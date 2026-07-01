ДОЧЕРНИЕ РЕСПУБЛИКИ
ДОЧЕРНИЕ РЕСПУБЛИКИ - названия государств-сателлитов Франции, созданных ею в 1790-х годах в результате побед над армиями стран - участниц первой антифранцузской коалиции.
В число дочерних республик входили: Батавская республика (1795-1806 годы; на территории Нидерландов), Циспаданская республика (1796-1797 годы; на севере Апеннинского полуострова, к югу от реки По), Транспаданская республика (1796-1797 годы; на землях к северу от реки По), Цизальпинская республика (1797-1802 годы; образована в результате объединения Циспаданской и Транспаданской республик; впоследствии на её основе была создана Итальянская республика 1802-1805 годы), Лигурийская республика (1797-1805 годы; с центром в Генуе), Римская республика (1798-1799 годы; на территории Папского госкдарства), Партенопейская республика (январь - июнь 1799 года; на землях Сицилий обеих королевства), Гельветическая республика (1798-1803 годы; на территории Швейцарии).
Проект образования Цисренанской республики (1797 год) не был реализован в результате аннексии Францией левого берега реки Рейн. В дочерних республиках проводились реформы и создавались государственные учреждения по французскому образцу. Материальные и людские ресурсы дочерних республик использовались в интересах Франции. В 1799 году Партенопейская и Римская республики были ликвидированы после ухода с их территории французской армии; Лигурийская республика аннексирована Францией в 1805 году; Итальянская республика в 1805 году преобразована в Итальянское королевство, а Батавская республика - в Голландское королевство 1806-1810 годов. Гельветическая республика прекратила своё существование после издания Наполеоном I Бонапартом «Акта о медиации» (вступил в силу 10.03.1803 года), вернувшего Швейцарии её прежнее кантональное устройство.
Дополнительная литература:
Сорель А. Европа и Французская революция. СПб., 1892–1906. Т. 4–5;
Dunant E. Les relations diplomatiques de la France et de la République Helvétique, 1798–1803. Bâle, 1901;
Bourgin G., Godechot J. L’Italie et Napoléon, (1796–1814). Bordeaux; P., 1936.