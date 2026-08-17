«ДОБРОТОЛЮБИЕ»

«ДОБРОТОЛЮБИЕ» - наименование антологии святоотеческих текстов, посвящённой так называемому умному деланию и его аскетичическим и мистическим основам.

По­лу­чи­ла на­зва­ние по одноименному сбор­ни­ку от­рыв­ков из со­чи­не­ний Ори­ге­на, со­став­лен­но­му свя­ти­те­ля­ми Ва­си­ли­ем Ве­ли­ким и Гри­го­ри­ем Бо­го­сло­вом в середине IV века.

Впер­вые ан­то­ло­гия по­доб­но­го ро­да на греческом языке бы­ла со­став­ле­на и из­да­на (в Ве­не­ции в 1782 году) митрополитом Ма­ка­ри­ем Ко­ринф­ским (Но­та­ра­сом; 1731-1805 годы). Ис­точ­ни­ка­ми из­да­ния по­слу­жи­ли ру­ко­пи­си, со­б­ран­ные и изу­чен­ные Ма­ка­ри­ем Ко­ринф­ским в 1775-1777 годах в мо­на­стыр­ских биб­лио­те­ках Пат­мо­са, Хио­са, Афо­на. В «Добротолюбие» во­шли со­чи­не­ния 36 ав­то­ров, в основном по­свя­щён­ные те­мам ду­хов­но­го де­ла­ния и Ии­су­со­вой мо­лит­вы (мо­лит­вы серд­ца). Об­щая ре­дак­ция ан­то­ло­гии, пре­ди­сло­вие к ней, а так­же крат­кие жи­тия ка­ж­до­го из ав­то­ров со­став­ле­ны Ни­ко­ди­мом Свя­то­гор­цем.

Ини­циа­ти­ва из­да­ния славянского пе­ре­во­да, под­го­тов­лен­но­го шко­лой Паи­сия Ве­лич­ков­ско­го, при­над­ле­жит митрополиту Санкт-Пе­тер­бург­ско­му Гав­рии­лу (Пет­ро­ву; 1730-1801 годы). Пер­вое из­да­ние славянского ««Добротолюбия» вы­шло в Си­но­даль­ной ти­по­гра­фии в Мо­ск­ве в 1793 году, вто­рое - в 1822 году, третье - в 1832 году [оба по­след­них из­да­ния со­стоя­лись ста­ра­ния­ми святителя Фи­ла­ре­та Мо­с­ков­ско­го (Дроз­до­ва)]. В славянское «Добротолюбие» во­шли текс­ты толь­ко части ав­то­ров греческой ан­то­ло­гии. В 1870-1880-е годы пятитом­ное из­ло­же­ние «Добротолюбие» на русском языке бы­ло под­го­тов­ле­но Фео­фа­ном За­твор­ни­ком. Русское «Добротолюбие» бы­ло рас­ши­ре­но за счёт вклю­че­ния со­чи­не­ний но­вых ав­то­ров: пре­по­доб­ных Eфрема Си­ри­на, Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка, Вар­со­но­фия и Ио­ан­на, До­ро­фея, Фео­до­ра Сту­ди­та и других.

В Гре­ции из­да­ние «Добротолюбия» бы­ло осу­ще­ст­в­ле­но в 1893 году Па­най­о­том Дзе­ла­ти­сом. К 1946 году от­но­сит­ся на­ча­ло пуб­ли­ка­ции «Добротолюбия» на румынском языке из­вест­ным бо­го­сло­вом от­цом Ди­мит­ри­ем Ста­ни­ло­аэ (1903-1993 годы). До 1948 года под­го­тов­ле­но четыре то­ма; в 1976-1981 годы - шесть то­мов (ан­то­ло­гия бы­ла рас­ши­ре­на со­чи­не­ния­ми Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка и Гри­го­рия Па­ла­мы). В 1957-1963 годы ар­химандритом Епи­фа­ни­ем (Фео­до­ро­пу­ло­сом) пред­при­ня­то из­да­ние «Добротолюбия» на но­во­гре­че­ском языке, ока­зав­шее су­ще­ст­вен­ное влия­ние на воз­ро­ж­де­ние ду­хов­ной жиз­ни в Гре­ции в середине XX века. В 1984-1988 годах в Са­ло­ни­ках вы­шел пе­ре­вод «Добротолюбия» на но­во­гре­че­ском язяке, вы­пол­нен­ный А. Га­ли­ти­сом. В 1990-хгодах в Гре­ции из­да­ва­лась двухтом­ная ан­то­ло­гия Ма­лое «Добротолюбие» (первыйй том, 1992 год, 2-е издание, 1994 год, 3-е издание - 1998 год; 2-й том, 1995 год, 2-е издание, 1998 год). В 1950-1970-х годах мно­гочисленные из­да­ния «Добротолюбия» под­го­тов­ле­ны на английском, немецком, французском язы­ках.

Яв­ля­ясь син­те­зом мис­тического опы­та восточного хри­сти­ан­ст­ва, «Добротолюбие» ока­за­ло боль­шое влия­ние на ду­хов­ную жизнь Рос­сии, Гре­ции и Западной Ев­ро­пы в XIX - середине XX веков (так называемое фи­ло­ка­лий­ное воз­ро­ж­де­ние в Гре­ции, «не­опат­ри­сти­че­ское» те­че­ние в ка­то­лической ду­хов­ной тра­ди­ции, обо­зна­чив­шее­ся по­сле Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра). «Добротолюбие» по­сто­ян­но чи­тал святой Се­ра­фим Са­ров­ский и ре­ко­мен­до­вал чи­тать сво­им по­се­ти­те­лям.

Влия­ние «Добротолюбия» за­мет­но в тра­ди­ции оп­тин­ско­го стар­че­ст­ва. В начале XXI века ан­то­ло­гия про­дол­жа­ет поль­зо­вать­ся боль­шим ав­то­ри­те­том не толь­ко сре­ди пра­во­слав­ных мо­на­хов и ми­рян, но и сре­ди пред­ста­ви­те­лей ино­сла­вия и творческой ин­тел­ли­ген­ции .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)