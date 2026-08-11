ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ - российский библиограф , историк.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил факультет об­щественных на­ук Ле­нинградского государственного университета (1924 год). В 1925-1933 годах со­труд­ник научно-исследовательского института кни­го­ве­де­ния при Государственной пуб­лич­ной библиотеке (ны­не Российская национальная библиотека). Од­но­вре­мен­но в 1929-1934 годах на­учный со­труд­ник ре­дак­ции био­биб­лио­гра­фического сло­ва­ря «Дея­те­ли ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния в Рос­сии». Учё­ный-хра­ни­тель ру­ко­пис­но­го от­де­ла ИРЛИ АН СССР (1933-1963 годы).

Изу­чал ис­то­рию не­ле­галь­ной и за­пре­щён­ной пе­ча­ти в Рос­сии. Ис­сле­до­ва­ние Добровольского «За­пре­щён­ная кни­га в Рос­сии. 1825-1904 годы. Ар­хив­но-­биб­лио­гра­фи­че­ские ра­зы­ска­ния» (1962 год) со­дер­жит пе­ре­чень 248 унич­то­жен­ных цен­зу­рой книг, их «цен­зур­ную» ис­то­рию. Добровольский раз­ра­ба­ты­вал ме­то­ди­ку на­уч­но-биб­лио­гра­фического опи­са­ния ру­ко­пис­но­го на­сле­дия русских пи­са­те­лей и учё­ных, со­став­лял об­зо­ры ар­хив­ных фон­дов. Со­ста­ви­тель фун­даментальных биб­лио­гра­фических тру­дов, по­свя­щён­ных клас­си­кам русской литературы – А. С. Пуш­ки­ну , Н. В. Го­го­лю, М. Е. Сал­ты­ко­ву-Щед­ри­ну, Н. А. Не­кра­со­ву и другим С 1950 года редактор «Бюл­ле­те­ня Ру­ко­пис­но­го от­де­ла» ИРЛИ.