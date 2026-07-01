ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ

ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ - российский график, живописец, сценограф.

Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Ри­со­валь­ной шко­ле Обществ поощрения художеств (1884-1885 годы), в мас­тер­ских Л. Е. Дмит­рие­ва-Кав­каз­ско­го (1897-1899 годы), В. В. Ма­тэ (1901-1902 годы) и других; окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета (1899 год). В 1899-1901 годах обу­чал­ся в Мюн­хе­не - в шко­лах А. Аж­бе и Ш. Хол­ло­ши, по­се­щал мас­тер­скую А. Г. Яв­лен­ско­го; в эти го­ды по­зна­ко­мил­ся с И. Э. Гра­ба­рём, в 1902 году - с С. П. Дя­ги­ле­вым и ху­дож­ни­ка­ми «Ми­ра ис­кус­ст­ва». Был чле­ном это­го объ­е­ди­не­ния (1902-1924 годы) и Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1904-1910 годы).

Сре­ди мас­те­ров «Ми­ра ис­кус­ст­ва» Добужинский от­ли­чал­ся осо­бой из­мен­чи­во­стью ин­ди­ви­ду­аль­но­го сти­ля, ост­рым чув­ст­вом со­вре­мен­но­сти. В 1896-1924 годах ис­пол­нял ка­ри­ка­ту­ры и ил­лю­ст­ра­ции для пе­тербургских жур­на­лов («Шут», «Жу­пел» - один из ор­га­ни­за­то­ров, 1905-1906 годы; «Са­ти­ри­кон», «Сме­хач» и других) и аль­ма­на­хов («Бе­лые но­чи», 1907 год). В ран­ней жур­наль­ной гра­фи­ке Добужинский за­мет­но влия­ние немецкого юген­д­сти­ля, Ф. Вал­ло­то­на; в ви­дах Нов­го­ро­да, Мо­ск­вы, Виль­ны и других го­ро­дов (1885-1889 годы) точ­ность на­тур­но­го ви­де­ния со­че­та­лась с эле­мен­та­ми гро­те­ска. Зре­лый стиль Добужинского сло­жил­ся под воз­дей­ст­ви­ем руского. мо­дер­на и сим­во­лиз­ма; он от­ме­чен со­че­та­ни­ем жи­во­пис­но­го и гра­фического на­чал (с пре­об­ла­да­ни­ем экс­прес­сив­ной ро­ли ли­нии и си­лу­эта), мно­го­зна­чи­тель­но­стью де­та­лей, тон­ко­стью то­наль­ной раз­ра­бот­ки цве­та.

Главна те­ма твор­че­ст­ва Добужинского - современный го­род, при­об­ре­таю­щий ино­гда фан­та­сти­че­ски-­оду­шев­лён­ный об­лик (гра­фический цикл «Го­род­ские сны», 1907-1921 годы); осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет Санкт-Пе­тер­бург - мрач­ный и та­ин­ст­вен­ный, по­рой тра­ги­че­ски-гро­те­ск­ный, близ­кий по эмо­цио­наль­но­му вос­при­ятию Ф. М. Дос­то­ев­ско­му и по­эзии А. А. Бло­ка («Ста­рый до­мик», 1905 год; «Ок­но па­рик­махер­ской», 1906 год, оба – Государственная третьяковская галерея; «Пе­тер­бург», 1914 год, ГРМ; все - сме­шан­ная тех­ни­ка). Изо­бра­же­ния па­рад­но­го Санкт-Пе­тер­бур­га не­мно­го­чис­лен­ны (из­дан­ная в ви­де от­кры­ток се­рия по за­ка­зу Об­щи­ны Святого Ев­ге­нии, 1902-1910 годы); столь же ред­ки у Добужинского «рет­ро­спек­тив­ные» пей­за­жи («Про­вин­ция 1830-х го­дов», 1907 год, ГРМ) и ис­то­рические ком­по­зи­ции («Пётр Ве­ли­кий в Гол­лан­дии», 1910 год, ГТГ).

Порт­ре­там Добужинского свой­ст­вен сдер­жан­ный пси­хо­ло­гизм («Че­ло­век в оч­ках», 1905-1906 годы, ГТГ; «Ав­то­порт­рет. У книж­ной пол­ки», 1910 год; ак­тё­ры Московского художественного театра, 1910-1913 годы; М. Горь­кий, М. Ф. Ан­д­рее­ва, Т. П. Кар­са­ви­на, Ф. И. Ша­ля­пин, Е. Е. Лан­се­ре и др.). К 1913-1921 годам от­но­сит­ся ув­ле­че­ние Добужинского ис­кус­ст­вом А. Ма­тис­са, ку­биз­мом и фу­ту­риз­мом («Ку­би­сти­че­ские этю­ды», уголь, 1914 год; ви­ды Не­апо­ля, Лон­до­на и Па­ри­жа).

Добужинский мно­го ра­бо­тал в об­лас­ти книж­ной гра­фи­ки, ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Ф. М. Дос­то­ев­ско­го (наи­бо­лее зна­чительная ра­бо­та - ил­лю­ст­ра­ции к по­вес­ти «Бе­лые но­чи», 1923 года), А. С. Пуш­ки­на, Н. М. Ка­рам­зи­на, Н. С. Лес­ко­ва и других. С 1901 года об­ра­щал­ся так­же к различным тех­ни­кам стан­ко­вой гра­фи­ки, раз­ра­ба­ты­вая пре­имущественно ур­ба­ни­стическую те­ма­ти­ку в офор­те, ак­ва­тин­те, кси­ло­гра­фии, хро­мо­ли­то­гра­фии (цикл «Пе­тер­бург в 1921 го­ду») и её усо­вер­шен­ст­во­ва­нии (грат­то­гра­фии; ил­лю­ст­ра­ции для сво­ей книги «Вос­по­ми­на­ния об Ита­лии», 1923 года). Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти при­клад­ной гра­фи­ки и мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­но­го искусства (рос­пись па­рад­ной ле­ст­ни­цы особ­ня­ка Е. П. Но­со­вой в Мо­ск­ве, 1912-1913 годы; про­ек­ты оформ­ле­ния вы­ста­вок, де­ко­ра­тив­но­го уб­ран­ст­ва ин­терь­е­ров ).

Один из ре­фор­ма­то­ров русского те­ат­раль­но-де­ко­рационного искусства XX века, Добужинский в ран­них ра­бо­тах для пе­тербургского «Ста­рин­но­го те­ат­ра» и Те­ат­ра В. Ф. Ко­мис­сар­жев­ской (1907-1908 годы) сти­ли­зо­вал приё­мы средневековой французской ми­ниа­тю­ры и русского луб­ка. Сло­же­ние зре­ло­го сти­ля в сце­но­гра­фии Добужинского про­изош­ло под влия­ни­ем эс­те­ти­ки МХТ: в 1909-1917 годах по при­гла­ше­нию К. С. Ста­ни­слав­ско­го офор­мил 14 по­ста­но­вок это­го те­ат­ра, втом числе «Ме­сяц в де­рев­не» И. С. Тур­ге­не­ва (1909 год) и «Ни­ко­лай Став­ро­гин» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (1913 год).

В по­след­ней ра­бо­те он ис­поль­зо­вал близ­кие экс­прес­сио­низ­му приё­мы - на­пря­жён­ный ли­ней­но-гра­фическое ритмическое дра­ма­тическое зву­ча­ние мо­но­хром­но­го ко­ло­ри­та с рез­ки­ми ак­цен­та­ми цве­то­вых пя­тен и ос­ве­ще­ния. Был так­же ху­дож­ни­ком Те­ат­ра тра­ге­дии («Царь Эдип» Со­фок­ла; так­же ре­жис­сёр), бывшего Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва; оба 1918 год), БДТ и других (все – в Пет­ро­гра­де); со­труд­ни­чал с Рус­ским ба­ле­том Дя­ги­ле­ва и труп­пой А. П. Пав­ло­вой (1914 год).

По­сле 1917 года уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии мас­со­вых празд­неств в Пет­ро­гра­де (в том числе мис­те­рии «Гимн ос­во­бо­ж­дён­но­му тру­ду» на пло­ща­ди пе­ред зда­ни­ем Бир­жи, 1920 года, совм. с Ю. П. Ан­нен­ко­вым и В. А. Щу­ко; так­же один из ре­жис­сёров). Был членом Ко­мис­сии по де­лам ис­кусств (1917 года), Общества изу­че­ния и ох­ра­ны ста­ро­го Пе­тер­бур­га (1918 год), хра­ни­те­лем Эр­ми­та­жа (1918 год), ор­га­ни­за­то­ром До­ма ис­кусств в Пет­ро­гра­де (1911-1922 годы). В 1924 году с семь­ёй вы­ехал в Лит­ву; ра­бо­тал в Кау­на­се , Па­ри­же (1926-1929 годы; ху­дож­ник те­ат­ра Н. Ф. Ба­лие­ва «Ле­ту­чая мышь»), Лон­до­не (с пе­ре­ры­ва­ми в 1935-1939 годах), в 1939 году вме­сте с труп­пой М. А. Че­хо­ва вы­ехал в США. Жил в Нью-­Йор­ке, с 1952 года до октября 1957 года - в Па­ри­же, Ри­ме, Лон­до­не. Во мно­гих те­ат­рах ми­ра оформ­лял преимущественно русские опе­ры, дра­ма­тические по­ста­нов­ки и ба­ле­ты (в том числе «Рус­ский сол­дат» на музыку С. С. Про­кофь­е­ва, 1942 год, «Бал­ле ти­этр», Нью-Йорк). В 1928-1946 годах был ху­дож­ни­ком ки­но на сту­ди­ях Па­ри­жа, Лон­до­на, Гол­ли­ву­да («Пи­ко­вая да­ма», 1937 год, и другие).

В 1905-1939 годах пуб­ли­ко­вал ста­тьи об изо­бра­зительном искусстве и те­ат­ре. Пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге - Пет­ро­гра­де в шко­ле Е. Н. Зван­це­вой (1906-1911 годы), СХУМ–Вху­теи­не (1918-1923 годы; профессор) и других; в Ху­дожественно-прак­тическом институте в Ви­теб­ске (1918-1919 годы; так­же ди­рек­тор); в Па­ри­же – в Ху­дожественно-промышленном институте князя Ф. Ф. Юсу­по­ва (1926-1929 годы), собственной сту­дии (1927-1928 годы) и Ху­дожественной ака­де­мии Т. Л. Су­хо­ти­ной-Тол­стой (1928-1929 годы); в Кау­на­се (1929-1933 годы).

Сре­ди уче­ни­ков Добужинского - Н. П. Аки­мов, Г. С. Ве­рей­ский, Е. Г. Гу­ро, Г. И. Нар­бут, М. З. Ша­гал, так­же сы­но­вья - гра­фик Все­во­лод До­бу­жин­ский (1905-1998 годы) и сце­но­граф Рос­ти­слав До­бу­жин­ский (1903-2000 годы).

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния / Сост. Г. И. Чу­гу­нов. М., 1987; Пись­ма. СПб., 2001.

Иллюстрации:

М. В. До­бу­жин­ский. «Че­ло­век в оч­ках» (порт­рет кри­ти­ка и по­эта К. А. Сюн­нер­бер­га). 1905–06. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).Архив БРЭ.

М. В. До­бу­жин­ский. Эс­киз де­ко­ра­ции к спек­так­лю «Ни­ко­лай Став­ро­гин» по ро­ма­ну «Бе­сы» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. 1913. Му­зей Мо­сков­ско­го Ху­до­же­ст­вен­но­го те­ат­ра. Архив БРЭ.

М. В. До­бу­жин­ский. Ил­лю­ст­ра­ция к по­вес­ти «Бе­лые но­чи» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. 1923. Архив БРЭ.