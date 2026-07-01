ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ - юридическое понятие, в самом общем виде означающее убеждение лица, что его правовое отношение правомерно.

Бе­рёт своё на­ча­ло из рим­ско­го ча­ст­но­го пра­ва , в ко­то­ром дей­ст­ви­тель­ным на­ме­ре­ни­ям сто­рон от­да­ва­лось пред­поч­те­ние пе­ред бу­к­валь­ным смыс­лом ска­зан­ных слов.

В фор­маль­ных сдел­ках стро­го­го пра­ва име­ло ме­сто со­блю­де­ние внеш­них фор­маль­ных мо­мен­тов сдел­ки вне за­ви­си­мо­сти от фак­тических мо­мен­тов – и это мог­ло из­ме­нить ис­тин­ный смысл со­гла­ше­ния вслед­ст­вие об­ма­нов и уло­вок. От­сю­да поя­ви­лось римское оп­ре­де­ле­ние «доб­рой со­вес­ти» как на­ча­ла, про­тив­но­го лжи и об­ма­ну.

В су­дах «по доб­рой со­вес­ти» мож­но бы­ло оты­ски­вать не толь­ко то, что пря­мо бы­ло вы­ра­же­но в сдел­ке, но и то, что не­по­сред­ст­вен­но вы­те­ка­ло из её смыс­ла, вхо­ди­ло в со­став её по тре­бо­ва­нию обы­чая или за­ко­на или обу­слов­ли­ва­лось её при­ро­дой; кро­ме это­го, мож­но бы­ло так­же ос­па­ри­вать сдел­ки, имев­шие за­кон­ный вид, но стра­дав­шие внутренними по­ро­ка­ми.

В современном пра­ве прин­цип добросовестности яв­ля­ет­ся об­ще­при­знан­ной пра­во­вой нор­мой выс­шей юри­дической си­лы, рег­ла­мен­ти­рую­щей от­но­ше­ния ча­ст­но­го и пуб­лич­но­го ха­рак­те­ра и ус­та­нав­ли­ваю­щей в об­щей фор­ме пра­ва и обя­зан­но­сти субъ­ек­тов пра­во­от­но­ше­ния по от­но­ше­нию друг к дру­гу, иным ли­цам, об­ще­ст­ву и го­су­дар­ст­ву.

В сфе­ре от­но­ше­ний ча­ст­но­пра­во­во­го ха­рак­те­ра прин­цип добросовестности ус­та­нав­ли­ва­ет в ча­ст­ности, что ис­поль­зо­ва­ние вещ­ных прав, со­дер­жа­ние и ис­пол­не­ние до­го­во­ра не долж­но на­ру­шать прав и обя­зан­но­стей другой сто­ро­ны и треть­их лиц; до­го­вор­ные от­но­ше­ния ис­клю­ча­ют об­ман, вве­де­ние в за­блу­ж­де­ние, ис­поль­зо­ва­ние за­ви­си­мо­го по­ло­же­ния другой сто­ро­ны; не­до­пус­тим од­но­сто­рон­ний от­каз от ис­пол­не­ния ли­бо фор­маль­ное ис­пол­не­ние взя­то­го обя­за­тель­ст­ва и тому подобного. На­ча­ло доб­рой со­вес­ти пред­по­ла­га­ет­ся при тол­ко­ва­нии всех юри­дических сде­лок, не­за­ви­си­мо от их фор­маль­ной или не­фор­маль­ной при­ро­ды.

Прин­ци­пы добросовестности, ра­зум­но­сти и спра­вед­ли­во­сти ис­поль­зу­ют­ся для оп­ре­де­ле­ния пре­де­лов до­пус­ти­мо­го осу­ще­ст­в­ле­ния субъ­ек­та­ми при­над­ле­жа­щих им гра­ж­дан­ских прав, а так­же вос­пол­не­ния пробелов в праве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)