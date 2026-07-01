ДОБИНЬИ ШАРЛЬ ФРАНСУА
ДОБИНЬИ ШАРЛЬ ФРАНСУА - французский живописец и график.
Сын и ученик пейзажиста Эдма Франсуа Добиньи (1789-1843 годы); занимался также у Ж. Р. Бракасa (1831-1932 годы) и в мастерской П. Делароша (1840 год). Работал реставратором живописи в Лувре (в начале 1830-х годов), копировал там работы Н. Пуссена, К. Лоррена и голландских пейзажистов XVII века. Посетил Италию (1836 год); писал пейзажи в окрестностях Парижа (в том числе в Барбизоне), в лесу Фонтенбло, позднее в других районах Франции (Нормандии, Бургундии). С 1838 года регулярно выставлялся в парижских Салонах. Сблизившись с Т. Руссо и Жюль Дюпре, Д. работал вместе с ними (1846 год), став одним из ведущих мастеров барбизонской школы. С 1852 года неоднократно писал пейзажи вместе с К. Коро (в Дофине и Швейцарии); с 1866 года работал также в Великобритании, Голландии, Испании.
Оборудовав лодку-мастерскую (1857 год), Добиньи много путешествовал по Сене, Марне и Уазе. Писал преимущественно виды сельской Франции: размытые дождём дороги, туманные рассветы, речные берега, лесные опушки, крестьян в поле («Запруда в Оптево», 1855 год, Музей изящных искусств, Руан, и 1859 год, Музей Орсе, Париж; «Заход солнца», 1859 год, там же; «Деревня на берегу Уазы», 1868 год, ГМИИ; «Пейзаж с озером», 1875 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Вероятно, был первым, кого критика оценивала как «художника впечатлений» (французский - impressions) уже в 1860-е годы. В 1861 году исполнил по заказу серию из 4 декоративных панно («Сад Тюильри» и другие) для Салонаи Государственного минестерства в Новом Лувре.
Его пленэрные искания, интерес к передаче времени дня, нюансов освещения, световоздушной среде во многом предвосхитили импрессионизм.Сблизившись с будущими мастерами этого направления, отстаивал их искусство (в качестве члена жюри Салонов). Работал также в технике офорта (серия «Путешествие в лодке», 1862, и другие), иллюстрировал произведения Ф. Фенелона, Э. Сю, В. Гюго. Награждён орденом Почётного легиона (1873 год). Его сын и ученик - пейзажист Шарль Пьер Добиньи (1846-1886 годы); среди учеников и последователей также Л. Э. Буден, Я. Йонгкинд.
Иллюстрация:
Ш. Ф. Добиньи. «Лодки на Уазе». 1865. Музей Орсе (Париж). Архив БРЭ.