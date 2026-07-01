ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ
ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ - российский график, живописец, сценограф.
Учился в Санкт-Петербурге - в Рисовальной школе Обществ поощрения художеств (1884-1885 годы), в мастерских Л. Е. Дмитриева-Кавказского (1897-1899 годы), В. В. Матэ (1901-1902 годы) и других; окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1899 год). В 1899-1901 годах обучался в Мюнхене - в школах А. Ажбе и Ш. Холлоши, посещал мастерскую А. Г. Явленского; в эти годы познакомился с И. Э. Грабарём, в 1902 году - с С. П. Дягилевым и художниками «Мира искусства». Был членом этого объединения (1902-1924 годы) и Союза русских художников (1904-1910 годы).
Среди мастеров «Мира искусства» Добужинский отличался особой изменчивостью индивидуального стиля, острым чувством современности. В 1896-1924 годах исполнял карикатуры и иллюстрации для петербургских журналов («Шут», «Жупел» - один из организаторов, 1905-1906 годы; «Сатирикон», «Смехач» и других) и альманахов («Белые ночи», 1907 год). В ранней журнальной графике Добужинский заметно влияние немецкого югендстиля, Ф. Валлотона; в видах Новгорода, Москвы, Вильны и других городов (1885-1889 годы) точность натурного видения сочеталась с элементами гротеска. Зрелый стиль Добужинского сложился под воздействием руского. модерна и символизма; он отмечен сочетанием живописного и графического начал (с преобладанием экспрессивной роли линии и силуэта), многозначительностью деталей, тонкостью тональной разработки цвета.
Главна тема творчества Добужинского - современный город, приобретающий иногда фантастически-одушевлённый облик (графический цикл «Городские сны», 1907-1921 годы); особое место занимает Санкт-Петербург - мрачный и таинственный, порой трагически-гротескный, близкий по эмоциональному восприятию Ф. М. Достоевскому и поэзии А. А. Блока («Старый домик», 1905 год; «Окно парикмахерской», 1906 год, оба – Государственная третьяковская галерея; «Петербург», 1914 год, ГРМ; все - смешанная техника). Изображения парадного Санкт-Петербурга немногочисленны (изданная в виде открыток серия по заказу Общины Святого Евгении, 1902-1910 годы); столь же редки у Добужинского «ретроспективные» пейзажи («Провинция 1830-х годов», 1907 год, ГРМ) и исторические композиции («Пётр Великий в Голландии», 1910 год, ГТГ).
Портретам Добужинского свойствен сдержанный психологизм («Человек в очках», 1905-1906 годы, ГТГ; «Автопортрет. У книжной полки», 1910 год; актёры Московского художественного театра, 1910-1913 годы; М. Горький, М. Ф. Андреева, Т. П. Карсавина, Ф. И. Шаляпин, Е. Е. Лансере и др.). К 1913-1921 годам относится увлечение Добужинского искусством А. Матисса, кубизмом и футуризмом («Кубистические этюды», уголь, 1914 год; виды Неаполя, Лондона и Парижа).
Добужинский много работал в области книжной графики, иллюстрировал произведения Ф. М. Достоевского (наиболее значительная работа - иллюстрации к повести «Белые ночи», 1923 года), А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, Н. С. Лескова и других. С 1901 года обращался также к различным техникам станковой графики, разрабатывая преимущественно урбанистическую тематику в офорте, акватинте, ксилографии, хромолитографии (цикл «Петербург в 1921 году») и её усовершенствовании (граттографии; иллюстрации для своей книги «Воспоминания об Италии», 1923 года). Работал также в области прикладной графики и монументально-декоративного искусства (роспись парадной лестницы особняка Е. П. Носовой в Москве, 1912-1913 годы; проекты оформления выставок, декоративного убранства интерьеров).
Один из реформаторов русского театрально-декорационного искусства XX века, Добужинский в ранних работах для петербургского «Старинного театра» и Театра В. Ф. Комиссаржевской (1907-1908 годы) стилизовал приёмы средневековой французской миниатюры и русского лубка. Сложение зрелого стиля в сценографии Добужинского произошло под влиянием эстетики МХТ: в 1909-1917 годах по приглашению К. С. Станиславского оформил 14 постановок этого театра, втом числе «Месяц в деревне» И. С. Тургенева (1909 год) и «Николай Ставрогин» по Ф. М. Достоевскому (1913 год).
В последней работе он использовал близкие экспрессионизму приёмы - напряжённый линейно-графическое ритмическое драматическое звучание монохромного колорита с резкими акцентами цветовых пятен и освещения. Был также художником Театра трагедии («Царь Эдип» Софокла; также режиссёр), бывшего Александринского театра («Горе от ума» А. С. Грибоедова; оба 1918 год), БДТ и других (все – в Петрограде); сотрудничал с Русским балетом Дягилева и труппой А. П. Павловой (1914 год).
После 1917 года участвовал в оформлении массовых празднеств в Петрограде (в том числе мистерии «Гимн освобождённому труду» на площади перед зданием Биржи, 1920 года, совм. с Ю. П. Анненковым и В. А. Щуко; также один из режиссёров). Был членом Комиссии по делам искусств (1917 года), Общества изучения и охраны старого Петербурга (1918 год), хранителем Эрмитажа (1918 год), организатором Дома искусств в Петрограде (1911-1922 годы). В 1924 году с семьёй выехал в Литву; работал в Каунасе, Париже (1926-1929 годы; художник театра Н. Ф. Балиева «Летучая мышь»), Лондоне (с перерывами в 1935-1939 годах), в 1939 году вместе с труппой М. А. Чехова выехал в США. Жил в Нью-Йорке, с 1952 года до октября 1957 года - в Париже, Риме, Лондоне. Во многих театрах мира оформлял преимущественно русские оперы, драматические постановки и балеты (в том числе «Русский солдат» на музыку С. С. Прокофьева, 1942 год, «Балле тиэтр», Нью-Йорк). В 1928-1946 годах был художником кино на студиях Парижа, Лондона, Голливуда («Пиковая дама», 1937 год, и другие).
В 1905-1939 годах публиковал статьи об изобразительном искусстве и театре. Преподавал в Санкт-Петербурге - Петрограде в школе Е. Н. Званцевой (1906-1911 годы), СХУМ–Вхутеине (1918-1923 годы; профессор) и других; в Художественно-практическом институте в Витебске (1918-1919 годы; также директор); в Париже – в Художественно-промышленном институте князя Ф. Ф. Юсупова (1926-1929 годы), собственной студии (1927-1928 годы) и Художественной академии Т. Л. Сухотиной-Толстой (1928-1929 годы); в Каунасе (1929-1933 годы).
Среди учеников Добужинского - Н. П. Акимов, Г. С. Верейский, Е. Г. Гуро, Г. И. Нарбут, М. З. Шагал, также сыновья - график Всеволод Добужинский (1905-1998 годы) и сценограф Ростислав Добужинский (1903-2000 годы).
Сочинения:
Воспоминания / Сост. Г. И. Чугунов. М., 1987; Письма. СПб., 2001.
Иллюстрации:
М. В. Добужинский. «Человек в очках» (портрет критика и поэта К. А. Сюннерберга). 1905–06. Третьяковская галерея (Москва).Архив БРЭ.
М. В. Добужинский. Эскиз декорации к спектаклю «Николай Ставрогин» по роману «Бесы» Ф. М. Достоевского. 1913. Музей Московского Художественного театра. Архив БРЭ.
М. В. Добужинский. Иллюстрация к повести «Белые ночи» Ф. М. Достоевского. 1923. Архив БРЭ.