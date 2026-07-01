ДНЕВНИК
ДНЕВНИК - литературно-бытовой жанр, совокупность последовательно датированных записей (обычно одного лица), фиксирующих внешние события, поступки, мысли, чувства и наблюдения автора.
Восходит к ранним европейским образцам повседневных городских хроник и в особенности к счётным книгам (с XIV века), куда заносились доходы и расходы, а в ряде случаев - основные события из жизни семьи. Особая разновидность дневника - путевой дневник («Дневник путешествия в Италию…» М. Монтеня, 1580-1581, издание 1774 года); ему близок корабельный журнал, например Х. Колумба (1492-1493). Первый известный образец духовного, отражающего религиозный опыт дневника принадлежит святому Игнатию Лойоле (1544-1545). Статус дневника как литературного жанра утверждается со времени первых публикаций частных дневников, в том числе прижизненных («Тайный дневник» И. Лафатера, 1771). Философия сенсуализма, акцентировавшая ценность любого человеческого опыта, способствовала распространению в XVIII веке многочисленных дневников, в которых нашло выражение многоаспектное авторское «я» (Н. Ретиф де ла Бретонн, 1780-1787; Ж. де Сталь, 1785). В России дневник, уделяющие особое внимание личности автора, стали создаваться со 2-й половины XVIII века (А.Г. Бобринский, 1779-1786).
Дневник может служить материалом для автобиографии, отличаясь от неё фрагментарностью и непосредственной реакцией на события; в ряде случаев дневник сближается с собранием афоризмов (например, у Ж. Ренара, 1887-1910), эпистолярной литературой («Дневник для Стеллы» Дж. Свифта, 1710-1713, издание 1766-1768) и мемуарами. Дневник может выступать также в качестве формы художественного повествования, широко используемой в литературе в XIX-XX веков: «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя (1835), «Журнал Печорина» в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1838-1840), «Дневник обольстителя» С. Кьеркегора (1843), «Дневник сельского священника» Ж. Бернаноса (1936). Наряду с писательскими дневниками, создававшимися для опубликования («Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, 1873-1881 годы; «Опавшие листья» В.В. Розанова, 1913-1915), большой литературно-исторический интерес представляют не предназначавшиеся для опубликования дневника писателей (А.Ф. Амьеля, 1838-1881 годы; Л.Н. Толстого, 1847-1910), художников (М.К. Башкирцевой, 1873-1884), политических и государственных деятелей (А.А. Поливанова, 1907-1916), а также дневник частных лиц, созданные в переломные исторические эпохи (анонимный «Дневник парижского буржуа», 1405-1449, издание 1828; «Дневник москвича» Н.П. Окунева, 1917-1924, издание 1990; «Дневник Анны Франк», 1942-1944, издание 1950).