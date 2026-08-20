ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ - персонаж русских былин.
Средний из трёх назва́ных братьев-богатырей (наряду с Ильёй Муромцем и Алёшей Поповичем). В некоторых былинах указывается на княжеское происхождение Добрыни Никитича и родственную близость с князем Владимиром Красное Солнышко, в других - говорится о его купеческом происхождении.
В наиболее архаичных былинных сюжетах Добрыня Никитич предстаёт как змееборец, сокрушающий Змея Горыныча («Добрыня Никитич и змей»). Змееборческие мотивы присутствуют также в былинах о Добрыне Никитиче и Маринке, «отравщице» и «чародейнице».
Нередко Добрыня Никитич сражается с другими богатырями и Бабой-ягой; в качестве свата он добывает невесту князю Владимиру.