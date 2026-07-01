ДОБАМА АСИАЙОН
ДОБАМА АСИАЙОН - патриотическая политическая организация Бирмы.
Создана в 1930 году студентами Рангунского университета. Члены организации именовали себя «такинами» («господами»), подчёркивая отказ от «рабского» статуса подданных британской короны. Первой из политических сил Бирмы выдвинула требование полной независимости, стала использовать левую политическую фразеологию.
Организационно строилась по образцу ВКП(б), в идеологии сочетала националистические, марксистские и утопические идеи. В конце 1930-х годов активно поддерживала и направляла экономические и политические выступления рабочих, крестьян и студентов. Руководителем Добама асиайон в 1939 году стал Аун Сан. Она послужила базой создания Коммунистической партии Бирмы (КПБ), а также Народной революционной партии (с 1945 года Социалистическая партия Бирмы).
После начала Второй мировой войны представители Добама асиайон предложили британской администрации поддержку на условиях предоставления Бирме по окончании войны независимости. Получив отказ, лидеры Добама асиайон на тех же условиях пошли на союз с японскими милитаристами и содействовали захвату ими в 1942 году Бирмы. В 1943-1945 годах, объединившись с партией Схинйеда, Добама асиайон (под названием Добама-Схинйеда) была единственной легальной партией Бирмы. В 1944 году представители левого крыла Добама асиайон создали для борьбы с японской оккупацией единый нациолнальный фронт - Антифашистскую лигу народной свободы (до 1962 года ведущая партия Бирмы).
После войны Добама асиайон была воссоздана, однако значительной роли в жизни страны не играла. Лозунги, пропагандировавшиеся Добама асиайон, оказали определённое влияние на политику находившихся у власти в Бирме в 1962-1988 годах Революционного совета и Партии бирманской социалистической программы.