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ДОБО ИШТВАН
ДОБО ИШТВАН - руководитель обороны венгерской крепости Эгер, национальный герой Венгрии.
С 1549 года капитан крепости Эгер. В 1550 году построил и укрепил замок в Солноке.
В 1552 году организовал оборону Эгера, осаждённого объединённым 150-тысячным войском визиря Ахмеда и турецкого паши Буды. Гарнизон замка во главе с Добо при поддержке жителей Эгера (всего 2 тысячи человек) выдержал многодневную осаду и отразил 3 штурма. Организованность, стойкость и героизм защитников замка заставили врага отступить, задержав турецкую экспансию на запад.
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