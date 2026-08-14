ДОБРЫНИН АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

ДОБРЫНИН АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат, Герой Социалистического Труда.

Окон­чил Московский авиационный институт (1942 год) и Выс­шую ди­пло­ма­тическую шко­лу (1946 год). Член Коммунистической партии Советского Союза с 1942 года. С 1946 года на ра­бо­те в Министерстве иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик. Со­вет­ник по­соль­ст­ва Союза Советских Социалистических Республик в Соединенных Штатах Америки (1952-1955 годы), по­мощ­ник министра иностранных дел (1955-1957 годы), заместитель Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря Организации Объединенных Наций по во­про­сам Со­ве­та Безо­пас­но­сти (1957-1960 годы), заведующий от­де­лом Соединенных Штатов Америки Министерства иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик (1960-1962 годы), од­но­вре­мен­но член Кол­ле­гии Министерства иностранных дел.

Чрез­вы­чай­ный и Пол­но­моч­ный по­сол Союза Советских Социалистических Республик в Соединенных Штатах Америки (1962-1986 годы). Член ЦК КПСС в 1971-1990 годах (с 1966 года кан­ди­дат). Сек­ре­тарь ЦК и заведующий от­де­лом ЦК (1986-1988 годы), од­но­вре­мен­но председатель Комитета по иностранным де­лам ВС СССР. Со­вет­ник председателя Пре­зи­диу­ма ВС СССР (1988-1989 годы). Со­вет­ник Пре­зи­ден­та РСФСР по ме­ж­ду­народным де­лам (1990-1991 годы).

Со­дей­ст­во­вал уре­гу­ли­ро­ва­нию Ка­риб­ско­го кри­зи­са 1962 года . С 1967 года уча­ст­во­вал во всех советско-американских встре­чах на выс­шем уров­не. В 1969-1976 годах спо­соб­ст­во­вал реа­ли­за­ции по­ли­ти­ки раз­ряд­ки на­пря­жён­но­сти в советско-американских от­но­ше­ни­ях, осу­ще­ст­в­лял пря­мую кон­фи­ден­ци­аль­ную связь ме­ж­ду По­лит­бю­ро ЦК КПСС и Бе­лым до­мом (так называемый ка­нал До­б­ры­нин – Кис­син­джер), с по­мо­щью ко­то­рой опе­ра­тив­но ре­ша­лись слож­ные во­про­сы. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке До­го­во­ра об ог­ра­ни­че­нии сис­тем ПРО 1972 года, дек­ла­ра­ции «Ос­но­вы взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду СССР и США» (1972 год), До­го­во­ров об ог­ра­ни­че­нии стра­те­ги­че­ских на­сту­па­тель­ных воо­ру­же­ний 1972 года, 1979 года, других дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний ме­ж­ду СССР и США 1970-х годы.

Спо­соб­ст­во­вал под­го­тов­ке и под­пи­са­нию Па­риж­ских со­гла­ше­ний 1973 года о пре­кра­ще­нии «вьет­нам­ской вой­ны», уре­гу­ли­ро­ва­нию ин­до-па­ки­стан­ско­го (1971 год) и ара­бо-из­ра­иль­ско­го (1973 год) кон­флик­тов, а так­же дос­ти­же­нию ме­ж­ду СССР, США, Фран­ци­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей Че­ты­рёх­сто­рон­не­го со­гла­ше­ния по За­пад­но­му Бер­ли­ну (1971 год). С 1988 года по по­ру­че­ни­ям ру­ко­во­дства стра­ны пе­рио­ди­че­ски вы­ез­жал в США, стра­ны Ев­ро­пы и Азии для об­су­ж­де­ния ря­да ме­ж­ду­народных про­блем и во­про­сов дву­сто­рон­них от­но­ше­ний.

Сочинения:

Су­гу­бо до­ве­ри­тель­но. По­сол в Ва­шинг­то­не при шес­ти пре­зи­ден­тах США (1962–1986 гг.). М., 1997.

Иллюстрация:

Добрынин А. Ф. Архив БРЭ.