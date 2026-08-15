ДОБРОДЖАНУ-ГЕРЯ КОНСТАНТИН
ДОБРОДЖАНУ-ГЕРЯ КОНСТАНТИН (настоящее имя и фамилия Соломон Кац) - румынский политический деятель, социолог, публицист, литературный критик.
Окончил Харьковский университет (1875 год), за участие в народническом движении подвергся преследованиям. В 1875 году эмигрировал в Румынию. К середине 1880-х годов перешёл от народничества к марксизму. Опубликовал ряд работ, в которых пропагандировал идеи диалектического и исторического материализма: «Карл Маркс и наши экономисты», «Рабство и социализм» (1884 год).
Один из организаторов румынских социал-демократических кружков, в 1886 году составил программу этих кружков. Сотрудничал в журнале «Contemporanul», на страницах которого выступал против «чистого искусства», за «тенденциозное» (идейное) искусство. В 1893 году активно участвовал в создании Социал-демократической партии рабочих Румынии. Сторонник легальных форм борьбы рабочего класса, эволюционного пути развития, убеждённый противник тактики «насилия и кровопролития».
Выдвинул концепцию «развития отсталых обществ при капитализме», считал, что социальные преобразования в странах Восточной Европы могут быть успешными лишь при условии предварительного осуществления такого рода преобразований на Западе. Ведущую роль в демократизации общества и решении аграрного вопроса в «отсталой» Румынии отводил буржуазии. В 1910 году выступил с теорией неокрепостничества. Деятельность Доброджану-Геря как литературного критика способствовала развитию реализма в румынской литературе и ознакомлению румынского читателя с русской литературой, прежде всего с произведениями Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева.
Сочинения:
Studii critice. Buc., 1956. Vol. 1-2;
Scrieri social-politice. Buc., 1968; Corespondența. Buc., 1972.