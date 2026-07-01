«ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДРУЖИНА»

«ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДРУЖИНА» - политическая организация болгарской русофильской эмиграции в городе Бухарест под руководством Е. Георгиева и Х. Георгиева во второй половине XIX века.

Ос­но­ва­на в январе 1862 года как бла­го­тво­рительно общество. Вес­ной 1867 года по ини­циа­ти­ве российской ди­пло­ма­тии всту­пи­ла в пе­ре­го­во­ры с пра­ви­тель­ст­вом Сер­бии, стре­мив­шим­ся объ­е­ди­нить под сво­им ру­ко­во­дством национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние бал­кан­ских на­ро­дов.

Пе­ре­го­во­ры ве­лись о за­клю­че­нии сер­бо-болгарского сою­за, на­прав­лен­но­го про­тив Тур­ции, и об­ра­зо­ва­нии в пер­спек­ти­ве фе­де­ра­тив­но­го сер­бо-болгарского государства (Бол­га­ро-Сер­бии, или Югославского цар­ст­ва, во гла­ве с на­следственным мо­нар­хом Ми­хаи­лом Об­ре­но­ви­чем ). «Добродетельная дружина» вы­сту­па­ла за пол­ное ра­вен­ст­во ме­ж­ду дву­мя на­ро­да­ми и за пра­во бол­гар на са­мо­сто­ятельное су­ще­ст­во­ва­ние в их этнических гра­ни­цах. Сербская сто­ро­на из­бе­га­ла под­пи­са­ния фор­маль­но­го до­го­во­ра с «Добродетельной дружиной» до за­вер­ше­ния про­во­див­ших­ся ею од­но­вре­мен­но пе­ре­го­во­ров с Гре­ци­ей о раз­де­ле болгарских тер­ри­то­рий. Сто­ро­ны лишь об­ме­ня­лись обе­ща­ния­ми об ор­га­ни­за­ции ан­ти­ос­ман­ско­го вос­ста­ния в Бол­га­рии и об ока­за­нии по­мо­щи ему сербской сто­ро­ной, но со­юз не за­клю­чи­ли. В 1868 году пе­ре­го­во­ры «Добродетельной дружины» с сербским пра­ви­тель­ст­вом бы­ли пре­рва­ны. По­сле 1869 года «Добродетельная дружина» ут­ра­ти­ла по­ли­тическое влия­ние. Про­дол­жа­ла бла­го­тво­рительную дея­тель­ность вплоть до фор­маль­но­го рос­пус­ка в 1897 году.

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