ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ - юридическое понятие, в самом общем виде означающее убеждение лица, что его правовое отношение правомерно.
Берёт своё начало из римского частного права, в котором действительным намерениям сторон отдавалось предпочтение перед буквальным смыслом сказанных слов.
В формальных сделках строгого права имело место соблюдение внешних формальных моментов сделки вне зависимости от фактических моментов – и это могло изменить истинный смысл соглашения вследствие обманов и уловок. Отсюда появилось римское определение «доброй совести» как начала, противного лжи и обману.
В судах «по доброй совести» можно было отыскивать не только то, что прямо было выражено в сделке, но и то, что непосредственно вытекало из её смысла, входило в состав её по требованию обычая или закона или обусловливалось её природой; кроме этого, можно было также оспаривать сделки, имевшие законный вид, но страдавшие внутренними пороками.
В современном праве принцип добросовестности является общепризнанной правовой нормой высшей юридической силы, регламентирующей отношения частного и публичного характера и устанавливающей в общей форме права и обязанности субъектов правоотношения по отношению друг к другу, иным лицам, обществу и государству.
В сфере отношений частноправового характера принцип добросовестности устанавливает в частности, что использование вещных прав, содержание и исполнение договора не должно нарушать прав и обязанностей другой стороны и третьих лиц; договорные отношения исключают обман, введение в заблуждение, использование зависимого положения другой стороны; недопустим односторонний отказ от исполнения либо формальное исполнение взятого обязательства и тому подобного. Начало доброй совести предполагается при толковании всех юридических сделок, независимо от их формальной или неформальной природы.
Принципы добросовестности, разумности и справедливости используются для определения пределов допустимого осуществления субъектами принадлежащих им гражданских прав, а также восполнения пробелов в праве.