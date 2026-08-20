ДОБРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

ДОБРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ - тетр среднеболгарского извода, один из древнейших кириллических списков этого типа книги.

До конца XIX века полная рукопись хранилась в монастыре великомученицы Екатерины на Синае. В настоящее время начало утрачено, сохранившиеся 230 пергаменных листов (210×150 миллиметров) разделены на четыре части: первая- 196 листов (РНБ. Q.п.I.55); вторая - 23 листа (Sinait. slav. 43); третья- 2 листа (Paris. slav. 65. Л. 3-4), отождествлены и описаны в 1981 году (Станчев. 1981 год); четвертая - 9 листов (Sinait. slav. 7/N), отрывки начальной части кодекса с чтениями Евангелия от Матфея были обнаружены в 1975 году среди рукописей монастыря великомученицы Екатерины на Синае (Tarnanidis. 1988. P. 111-112).

Добрилово Евангелие нашел и сообщил о нем в печати в 1873 году архимандрит Антонин (Капустин). В 90-х годах XIX в. основная часть кодекса (впоследствии санкт.-петербургская и французская части) вместе с пергаменными руским. Часословом XIII века (РНБ. Q.п.I.57; СКСРК, XI-XIII, № 322), так называемым Златоустом Ягича (РНБ. Q.п.I.56; СКСРК, XI-XIII, № 392) и серб. Канонником XIV века (РНБ. Q.п.I.58; СКСРК, XIV, № 347), также происходящими с Синая, поступила через Каир в Вену к В. Ягичу, который подробно ее исследовал, издал (Jagic. 1899 год), а в 1899 году продал императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. В период нахождения основной части Добрилова Евангелия у Ягича два его листа попали в Национальную библиотеку в Париже; на это указывает факт, что в Париже вместе с ними под одним номером хранятся отрывки трех вышеуказанных синайских рукописей, также проданных Ягичем Публичной библиотеке (СКСРК, XI-XIII. С. 325. № 392; СКСРК, XIV. Вып. 1. С. 502. № 347; Прилож. 1. С. 580. № 321, 322). Название кодекс получил по писцу, указавшему свое имя,- «попу грешнику» Добромиру (РНБ. Q.п.I.55. Л. 121).

Добрилово Евангелие было создано в большом скриптории, помимо Добромира в работе над ним приняли участие не менее семи писцов (СКСРК, XI-XIII. С. 111), П. А. Лавров выделяет двух (Лавров. 1914. С. 55). Письмо всех писцов весьма архаично по облику («юс малый» со срезанной макушкой, употребление «юса большого» йотированного) и некаллиграфично, что характерно для большинства южнослав. почерков до начала так называемого Первого восточнославянского влияния. Особый характер письму придает расположение букв не на линии строки, а выше ее.

В научной литературе Добрилово Евангелие обычно датируется или обобщенно XII веком, или началом этого столетия. В разное время предлагались датировки Добрилова Евангелия XI веком (Велчева, Бояджиев. 1993 год) или рубежом XI и XII веков (Антонин. 1873 год). Правописные особенности (из редуцированных употребляется только «ь») указывают на западноболгарское (македонское) происхождение писцов и на использование ими глаголического оригинала. В языковом отношении Добрилово Евангелие представляет ранний этап среднеболгарского извода (смешение «юсов» наблюдается только в 3-м лице множественного числа аористных окончаний).

Рукопись украшена пятью заставками и рядом контурных инициалов, представляющих упрощенный вариант старовизант. орнамента (так называемый южнославянский стиль). Вся орнаментика выполнена чернилами (инициалы могли быть позднее подкрашены киноварью и зеленой краской); иллюминаторами, возможно, были сами писцы.

Кодекс неоднократно подвергался редактированию, доработке и разнообразным переделкам, видимо на Синае или в Палестине. Часто встречаются дополнения, поновления и правка текста др. чернилами и почерками. Ряд листов петербургской части (перечень смотрите: СКСРК, XI-XIII. С. 111. № 71) представляет палимпсест сербским уставом XIV века по смытому или соскобленному тексту. Листы 184-196 написаны взамен утраченных сербским уставом на бумаге ближневосточного (?) происхождения XIII-XIV веков без водяных знаков и понтюзо.

Издания:

Jagic V. Evangelium Dobromiri: Ein altmacedonisches Denkmal der kirchenslavischen Sprache des 12 Jh. W., 1899. 2 Bde;

Алтбауер М. Добромирово Евангелие: Кирилски споменик од XII в. Скопjе, 1973. Т. 1 [фототип. изд.];

Велчева Б. Добромирово Евангелие: Български паметник от нач. на XII в. София, 1975;

Tarnanidis I. The Slavonic Manuscripts, Discovered in 1975 at St. Catherines Monastery on Mount Sinai. Thessal., 1988. P. 111-112, 202-203 (Pl. 18), 317-334 [фототип. изд.].

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