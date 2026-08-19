ДОБО ИШТВАН

ДОБО ИШТВАН - руководитель обороны венгерской крепости Эгер, национальный герой Венгрии.

С 1549 года ка­пи­тан кре­по­сти Эгер. В 1550 году по­стро­ил и ук­ре­пил за­мок в Сол­но­ке.

В 1552 году ор­га­ни­зо­вал обо­ро­ну Эге­ра, оса­ж­дён­но­го объ­е­ди­нён­ным 150-ты­сяч­ным вой­ском ви­зи­ря Ах­ме­да и турецкого па­ши Бу­ды. Гар­ни­зон зам­ка во гла­ве с Добо при под­держ­ке жи­те­лей Эге­ра (все­го 2 тысячи человек) вы­дер­жал мно­го­днев­ную оса­ду и от­ра­зил 3 штур­ма. Ор­га­ни­зо­ван­ность, стой­кость и ге­ро­изм за­щит­ни­ков зам­ка за­ста­ви­ли вра­га от­сту­пить, за­дер­жав турецкую экс­пан­сию на за­пад.