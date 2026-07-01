«ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДРУЖИНА»
«ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДРУЖИНА» - политическая организация болгарской русофильской эмиграции в городе Бухарест под руководством Е. Георгиева и Х. Георгиева во второй половине XIX века.
Основана в январе 1862 года как благотворительно общество. Весной 1867 года по инициативе российской дипломатии вступила в переговоры с правительством Сербии, стремившимся объединить под своим руководством национально-освободительное движение балканских народов.
Переговоры велись о заключении сербо-болгарского союза, направленного против Турции, и образовании в перспективе федеративного сербо-болгарского государства (Болгаро-Сербии, или Югославского царства, во главе с наследственным монархом Михаилом Обреновичем). «Добродетельная дружина» выступала за полное равенство между двумя народами и за право болгар на самостоятельное существование в их этнических границах. Сербская сторона избегала подписания формального договора с «Добродетельной дружиной» до завершения проводившихся ею одновременно переговоров с Грецией о разделе болгарских территорий. Стороны лишь обменялись обещаниями об организации антиосманского восстания в Болгарии и об оказании помощи ему сербской стороной, но союз не заключили. В 1868 году переговоры «Добродетельной дружины» с сербским правительством были прерваны. После 1869 года «Добродетельная дружина» утратила политическое влияние. Продолжала благотворительную деятельность вплоть до формального роспуска в 1897 году.