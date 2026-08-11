ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ - российский библиограф, историк.
Из семьи священника. Окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета (1924 год). В 1925-1933 годах сотрудник научно-исследовательского института книговедения при Государственной публичной библиотеке (ныне Российская национальная библиотека). Одновременно в 1929-1934 годах научный сотрудник редакции биобиблиографического словаря «Деятели революционного движения в России». Учёный-хранитель рукописного отдела ИРЛИ АН СССР (1933-1963 годы).
Изучал историю нелегальной и запрещённой печати в России. Исследование Добровольского «Запрещённая книга в России. 1825-1904 годы. Архивно-библиографические разыскания» (1962 год) содержит перечень 248 уничтоженных цензурой книг, их «цензурную» историю. Добровольский разрабатывал методику научно-библиографического описания рукописного наследия русских писателей и учёных, составлял обзоры архивных фондов. Составитель фундаментальных библиографических трудов, посвящённых классикам русской литературы – А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю, М. Е. Салтыкову-Щедрину, Н. А. Некрасову и другим С 1950 года редактор «Бюллетеня Рукописного отдела» ИРЛИ.