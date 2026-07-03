ДОБРОТИН СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Из личных дворян, православный. 20.11.1870 поступил унтер-офицером в 56-й пехотный Житомирский полк. 12.3.1871 переведен в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. 3.9.1872 поступил в Московское пехотное юнкерское училище. 15.4.1874 переведен в 103-й пехотный Петрозаводский полк с оставлением в училище. 14.6.1874 окончил училище по 1-му разряду произведен и получил звание портупей-юнкера. 25.11.1874 произведен в прапорщики. 29.4.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 24.10.1877 произведен в поручики. 26.4.1882 произведен в штабс-капитаны. 15.5.1887 произведен в капитаны. 26.2.1893 произведен в подполковники с переведом в 101-й пехотный Пермский полк. 12.4.1893 переведен в 103-й пехотный Петрозаводский полк. 22.6.1893 назначен начальником хозяйственной части полка. 3.11.1898 назначен командующим 4-м батальоном. 11.2.1899 утвержден командиром батальона. 17.10.1901 произведен в полковники за отличие по службе. 9.3.1902 назначен командиром Барнаульского резервного батальона. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 31.1.1904 назначен командиром 12-го сибирского пехотного Барнаульского полка. 29.9.1904 ранен шрапнельной пулей в правое плечо навылет в бою у д. Силяохецзы. 25.2.1905 ранен шрапнельной пулей в голову с потерей правого глаза в бою у д. Лянхуачи и эвакуирован с театра военных действий. 25.6.1905 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 25.2.1905). 30.7.1905 назначен в распоряжение командующего войсками Киевского военного округа. 30.5.1906 назначен начальником 3-й стрелковой бригады. 13.3.1914 произведен в генерал-лейтенанты на основании Георгиевского статута (со старшинством с 25.2.1909). 3.5.1914 назначен начальником 44-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 3.4.1915 назначен командиром 33-го армейского корпуса. 14.9.1915 назначен инспектором стрелковой части в войсках. 6.12.1915 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 21.2.1918 уволен со службы с пенсией. На май 1918 г. проживал в Петрограде. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь священника Мария Гавриловна (урожденная Брагина). Детей не имел.