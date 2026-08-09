ДОБРЯНСКИЙ МУЗЕЙ

Добрянский историко-краеведческий музей.

В 1982 году Добрянский музей стал филиалом Пермского областного краеведческого музея. В 1995 году музей вновь изменил свой статус. Он выделился из состава Пермского областного краеведческого музея и стал муниципальным учреждением культуры.

В 1996 году в одном из залов музея открылась Галерея современного искусства, в стенах которой выставляются работы пермских и добрянских художников. Традиционной для музея стала ежегодная выставка «Красотой объединяясь», на которой представляют свои работы на суд зрителей местные художники и мастера прикладного творчества . В настоящее время в музее работают экспозиции: «Завод графов Строгановых», «Войны ХХ века», «Значение леса в жизни человека». В дополнение к ним открываются самые разные выставки. В последние годы много нового появилось в культурно-образовательной работе музея.

Иллюстрации:

Добрянский историко-краеведческий музей.