ДОБРОВСКИЙ ЙОСЕФ

ДОБРОВСКИЙ ЙОСЕФ - чешский филолог и историк.

Про­све­ще­ния и на­чаль­но­го эта­па национального воз­ро­ж­де­ния. Учил­ся на фи­лософском и тео­ло­гическом фа­куль­те­тах Праж­ско­го университета (1769-1973 годы). В 1772 году всту­пил в ие­зу­ит­ский ор­ден, по­сле его уп­разд­не­ния в 1773 году стал до­маш­ним учи­те­лем де­тей графа Ф. А. Нос­ти­ца. В 1786 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. В 1787-1790 годах про­рек­тор и рек­тор се­ми­на­рии в Оло­мо­уце. По­сле уп­разд­не­ния се­ми­на­рии Добровский жил у Нос­ти­цев, ко­то­рые обес­пе­чи­ли ему воз­мож­ность за­ни­мать­ся на­учной ра­бо­той.

В 1784 году вы­сту­пил соу­чре­ди­те­лем Чешского (с 1790 года Ко­ро­лев­ско­го) обществава на­ук, в 1807-1811 годах и 1823-1825 годах был его пред­се­да­те­лем. В 1792-1793 годах по­се­тил с на­учными це­ля­ми Шве­цию и Рос­сию, в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве изу­чал древ­ние славянские ру­ко­пи­си и пер­во­пе­чат­ные кни­ги. По­бы­вал так­же в Поль­ше, Гер­ма­нии и со­вер­шил ряд по­ез­док по Ав­стрии, Вен­грии и Ита­лии. Член на­учных об­ществ и уни­вер­си­те­тов в Вар­ша­ве, Бер­ли­не, Кра­ко­ве, Ве­не, Санкт-Пе­тер­бур­ге и других.

Добровский - один из ос­но­ва­те­лей на­учного сла­вя­но­ве­де­ния. Как учё­но­го его от­ли­ча­ли ра­цио­на­лизм, кри­тический под­ход к ис­то­рическим ис­точ­ни­кам , эн­цик­ло­пе­дическая об­ра­зо­ван­ность. В фи­ло­ло­гии Добровский при­ме­нял срав­нительный ме­тод. Раз­ра­бо­тал (впер­вые) пе­рио­ди­за­цию ис­то­рии чешской литературы и язы­ка («Geschichte der böhmischen Spra­che und Literatur», 1792 год). Как ав­тор ос­но­во­по­ла­гаю­щей грам­ма­ти­ки чешского языка («Ausführ­liches Lehrgebäude der böhmischen Sprache... zur gründlichen Erlernung der­sel­ben für Deutsche, zur vollkomme­nen Kenntnis für Böhmen», 1809 год) ини­ци­иро­вал ко­ди­фи­ка­цию современного чешского литературного язы­ка на ба­зе нор­мы XVI века. Добровский так­же соз­дал двухтом­ный немецко-чешский сло­варь («Deutsch-­böhmisches Wöhr­ter­buch», 1802-1821 годы) и обо­сно­вал прин­ци­пы чешской сил­ла­бо-то­ни­чес­кой про­со­дии (1795 год). Эти тру­ды Добровского име­ли ог­ром­ное на­учное зна­че­ние и спо­соб­ст­во­ва­ли воз­вра­ще­нию чешского язы­ка в сфе­ру куль­ту­ры.

По­ми­мо это­го Добровский ин­тен­сив­но за­ни­мал­ся сла­ви­сти­чес­ки­ми ис­сле­до­ва­ния­ми, дал пер­вую на­учную клас­си­фи­ка­цию славянских язы­ков и пред­ло­жил про­ект эти­мо­ло­гического сло­ва­ря славянских язы­ков («Entwurf zu einem allgemeinen Etymologicon der slawischen Sprachen», 1813 год), вы­пус­кал об­ще­сла­ви­сти­чес­кие сбор­ни­ки «Сла­вин» (1806-1808 годы) и «Сло­ван­ка» (1814-1815 годы). Та­ки­ми тру­да­ми, как «Гла­го­ли­ти­ка» (1807 год), на­учная грам­ма­ти­ка ста­ро­сла­вян­ско­го язы­ка («Institu­tiones linguae slavicae dialecti veteris quae quum apud Russos, Serbos, aliosque ritus graeci...», 1822 год), Добровский внёс так­же боль­шой вклад в изу­че­ние ста­ро­сла­вян­ско­го язы­ка и пись­мен­но­сти .

Как ис­то­рик Добровский сфор­му­ли­ро­вал прин­цип объ­ек­тив­но­го по­зна­ния ис­то­рической дей­ст­ви­тель­но­сти на ос­но­ве все­сто­рон­ней кри­ти­ки ис­точ­ни­ков. В ме­то­до­ло­гических во­про­сах был по­сле­до­ва­те­лем Г. Доб­не­ра и ак­тив­но бо­рол­ся про­тив «мра­ка Сред­не­ве­ко­вья», за сво­бо­ду религиозного и на­учного ми­ро­воз­зре­ния. В ра­бо­те «Fragmentum Pragense Evangelii S. Marci vulgo auto­gra­phi» (1778 год) Добровский оп­ро­верг тра­диционное пред­став­ле­ние о том, что праж­ский фраг­мент Еван­ге­лия яв­ля­ет­ся ав­то­гра­фом еван­гели­ста Мар­ка. В книге «De sa­cer­do­tum in Bohemia coelibatu narratio his­to­ri­ca» (1787 год) вы­сту­пил про­тив це­ли­ба­та свя­щен­ни­ков. В ря­де ста­тей Добровский до­ка­зал, что чти­мый в Че­хии священномученик Ян Не­по­муц­кий - вы­мыш­лен­ное ли­цо.

Взгляд на чешскую ис­то­рию Добровский из­ло­жил в ра­бо­тах «Geschichte der böhmischen Pikarden und Adamiten» (1788 год), «Über das Alter der böhmischen Bibelübersetzung» (1782 год), «Über die Einführung und Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen» (1784 год), «Beiträge zur Geschichte des Kelches in Böhmen» (1817 год). Ис­то­рический кри­ти­цизм Добровского про­явил­ся и в его ис­сле­до­ва­ни­ях, по­свя­щён­ных чешским ле­ген­дам (жи­ти­ям) о святой Люд­ми­ле, святом Вац­ла­ве, а так­же Ки­рил­ле и Ме­фо­дии (вы­шли в 1803-1819 годах под об­щим названием «Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von spä­ter­en Erdichtungen zu reinigen»). В 1823 году Добровский из­дал книгу «Cyril und Method, der Sla­ven Apostel, ein historisch-kritischer Ver­such», ко­то­рая в 1825 году пе­ре­ве­де­на на русский язык и из­да­на под названием «Ки­рилл и Ме­фо­дий, сло­вен­ские пер­во­учи­те­ли». В 1825 году Добровский от­кры­то под­верг со­мне­нию под­лин­ность так называемой Зе­ле­но­гор­ской ру­ко­пи­си (смотрите в статье В. Ган­ка ). Тру­ды Добровского ока­за­ли зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие ев­ропейского сла­вя­но­ве­де­ния первой половины XIX века.

Иллюстрация:

Добровский Йосеф. Архив БРЭ.