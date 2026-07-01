ДОБИНЬИ ШАРЛЬ ФРАНСУА

ДОБИНЬИ ШАРЛЬ ФРАНСУА - французский живописец и график.

Сын и уче­ник пей­за­жи­ста Эд­ма Фран­суа До­би­ньи (1789-1843 годы); за­ни­мал­ся так­же у Ж. Р. Бракасa (1831-1932 годы) и в мас­тер­ской П. Де­ла­ро­ша (1840 год). Ра­бо­тал рес­тав­ра­то­ром жи­во­пи­си в Лув­ре (в начале 1830-х годов), ко­пи­ро­вал там ра­бо­ты Н. Пус­се­на, К. Лор­ре­на и голландских пей­за­жи­стов XVII века. По­се­тил Ита­лию (1836 год); пи­сал пей­за­жи в ок­ре­ст­но­стях Па­ри­жа (в том числе в Бар­би­зо­не), в ле­су Фон­тенб­ло, позд­нее в других рай­онах Фран­ции (Нор­ман­дии, Бур­гун­дии). С 1838 года ре­гу­ляр­но вы­став­лял­ся в па­риж­ских Са­ло­нах. Сбли­зив­шись с Т. Рус­со и Жюль Дю­пре , Д. ра­бо­тал вме­сте с ни­ми (1846 год), став од­ним из ве­ду­щих мас­те­ров бар­би­зон­ской шко­лы. С 1852 года не­од­но­крат­но пи­сал пей­за­жи вме­сте с К. Ко­ро (в До­фи­не и Швей­ца­рии); с 1866 года ра­бо­тал так­же в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гол­лан­дии, Ис­па­нии.

Обо­ру­до­вав лод­ку-мас­тер­скую (1857 год), Добиньи мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Се­не, Мар­не и Уа­зе. Пи­сал пре­имущественно ви­ды сель­ской Фран­ции: раз­мы­тые до­ж­дём до­ро­ги, ту­ман­ные рас­све­ты, реч­ные бе­ре­га, лес­ные опуш­ки, кре­сть­ян в по­ле («За­пру­да в Оп­те­во», 1855 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан, и 1859 год, Му­зей Ор­се, Па­риж; «За­ход солн­ца», 1859 год, там же; «Де­рев­ня на бе­ре­гу Уа­зы», 1868 год, ГМИИ; «Пей­заж с озе­ром», 1875 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Ве­ро­ят­но, был пер­вым, ко­го кри­ти­ка оце­ни­ва­ла как «ху­дож­ни­ка впе­чат­ле­ний» (французский - im­pressions) уже в 1860-е годы. В 1861 году ис­пол­нил по за­ка­зу се­рию из 4 де­ко­ра­тив­ных пан­но («Сад Тю­иль­ри» и другие) для Са­ло­наи Государственного минестерства в Но­вом Лув­ре.

Его пле­нэр­ные ис­ка­ния, ин­те­рес к пе­ре­да­че вре­ме­ни дня, ню­ан­сов ос­ве­ще­ния, све­то­воз­душ­ной сре­де во мно­гом пред­вос­хи­ти­ли им­прес­сио­низм .Сбли­зив­шись с бу­ду­щи­ми мас­те­ра­ми это­го на­прав­ле­ния, от­стаи­вал их ис­кус­ст­во (в ка­че­ст­ве члена жю­ри Са­ло­нов). Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ке офор­та (се­рия «Пу­те­ше­ст­вие в лод­ке», 1862, и другие), ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Ф. Фе­не­ло­на, Э. Сю, В. Гю­го. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1873 год). Его сын и уче­ник - пей­за­жист Шарль Пьер До­би­ньи (1846-1886 годы); сре­ди уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей так­же Л. Э. Бу­ден, Я. Йон­гкинд.

Иллюстрация:

Ш. Ф. До­би­ньи. «Лод­ки на Уа­зе». 1865. Му­зей Ор­се (Па­риж). Архив БРЭ.