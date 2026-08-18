ДОБРОВЕЙН ИСАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДОБРОВЕЙН ИСАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - дирижёр, пианист, композитор.
В 1911 окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано К. Н. Игумнова. В 1911-1912 годах совершенствовался в Вене у Л. Годовского. Композиции обучался у С. И. Танеева. Гастролировал как пианист в России (в том числе играл концертную программу для В. И. Ленина) и за рубежом. Как дирижёр дебютировал в 1919 году в Москве, в 1919-1922 годах дирижёр Большого театра. В 1923 году эмигрировал (с 1929 года гражданин Норвегии).
С 1924 года до конца жизни руководил различными оперными и симфоническими оркестрами в Европе и Соединенных Штатах Америки: главный дирижёр Филармонического оркестра Осло (1927-1931 годы), Оркестра Сан-Франциско (1930-1934 годы), Гётеборгского симфонического оркестра (1941-1953 годы), дирижёр Королевской оперы в Стокгольме (1941-1945 годы) и других.
В 1923 году в Дрезденской государственной опере дирижировал германской премьерой оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. С 1948 года работал по приглашению А. Тосканини в миланском театре «Ла Скала», с большим успехом поставил оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова, оперы Мусоргского. Как композитор испытал влияние позднего романтизма, в особенности творчества А. Н. Скрябина.
Высокую художественную ценность имеют архивные записи Добровейна-дирижёра: фортепианные концерты Л. ван Бетховена (солист А. Шнабель), фпортепианные концерты Н. К. Метнера (солист - автор; 1947 год), опера «Борис Годунов» Мусоргского (солисты Б. Христов, Н. Гедда; 1952 год).