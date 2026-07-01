ДОБРОМИР

ДОБРОМИР - имя двух иконописцев XVI веке в Валашском княжестве.

Добромир из Тырговиште работал в первые десятилетия XVI века. Мог быть валахом с правого берега Дуная или сербом. Вероятно, прибыл в Валахию, подобно многим его соотечественникам, приняв приглашение Елены, супруги господаря Нягое Басараба. В 1515 году он с мастерами Житианом и Станчу расписал церковь монастыря Дялу, в 1519 году с мастерами Думитру и Хыртопом - церковь монастыря Бистрица (современный жудец Вылча) (росписи не сохранились). Росписи Добромира украшали также храм монастыря Куртя-де-Арджеш, ставший господарской усыпальницей. Работа над фресками велась в правление господаря Раду де ла Афумаци с 1526 года до 1529 год Среди них выделялся портрет ктитора Нягое Басараба; рядом с ним на фоне двухлавого византийского орла изображены господарь Мирча Старый и сербский князь Лазарь. Фрески неоднократно переписывались и при реставрации в 1875-1885 годов, которую проводил французский архитектор А. Леконт дю Нюи, были уничтожены. Удалось спасти лишь несколько фрагментов (ныне в Национальном музее искусства Румынии; отреставрированы после 1990 года).

Икона мастера «Святитель Николай» (1517 год) - древнейшая среди известных исследователям румынских икон. Стиль сохранившихся работ Добромира близок к стилю памятников палеологовского искусства.

Иконописец более позднего времени получил прозвище Молодой. В 1564 году по заказу ворника Неделко Бэлэчану он расписал нартекс церкви монастыря Тисмана. Сюжеты для росписи заимствованы им из Синаксаря. Добромир был также автором росписей церкви монастыря Снагов (1563 год). Его манера письма отличается экспрессивностью и динамизмом, характерными для западноевропейской живописи .

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