гу­рий­ская рес­пуб­ли­ка (1797-1805 годы; с цен­тром в Ге­нуе), Рим­ская рес­пуб­ли­ка (1798-1799 годы; на тер­ри­то­рии Пап­ско­го госкдарства), Пар­те­но­пей­ская рес­пуб­ли­ка (январь - июнь 1799 года; на зем­лях Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­ва), Гель­ве­ти­че­ская рес­пуб­ли­ка (1798-1803 годы; на тер­ри­то­рии Швей­ца­рии).

Про­ект об­ра­зо­ва­ния Цис­ре­нан­ской рес­пуб­ли­ки (1797 год) не был реа­ли­зо­ван в ре­зуль­та­те ан­нек­сии Фран­ци­ей ле­во­го бе­ре­га реки Рейн. В дочерних республиках про­во­ди­лись ре­фор­мы и соз­да­ва­лись государственные уч­ре­ж­де­ния по французскому об­раз­цу. Ма­те­ри­аль­ные и люд­ские ре­сур­сы дочерних республик ис­поль­зо­ва­лись в ин­те­ре­сах Фран­ции. В 1799 году Пар­те­но­пей­ская и Рим­ская рес­пуб­ли­ки бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны по­сле ухо­да с их тер­ри­то­рии французской ар­мии; Ли­гу­рий­ская рес­пуб­ли­ка ан­нек­си­ро­ва­на Фран­ци­ей в 1805 году; Итальянская рес­пуб­ли­ка в 1805 году пре­об­ра­зо­ва­на в Итальянское ко­ро­лев­ст­во, а Ба­тав­ская рес­пуб­ли­ка - в Гол­ланд­ское ко­ро­лев­ст­во 1806-1810 годов. Гель­ве­ти­че­ская рес­пуб­ли­ка пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние по­сле из­да­ния На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том «Ак­та о ме­диа­ции» (всту­пил в си­лу 10.03.1803 года), вер­нув­ше­го Швей­ца­рии её преж­нее кан­то­наль­ное ус­т­рой­ст­во.

Дополнительная литература:

Со­рель А. Ев­ро­па и Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. СПб., 1892–1906. Т. 4–5;

Dunant E. Les relations diplomatiques de la France et de la République Helvétique, 1798–1803. Bâle, 1901;

Bourgin G., Godechot J. L’Italie et Na­po­léon, (1796–1814). Bordeaux; P., 1936.

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