«ДОБРОГО СОСЕДА» ПОЛИТИКА
«ДОБРОГО СОСЕДА» ПОЛИТИКА - понятие, характеризующее политику Соединенных Штатов Америки в отношении стран Латинской Америки в 1930-1940-е годы.
Термин впервые употреблён 04.03.1933 года президентом Соединенных Штатов Америки Ф. Д. Рузвельтом в инаугурационной речи.
Принципы «Доброго соседа» политики были изложены членами делегации Соединенных Штатов Америки на панамериканской конференции в Монтевидео в декабре 1933 года: отказ Соединенных Штатов Америки от военного вмешательства во внутренние дела стран Латинской Америки, переход к более гибким методам усиления своих позиций.
Руководствуясь «Доброго соседа» политикой, Соединенные Штатов Америки пошли на сокращение своего военного присутствия в регионе (в 1934 году вывели войска из Гаити, отменили «Платта поправку» 1901 год), заключили двусторонние торговые соглашения слатиноамериканскими государствами. По окончании Второйй мировой войны правительство Соединенных Штатов Америки отказалось от политики «доброго соседа».