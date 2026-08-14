ДОБРЫНИН, ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ

Добрынин, Гавриил Иванович (1752, с. Рагодощь Орловской губ. — 10[22].07.1824, Витебск) — русский мемуарист.

Сын сельского священника. После смерти отца воспитывался дедом, также священником. С 1763 был келейником и секретарем архиереев Севских и Брянских. Канцелярист Севской духовной консистории (с 1773). В 1777 поступил на службу в Могилевское наместничество. В 1782 назначен стряпчим в Могилевскую верхнюю расправу, в 1788 — стряпчим в Могилевский верхний земский суд, в 1795 — могилевским губернским стряпчим. При образовании Витебской губернии в 1797 определен комиссаром в Витебский нижний земский суд; советник 2-го департамента Главного суда Витебской губернии (1800). В 1814 назначен Витебским губернским прокурором.

Д. получил известность в российской историографии благодаря написанным им автобиографическим запискам, которые охватывают события с 1750-х до его смерти. Мемуары представляют собой ценнейший источник сведений относительно церковной жизни и быта духовенства в России 2-ой половины XVIII в., содержат биографические подробности о представителях высшего духовенства екатерининской эпохи. Записки представляют большой интерес как исторический источник о пребывании французских войск в Витебске в 1812.

Соч.: Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина (пожившего 72 года 2 месяца 20 дней), им самим писанная в Могилеве и в Витебске. 1752—1823: В 3 ч. СПб., 1872.