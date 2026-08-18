ДОБРЫНИН НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ
ДОБРЫНИН НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ - суздальский священник, старообрядческий деятель.
Никона, за что в 1665 году был арестован в Суздале и осуждён на Московском соборе 1666-1667 годов, предан анафеме, расстрижен и заключён в Николо-Угрешский монастырь. Челобитная Добрынина получила широкую известность среди старообрядцев. Опасаясь сожжения, Добрынин покаялся, был освобождён из заключения, но без возвращения сана.
В июле 1682 года активный участник стрелецкого восстания в Москве («хованщины»). От имени всех стрелецких полков и чернослободцев Добрынин подал челобитную на имя царей Ивана V Алексеевича и Петра I с целью возобновления в Москве старой веры; возглавил старообрядческую делегацию на диспуте «о вере» в Грановитой палате. Значительное число сторонников Добрынина, задобренных властью, отказались от защиты старой веры, а Добрынин, по приказу царевны Софьи, был казнён на Красной площади в Москве.
Исторические источники:
Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1875. Т. 1. Ч. 1; М., 1878. Т. 4. Ч. 1;
Румянцев И. Н. К. Добрынин («Пустосвят»). Сергиев Посад, 1916 (Приложения. С. 3–385).