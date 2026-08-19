ДОБРУДЖА

ДОБРУДЖА​ - историческая область в Европе между нижним течением реки Дунай и побережьем Чёрного моря.

В древ­но­сти тер­ри­то­рию Добруджи за­се­ля­ли фра­кий­ские пле­ме­на. В VII веке до нашей эры на по­бе­ре­жье был ос­но­ван ряд греческих го­ро­дов, в V веке до нашей эры её за­ня­ли ски­фы, в I веке нашей эры Добруджа бы­ла за­воё­ва­на рим­ля­на­ми. С III века под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям го­тов , гун­нов и других пле­мён. С 395 года в со­ста­ве Ви­зан­тии. С начала VI века в Добрудже ста­ли рас­се­лять­ся сла­вя­не. С об­ра­зо­ва­ни­ем Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва (VII век) Добруджа во­шла в его со­став. В XI-XII веках вновь ото­шла к Ви­зан­тии .

С конца XII века в со­ста­ве Вто­ро­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва . Его ос­лаб­ление в XIV веке при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию на тер­ри­то­рии Добруджи са­мо­сто­ятельного феодального го­су­дар­ст­ва, ко­то­рое воз­гла­вил болгарский боя­рин Ба­лик; ему на­сле­до­ва­ли Доб­ро­ти­ца (по его име­ни тер­ри­то­рия по­лу­чи­ла назв. «Добруджа»), а за­тем Иван­ко. В начале XV века Добруджу за­хва­ти­ли тур­ки-ос­ма­ны.

По­сле русско-­турецкой вой­ны 1877-1878 годов Се­вер­ная Добруджа ото­шла к Рос­сии, ко­то­рая пе­ре­да­ла её в 1878 году Ру­мы­нии в об­мен на часть Бес­са­ра­бии Юж­ная Добруджа - к Бол­га­рии. По Бу­ха­ре­ст­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1913 года. Юж­ная Добруджа бы­ла пе­ре­да­на Ру­мы­нии, в со­ста­ве ко­то­рой на­хо­ди­лась до 1940 года, за ис­клю­че­ни­ем 1916-1918 годов, ко­гда вся Добруджа бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на болгарскими и германскими вой­ска­ми. В со­от­вет­ст­вии с болггаро-румынским до­го­во­ром, под­пи­сан­ным 07.09.1940 года в городе Край­о­ва, Юж­ная Добруджа бы­ла воз­вра­ще­на Бол­га­рии. В 1947 году болгаро-румынская гра­ни­ца в Добрудже бы­ла под­твер­жде­на болгаро-румынскими мир­ны­ми до­го­во­ра­ми.

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