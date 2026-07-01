ДОБАМА АСИАЙОН

ДОБАМА АСИАЙОН - патриотическая политическая организация Бирмы.

Соз­да­на в 1930 году сту­ден­та­ми Ран­гун­ско­го университета. Чле­ны ор­га­ни­за­ции име­но­ва­ли се­бя «та­ки­на­ми» («гос­по­да­ми»), под­чёр­ки­вая от­каз от «раб­ско­го» ста­ту­са под­дан­ных британской ко­ро­ны. Пер­вой из по­ли­тических сил Бир­мы вы­дви­ну­ла тре­бо­ва­ние пол­ной не­за­ви­си­мо­сти, ста­ла ис­поль­зо­вать ле­вую по­ли­тическую фра­зео­ло­гию.

Ор­га­ни­за­ци­он­но строи­лась по об­раз­цу ВКП(б), в идео­ло­гии со­че­та­ла на­цио­на­ли­стические, мар­кси­ст­ские и уто­пические идеи. В конце 1930-х годов ак­тив­но под­дер­жи­ва­ла и на­прав­ля­ла эко­но­мические и по­ли­тические вы­сту­п­ле­ния ра­бо­чих, кре­сть­ян и сту­ден­тов. Ру­ко­во­ди­те­лем Добама асиайон в 1939 году стал Аун Сан. Она по­слу­жи­ла ба­зой соз­да­ния Ком­му­ни­стической пар­тии Бир­мы (КПБ), а так­же Народной ре­во­люционной пар­тии (с 1945 года Со­циа­ли­стическая пар­тия Бир­мы).

По­сле на­ча­ла Второй ми­ро­вой вой­ны пред­ста­ви­те­ли Добама асиайон пред­ло­жи­ли британской ад­ми­ни­ст­ра­ции под­держ­ку на ус­ло­ви­ях пре­дос­тав­ле­ния Бир­ме по окон­ча­нии вой­ны не­за­ви­си­мо­сти. По­лу­чив от­каз, ли­де­ры Добама асиайон на тех же ус­ло­ви­ях по­шли на со­юз с японскими ми­ли­та­ри­ста­ми и со­дей­ст­во­ва­ли за­хва­ту ими в 1942 году Бир­мы. В 1943-1945 годах, объ­е­ди­нив­шись с пар­ти­ей Схи­нйе­да, Добама асиайон (под названием До­ба­ма-Схинйе­да) бы­ла един­ст­вен­ной ле­галь­ной пар­ти­ей Бир­мы. В 1944 году пред­ста­ви­те­ли ле­во­го кры­ла Добама асиайон соз­да­ли для борь­бы с японской ок­ку­па­ци­ей еди­ный нациолнальный фронт - Ан­ти­фа­ши­ст­скую ли­гу народной сво­бо­ды (до 1962 года ве­ду­щая пар­тия Бир­мы).

По­сле вой­ны Добама асиайон бы­ла вос­соз­да­на, од­на­ко зна­чительной ро­ли в жиз­ни стра­ны не иг­ра­ла. Ло­зун­ги, про­па­ган­ди­ро­вав­шие­ся Добама асиайон, ока­за­ли оп­ре­де­лён­ное влия­ние на по­ли­ти­ку на­хо­див­ших­ся у вла­сти в Бир­ме в 1962-1988 годах Ре­во­люционного со­ве­та и Пар­тии бирманской со­циа­ли­стической про­грам­мы.

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