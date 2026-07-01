«ДНЕВНИК СОЦИAЛ-ДЕМОКРAТА»

«Дневник социал-демократа» — непериодический печатный орган российских социал-демократов, издававшийся в Женеве Г.В. Плехановым ; выходил с большими перерывами с марта 1905 до апреля 1912 (№ 1—16).

Сначала печатался одновременно и в России (издательство М. Малых), и за границей; в последние годы — лишь за границей. Издание было возобновлено в 1916 в Петрограде (вышел 1 номер). В «Д. с.-д.» сотрудничали Ф.О. Цедербаум и В. Фомин.

Журнал отражал политическую позицию Плеханова, который, комментируя в статьях «Мукден», «Мужики бунтуют», «Князь Потемкин-Таврический» происходившие в России и в Российской социал-демократической партии (см. Коммунистическая партия Советского Союза ) события, выступал против меньшевиков-ликвидаторов, в защиту нелегальных партийных организаций, выдвигал задачи ускорения политического воспитания пролетариата, подготовки путем проведения ряда агитационно-пропагандистских и организационно-технических мероприятий победы пролетариата в борьбе за власть, координации действий всех антисамодержавных сил, настаивал на союзе пролетариата с буржуазией в борьбе с самодержавием . В статьях за 1909—1912 Плеханов отмечал, что РСДРП не является в полном смысле рабочей партией, а по преимуществу интеллигентской группой. В последнем номере журнала представлена позиция Плеханова в отношении Первой мировой войны .

Лит.: Аптекман О. В. Георгий Валентинович Плеханов. Из личных воспоминаний. Л., 1924; Лелевич Г. Г. В. Плеханов и задачи марксистской литературной критики. М., 2002; Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997.