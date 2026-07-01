ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ (БЕЛЫЕ)

Создание

Создана в Новочеркасске из Алексеевской организации – структуры, формировавшейся генералом от инфантерии М.В. Алексеевым в Петрограде еще до октябрьского переворота для борьбы с большевиками. Существовала договоренность с донским атаманом генералом от кавалерии А.М. Калединым о перебазировании Алексеевской организации на Дон в случае победы большевиков в центре страны. 30.10.1917 генерал М.В. Алексеев издал приказ о переводе организации на Дон и 02.11.1917 прибыл в Новочеркасск. Этот день впоследствии считался днем основания Добровольческой армии. К середине 11.1917 в организации числились 180 добровольцев, ежедневное пополнение составляло 75-80 человек. Ко второй половине ноября в составе организации были сформированы офицерская рота (командир – штабс-капитан Некрашевич), юнкерская рота (штабс-капитан В.Д. Парфенов) и сводная Михайловско-Константиновская (юнкерская) батарея (штабс-капитан Н.А. Шоколи), формировались Георгиевская рота и студенческая дружина. Социальную базу составляли офицеры, юнкера, кадеты старших классов, гимназисты, студенты, представители интеллигенции. До половины личного состава было из юнкеров. Основной приток добровольцев шел из Петрограда, Москвы, с фронтов и из городов Юга России – Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Екатеринослава. 20.11.1917 добровольцы участвовали в разоружении солдат разложившегося 272-го запасного пехотного полка под Новочеркасском. Первые боестолкновения произошли в конце 11.1917. 26.11.1917 произошел первый бой – добровольцы поддерживали казаков в наступлении на Ростов-на-Дону, где временно установилась Советская власть. Город был занят 01.12.1917. Формально части входили в состав войск Ростовского округа Области войска Донского, которым с 03.12.1917 руководил походный атаман генерал-майор А.М. Назаров, а затем – генерал-лейтенант Я.Ф. фон Гилленшмидт. 06.12.1917 в Новочеркасск из Быхова прибыл генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов, вступивший 24.12.1917 в командование. В середине 12.1917 добровольцы осуществили налет на казармы запасных батальонов в Таганроге. 27.12.1917 Алексеевская организация была переименована в Добровольческую армию, которая перебазировалась в Ростов. В прессе была опубликована политическая программа Корнилова. Генерал М.В. Алексеев получил пост верховного руководителя и возглавил политическую и финансовую работу в армии, начальником штаба стал генерал-лейтенант А.С. Лукомский, генерал-лейтенант А.И. Деникин возглавил части армии в Новочеркасске. Командование в своей политической линии ориентировалось на союзников России по Антанте. Был образован триумвират Каледин – Корнилов – Алексеев в качестве варианта военно-политического союза с донским казачеством. В выработке политического курса участвовал Донской гражданский совет, образованный в 12.1917. Удалось наладить связь с Румынским фронтом, где в середине 12.1917 стали формироваться подразделения добровольцев (впоследствии – отряд полковника М.Г. Дроздовского). В состав армии к концу 1917 – началу 1918 г. входили 1-я Георгиевская офицерская (командир – полковник И.К. Кириенко), 2-я (полковник Лаврентьев), 4-я (полковник А.А. Морозов), 5-я (полковники Борисов, А.П. Кутепов) офицерские, 3-я офицерская гвардейская (полковник М.Н. Моллер), Морская (капитан 2-го ранга В.Н. Потемкин) и Ростовская офицерская (капитан Петров) роты, Офицерский партизанский батальон имени генерала Корнилова (полковник В.Л. Симановский), юнкерский батальон (штабс-капитан В.Д. Парфенов), отдельный студенческий батальон (генерал-майор А.А. Боровский), отряд генерала А.Н. Черепова, ударный дивизион Кавказской кавалерийской дивизии (полковник В.М. Ширяев), 1-й отдельный легкий артиллерийский дивизион (полковник С.М. Икишев). 19.12.1917 прибыл Корниловский ударный полк (подполковник М.О. Неженцев). Численность армии к середине 12.1917 достигала 1500 человек, а к 01.1918 – около 2000. В 1917-1918 гг. Добровольческая армия участвовала в боевых действиях на Дону, Кубани и Ставрополье. 14 января 1918 г. штаб Добровольческой армии переехал из Новочеркасска в Ростов-на-Дону. Начальником штаба армии был генерал А.С. Лукомский, которого в феврале 1918 г. сменил генерал И.П. Романовский. В связи с неудачей борьбы с красными на Дону армия была вынуждена покинуть Ростов и уйти на Кубань – в Первый Кубанский (Ледяной) поход. Вопрос стоял только о сохранении ценнейшего кадра из тех нескольких тысяч офицеров-добровольцев, которые по идейным соображениям поступили в армию. Кубань давала выход к Черному морю, связь с союзниками и опору на кубанское казачество. Лишь в отдаленной перспективе белые стратеги надеялись создать более мощную вооруженную силу, и эти надежды оправдались. В ходе осады Екатеринодара в апреле 1918 г. погиб генерал Корнилов. Командование армией принял Деникин, в 1917 г. – начальник штаба Верховного главнокомандующего, которого в армии почти не знали. Создатели Добровольческой армии при ее формировании столкнулись с немалыми трудностями. Так, в январе 1918 г. до четверти всего состава пятитысячной армии составляли служащие штабов и тыловых учреждений.

Развертывание

С 26.12.1918 (08.01.1919) вошла в состав Вооруженных сил на Юге России, где с 10 (23).01.1919 именовалась Кавказской Добровольческой армией, разделенной 08 (21).05.1919 на Кавказскую и Добровольческую армии. Примерно с середины лета 1919 г. определяющее значение для исхода Гражданской войны приобрели события на Южном фронте, где развернулась ожесточенная борьба между частями Красной армии и наступавшими на советский центр формированиями Вооруженных сил на Юге России (ВСЮР) под общим командованием генерал-лейтенанта А.И. Деникина. Как известно, 3 июля (20 июня) 1919 г. Деникин в только что освобожденном от красных Царицыне издал приказ № 08878, более известный как «Московская директива». Согласно этому приказу конечной целью наступления армий было овладение Москвой. Части Добровольческой армии под командованием генерал-лейтенанта В.З. Май-Маевского наступали в направлении Курск – Орел – Тула, для обеспечения с запада войска должны были выдвинуться на линию Днепра и Десны, занять Киев и другие переправы от Екатеринослава до Брянска. Наступавшая восточнее Донская армия генерал-лейтенанта В.И. Сидорина должна была действовать на направлениях Воронеж – Козлов – Рязань и Новый Оскол – Елец – Кашира. Еще восточнее наступала Кавказская армия генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, задачей которой был выход на линию Саратов – Ртищево – Балашов, смена донских частей на этих направлениях и последующее движение на Пензу – Рузаевку – Арзамас и далее на Нижний Новгород, Владимир и Москву. «Поход на Москву», как позднее мемуаристы и исследователи стали называть это наступление, первоначально развивался крайне успешно для белых. Добровольческая армия нового формирования стала главной ударной силой «похода на Москву» ВСЮР летом – осенью 1919. Части ВСЮР овладели Харьковом, Белгородом, Полтавой, Екатеринославом, продолжая безостановочно рваться к самому сердцу большевистской России. Деникиным была захвачена огромная территория Юга России от Днестра до Волги, сил для удержания которой он не имел. Войска на фронте оказались растянуты, причем помимо антибольшевистского фронта необходимо было бороться с махновским движением в тылу и с бандитизмом на Северном Кавказе, что требовало отвлечения немалых сил. Фактически белым для успешного осуществления планов «похода на Москву» просто не хватило сил, причем настолько, что даже связанная с огромным риском и самопожертвованием помощь им со стороны некоторых военачальников и штабистов Красной армии не смогла переломить эту ситуацию. Положение фронта усугублялось катастрофой тыла, остро стоял вопрос с резервами, которых осенью 1919 г. едва хватило для того, чтобы защитить от наступления махновцев Ставку Деникина в Таганроге (махновцы оказались в 100 верстах от города) и важнейшую артиллерийскую базу ВСЮР в Волновахе. Разумеется, отвлечение войск на борьбу с отрядами Махно уменьшало силы фронта против большевиков. В конце 1919 – начале 1920 гг. белые армии Юга России оказались разгромлены, причем эта ситуация для белых была катастрофичной.

Белый Крым

В результате разгрома ВСЮР части армии отступили в начале 1920 к Дону, где были сведены в корпус, позднее эвакуированный в Крым. Катастрофа на фронте реанимировала многочисленные противоречия, сохранявшиеся в войсках и в тылу. Активизировались казачьи лидеры, все чаще стали проявляться конфликты в командном составе, интриги, войска были деморализованы, возросло дезертирство, начались восстания «зеленых» - нередко бывших солдат и офицеров деникинской армии. Противник Деникина – генерал Врангель зондировал почву для возможной смены командования, за что был вынужден на некоторое время уйти со службы и уехать из России. Оказавшиеся весной 1920 г. в безвыходной ситуации белые войска на Северном Кавказе тысячами сдавались в плен красным или интернировались в Грузию. Некоторые остававшиеся на фронте офицеры всю вину возлагали на генералов И.П. Романовского, А.М. Драгомирова, А.С. Лукомского и, в меньшей степени, на А.И. Деникина. Обсуждались возможности убийства первых трех. Часть войск с Северного Кавказа была эвакуирована в Крым. Командир Добровольческого корпуса генерал А.П. Кутепов фактически предъявил ультиматум главному командованию, потребовав приоритетной эвакуации своих частей и предоставления ему диктаторских полномочий. Однако попытка Кутепова взять власть не удалась.

В результате катастрофы на военном совете в Севастополе 22 марта (4 апреля) 1920 г. было принято решение о смене руководства ВСЮР. На том же совещании председательствовавшим генералом А.М. Драгомировым был оглашен ультиматум британского правительства к белому командованию о необходимости прекращения неравной и безнадежной борьбы и готовности англичан выступить посредниками на переговорах. В случае отказа от мирных переговоров англичане прекращали какую-либо помощь и поддержку. Тем не менее, борьбу решено было продолжать, а новым главнокомандующим стал генерал П.Н. Врангель . С приходом к власти на Белом Юге генерала П.Н. Врангеля началась реорганизация органов военного управления и упорядочение тыла. В то же время многие противоречия, органически присущие белому лагерю, изжиты не были. В частности, продолжались конфликты внутри военного руководства. Русская армия, конечно, не могла противостоять многократно ее превосходившей Красной армии – контролировавшиеся Врангелем пять уездов не могли бороться со всей страной, как в военном, так и в экономическом отношении. Ввиду угрозы голода и опасности положения на фронте была предпринята попытка расширить белую территорию – были организованы наступление в Северной Таврии и десанты на Кубань и Дон, осуществлявшиеся летом 1920 г. в надежде на поддержку казачества, но в реальности приводившие к разбрасыванию сил. Пользуясь обострением советско-польской войны, белые перешли в наступление в Северной Таврии. В результате в июне красные отошли за Днепр на фронте от Каховки до устья реки, крупным успехом белых стал разгром кавалерийской группы Д.П. Жлобы 15–20 июня (28 июня – 3 июля) 1920 г., пытавшейся отрезать наступавшие силы белых от крымских перешейков. Белые захватили свыше 40 орудий, около 200 пулеметов и до 2000 пленных. Одной из попыток спасти положение стала идея союза с различными повстанческими отрядами, наводнявшими в то время юг Украины. Однако повстанцы и белые резко контрастировали друг с другом. Приезжавшие на переговоры в штаб Врангеля повстанческие атаманы производили впечатление настоящих бандитов. Бои за Каховку закончились неудачей. Красные завладели стратегически важным плацдармом в непосредственной близости от Перекопа, создавая постоянную угрозу быть отрезанными от Крыма для врангелевских войск, действовавших в Северной Таврии. Неудачной оказалась попытка наступления на Каменноугольный бассейн (Донбасс). Крахом завершилась и августовская десантная операция на Кубани. Заднепровская операция с попыткой захватить укрепленный красными Каховский плацдарм в октябре 1920 г. также не удалась. Не помогло белым и массированное применение в бою 14 октября 12 английских танков, 7 из которых были подбиты и достались красным в качестве трофеев. Решающее сражение развернулось в Северной Таврии. На следующий день после заключения перемирия между РСФСР и Польшей (12 октября 1920 г.) генерал-квартирмейстер штаба Русской армии Г.И. Коновалов начал разрабатывать план эвакуации армии из Крыма, т.к. становилось очевидным, что разгром остатков белых на Юге теперь являлся лишь вопросом времени. И хотя красные не смогли отрезать остатки Русской армии от крымских перешейков и окружить их, белые отошли в Крым, откуда в ноябре 1920 г. на 126 судах эвакуировались в Турцию. Белое движение на Юге России потерпело поражение.