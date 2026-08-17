ДОБРОВОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДОБРОВОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1906 год).

Дво­ря­нин . Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тер­бург­ско­го университета (1876 год). То­ва­рищ про­ку­ро­ра ря­да ок­руж­ных су­дов (1879-1891 годы), про­ку­рор Ми­тав­ско­го (1891-1895 годы) и Риж­ско­го (1895-1897 годы) ок­руж­ных су­дов. Ви­це-гу­бер­на­тор (1897-1899 годы), гу­бер­на­тор (1899-1900 годы) Грод­нен­ской губернии Обер-про­ку­рор первого департаментата Се­на­та (1900-1915 годы), се­на­тор (с 1906 года); ру­ко­во­дил под­го­тов­кой официального из­да­ния «Ис­то­рия Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та за 200 лет. 1711-1911 годы» (том 1-5, 1911 год). Ви­це-председатель Ге­ор­ги­ев­ско­го комитета (1916 год). Управ­ляю­щий Министерством юс­ти­ции [20.12.1916 (02.01.1917)-28.02(13.03).1917 годов].

Вы­сту­пал за от­сроч­ку во­зоб­нов­ле­ния за­се­да­ний четвертой Гоударственной ду­мы. Во вре­мя его управ­ле­ния об­ра­зо­ва­на Осо­бая ко­мис­сия по пе­ре­смот­ру Уго­лов­но­го уло­же­ния 1903 года. Добровольский ог­ра­ни­чил ис­поль­зо­ва­ние за­клю­че­ния под стра­жу как ме­ры пре­се­че­ния на пред­ва­рительном след­ст­вии. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года аре­сто­ван, со­дер­жал­ся в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти, доп­ра­ши­вал­ся Чрез­вы­чай­ной следственной ко­мис­си­ей Временного пра­ви­тель­ст­ва. По­с­коль­ку вы­дви­ну­тые про­тив не­го об­ви­не­ния (взя­точ­ни­че­ст­во, зло­упот­реб­ле­ние слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем) бы­ли на пред­ва­рительном след­ст­вии «су­ще­ст­вен­но по­ко­леб­ле­ны», в августе 1917 года ос­во­бо­ж­дён с обя­за­тель­ст­вом не по­ки­дать Пет­ро­гра­да. По­сле Октябрьская ре­во­лю­ции 1917 года вы­ехал на Кав­каз, в сентябре 1918 года взят боль­ше­ви­ка­ми в за­лож­ни­ки, рас­стре­лян.