ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ОЛЬГА АНТОНОВНА

Добиаш-Рождественская, Ольга Антоновна (19[31].05.1874, Харьков — 30.08.1939, Ленинградская обл.) — выдающийся российский историк-медиевист и палеограф, жена Д.С. Рождественского, основателя Государственного оптического института.

Дочь выходца из Чехии, А. В. Добиаша, профессора Нежинского историко-филологического института. Первая в России женщина-магистр (1915), доктор наук по всеобщей истории (1918), член-корреспондент АН СССР (1929).

В 1895—1899 училась на Высших женских Бестужевских курсах, специализировалась у И.М. Гревса , известного медиевиста, в 1907—1915 там же преподавала. В 1899 отчислялась с курсов за участие в протестных акциях. Благодаря И.М. Гревсу, в 1908—1911 стажировалась во Франции, в Университете Сорбонны и Школе Хартий, где изучала средневековую палеографию и дипломатику под руководством известных историков Ш.-В. Ланглуа и Ф. Лота. В 1911 в Сорбонне защитила диссертацию «Церковное общество XIII в. во Франции» (La vie paroissiale en France au XIIIe siècle d’après les actes épiscopaux. Paris, Picard, 1911), с присуждением степени доктора Парижского университета. В 1915 эта работа была издана на русском языке и защищена как магистерская диссертация. Cледующая книга — «Культ Св. Михаила в латинском средневековье V—VIII вв.» (Петроград, 1917) позволила Д.-Р. стать доктором наук. С 1915 — приват-доцент кафедры всеобщей истории Петроградского университета, в штате которого трудилась до конца жизни. По ее инициативе в 1920 в университете был открыт Кабинет вспомогательных исторических дисциплин (кабинет латинской палеографии), с организацией практических занятий в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки (ныне — Российской национальной библиотеки, РНБ), куда Д.-Р была также приглашена работать консультантом по западным манускриптам. В этом качестве участвовала в работе советско-польской комиссии по реализации Рижского мирного договора 1921 и вместе со своими учениками — В.В. Бахтиным, С.А. Ушаковым, А.Д. Люблинской — смогла сохранить значительную часть иностранного книжного и рукописного фонда библиотеки, предназначенного для передачи Польше. В течение многих лет выступала популяризатором медиевистики, благодаря своим трудам по истории письма и культуры Средних веков, организации выставок средневековых кодексов из фондов библиотеки, регулярных экскурсий в отдел рукописей. Под руководством Д.-Р. было инициировано издание научного альманаха Analecta Medii Aevi — «Средневековье в рукописях Публичной библиотеки» (1925, 1927, 1929), публикующего источники и исследования, которое позже было остановлено в связи с политическими преследованиями ее учеников.

Д.-Р. — автор печатного каталога латинских рукописей V — начала IX в., а также подробного описания средневековых пергаменных рукописей V—XV вв. (ок. 500 ед.), оставшегося неизданным. В 1923 выпустила первое отечественное пособие по западной палеографии — «История письма в средние века». В 1934, в связи с восстановлением Исторического факультета в Ленинградском университете, стала, вместе с И. М. Гревсом, основательницей кафедры истории Средних веков. В этом же году вышел ее главный труд — «Histoire de l’atelier graphique de Corbie, de 651 à 830, reflétée dans les Corbeienses, leniaspolitani» («История Корбийской мастерской письма в годы 651—830 по ленинградским кодексам», изд. АН СССР), изданный на французском языке с предисловием на русском и получивший признание у отечественных и зарубежных медиевистов. Похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища в Ленинграде. В Санкт-Петербургском Институте истории РАН ежегодно проводятся научные чтения памяти Д.-Р.

Фонд Д.-Р в РНБ: Ф. 254; Ф. 10/1. Пр. и расп. 1924—1939.

Соч.: Культура западноевропейского Средневековья: Научное наследие / Отв. ред. В. И. Рутенбург. М., 1987; Les anciens manuscrits latins de la bibliothèque publique Saltykov-Ščedrin de Leningrad: VIIIe-début IXe siècle / Institut de recherche et d’histoire des textes; catalogue établi par Olga A. Dobiaš-Roždestvenskaja et Wsevolod W. Bakhtine; trad. du russe par Xénia Grichine, 1991.

Лит.: Библиография трудов О. А. Добиаш-Рождественской / Сост. А. Д. Люблинская и И. С. Шаркова // Средние века. Вып. 29. М., 1966. С. 179—186; Ершова В. М. О. А. Добиаш-Рождественская. Л., 1988; Каганович Б. С. Добиаш-Рождественская и ее научное наследие // Французский ежегодник, 1982. М., 1984; Лебедева Г. Е., Якубский В. А. О. А. Добиаш-Рождественская о проблемах Крестовых походов и идейная цензура 1930-х годов // Византийский временник. № 65 (90). 2006. С. 247–258.