ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ

Одно из крупнейших военных формирований белого движения на юге России. После Октябрьского переворота 1917 г. генерал М. Алексеев 2 ноября 1917 г. прибыл на Дон, контролируемый войсками А. Каледина, для организации со своими сторонниками («Алексеевская организация») вооруженной борьбы с Советской властью. 2 декабря 1917 г. калединцы и алексеевцы взяли Ростов. 6 декабря на Дон прибыл также генерал Л. Корнилов. Добровольческая армия была провозглашена 25 декабря 1917 г. Верховным руководителем армии стал Алексеев, командующим – Корнилов , начальником штаба – А. Лукомский. 1-м сводным офицерским полком армии командовал генерал С. Марков. Цели армии на этом этапе были изложены в декларации от 27 декабря 1917 г. и январской (1918 г.) программе командующего Л. Корнилова (которая, однако, не была опубликована из-за опасений других лидеров, что конкретизация требований белого движения может привести к его расколу). После победы над большевиками предполагалось собрать Учредительное собрание, которое должно было определить форму правления и решить земельный вопрос.

В конце января 1918 сопротивление калединцев и Добровольческой армии было сломлено красными. 23-25 февраля 1918 г. красные заняли Новочеркасск и Ростов. Добровольческая армия численностью около 4000 бойцов (более половины – офицеры, кадеты и юнкера) отступила в степи. Начать широкомасштабную гражданскую войну Добровольческая армия не могла в силу слабости своей социальной базы. Несмотря на присоединение к ней сил Кубанской рады, удвоивших численность армии белых, до мая 1918 г. армия действовала на ограниченной территории, отступив под натиском красных на Кубань. Небольшая армия белых шла по заснеженным полям, вброд переходила через реки с ледяной водой. Многие погибли не в боях, а от холода и болезней. Наиболее тяжелые условия похода в погодном отношении сложились в марте («Ледяной поход»). После гибели 13 апреля 1918 г. генерала Л. Корнилова в ходе штурма Екатеринодара 1918 г. деморализованная армия белых была вынуждена отступить. Добровольческую армию возглавил А. Деникин. Ей удалось оправиться от поражений. В мае 1918 г. германские оккупанты пропустили на соединение с Добровольческой армией отряд М. Дроздовского. 23 июня Добровольческая армия при содействии Донской армии П. Краснова начала наступление на Кубани. В августе началась мобилизация в армию, что уже в сентябре довело ее численность до более 30 тыс. солдат, но стало менять ее состав, уменьшая долю офицеров. 17 августа 1918 г. белые заняли Екатеринодар, разгромили 11 армию красных и к концу года установили контроль над равнинной частью Северного Кавказа.

27 декабря 1918 г. офицеры 8 корпуса армии гетмана П. Скоропадского во главе с генералом И. Васильченко объявили себя частью Добровольческой армии, ушли в Крым, где закрепились.

8 января 1919 г. Добровольческая армия, силы Всевеликого войска Донского, Кубанской рады и др. антибольшевистскими формирования объединились в Вооруженные силы юга России (ВСЮР) во главе с Деникиным . Добровольческая армия была переименована в Кавказскую добровольческую армию (командующий П. Врангель) и 22 мая разделена на Кавказскую и Добровольческую армии (командующий В. Май-Маевский).

ВСЮР получили поддержку Антанты , армия была перевооружена, хорошо обмундирована и развернула наступление Вооруженных сил юга России 1919 г. на Москву, которое закончилось разгромом белых. Остатки Добровольческой армии отошли на Кубань, в начале 1920 г. сведены в корпус под командованием А. Кутепова. 26-27 марта 1920 г. корпус был эвакуирован через Новороссийск в Крым и вошел в состав Русской армии Врангеля.

Исторические источники:

Архив русской революции. М., 1993;

Деникин А.И. Очерки русской смуты: вооруженные силы юга России. Минск, 2002;

Врангель П.Н. Воспоминания. В 2 томах. М., 1992;

Директивы командования фронтов Красной армии (1917-1922). В 4 томах. М., 1971;

Какурин Н.Е, Вацетис И.И. Гражданская война 1918-1921 гг. СПб., 2002;

Шульгин В. Дни. 1920 г. М., 1990

Автор статьи: Шубин А.В.