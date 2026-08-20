ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ - пер­со­наж русских бы­лин .

Сред­ний из трёх на­зва́­ных брать­ев-бо­га­ты­рей (на­ря­ду с Иль­ёй Му­ром­цем и Алё­шей По­по­ви­чем). В не­ко­то­рых бы­ли­нах ука­зы­ва­ет­ся на кня­же­ское про­ис­хо­ж­де­ние Добрыни Никитича и род­ст­вен­ную бли­зость с князем Вла­ди­ми­ром Крас­ное Сол­ныш­ко, в дру­гих - го­во­рит­ся о его ку­печеском про­ис­хо­ж­де­нии.

В наи­бо­лее ар­ха­ич­ных бы­лин­ных сю­же­тах Добрыня Никитич пред­ста­ёт как змее­бо­рец, со­кру­шаю­щий Змея Го­ры­ны­ча («До­б­ры­ня Ни­ки­тич и змей»). Змее­бор­че­ские мо­ти­вы при­сут­ст­ву­ют так­же в бы­ли­нах о Добрыне Никитиче и Ма­рин­ке, «от­рав­щи­це» и «ча­ро­дей­ни­це».

Не­ред­ко Добрыня Никитич сра­жа­ет­ся с другими бо­га­ты­ря­ми и Ба­бой-­ягой; в ка­че­ст­ве сва­та он до­бы­ва­ет не­вес­ту кня­зю Вла­ди­ми­ру.

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