ДНЕВНИК

ДНЕВНИК - литературно-бытовой жанр, совокупность последовательно датированных записей (обыч­но од­но­го ли­ца), фиксирующих внешние события, поступки, мысли, чувства и наблюдения автора.

Вос­хо­дит к ран­ним ев­ропейским об­раз­цам по­все­днев­ных городских хро­ник и в осо­бен­но­сти к счёт­ным кни­гам (с XIV века), ку­да за­но­си­лись до­хо­ды и рас­хо­ды, а в ря­де слу­ча­ев - основные со­бы­тия из жиз­ни се­мьи. Осо­бая раз­но­вид­ность дневника - пу­те­вой дневник («Днев­ник пу­те­ше­ст­вия в Ита­лию…» М. Мон­те­ня , 1580-1581, издание 1774 года); ему бли­зок ко­ра­бель­ный жур­нал, например Х. Ко­лум­ба (1492-1493). Пер­вый из­вест­ный об­ра­зец ду­хов­но­го, от­ра­жаю­ще­го ре­лигиозный опыт дневника при­над­ле­жит святому Иг­на­тию Лой­о­ле (1544-1545). Ста­тус дневника как литературного жан­ра ут­вер­жда­ет­ся со вре­ме­ни пер­вых пуб­ли­каций ча­ст­ных дневников, в том числе при­жиз­нен­ных («Тай­ный днев­ник» И. Ла­фа­те­ра, 1771). Фи­ло­со­фия сен­суа­лиз­ма, ак­цен­ти­ро­вав­шая цен­ность лю­бо­го че­ло­ве­че­ско­го опы­та, спо­соб­ст­во­ва­ла рас­про­стра­не­нию в XVIII веке мно­го­численных дневников, в ко­то­рых на­шло вы­ра­же­ние мно­го­ас­пект­ное ав­тор­ское «я» (Н. Ре­тиф де ла Бре­тонн, 1780-1787; Ж. де Сталь, 1785). В Рос­сии дневник, уде­ляю­щие осо­бое вни­ма­ние лич­но­сти ав­то­ра, ста­ли соз­да­вать­ся со 2-й половины XVIII века (А.Г. Боб­рин­ский, 1779-1786).

Дневник мо­жет слу­жить ма­те­риа­лом для ав­то­био­гра­фии, от­ли­ча­ясь от неё фраг­мен­тар­но­стью и не­по­средственной ре­ак­ци­ей на со­бы­тия; в ря­де слу­ча­ев дневник сбли­жает­ся с со­б­ра­ни­ем афо­риз­мов (например, у Ж. Ре­на­ра, 1887-1910), эпи­сто­ляр­ной литературой («Днев­ник для Стел­лы» Дж. Свиф­та, 1710-1713, издание 1766-1768) и ме­муа­ра­ми . Дневник мо­жет вы­сту­пать так­же в ка­че­ст­ве фор­мы ху­дожественного по­ве­ст­во­ва­ния, ши­ро­ко ис­поль­зуе­мой в литературе в XIX-XX веков: «За­пис­ки су­ма­сшед­ше­го» Н.В. Го­го­ля (1835), «Жур­нал Пе­чо­ри­на» в ро­ма­не «Ге­рой на­ше­го вре­ме­ни» М.Ю. Лер­мон­то­ва (1838-1840), «Днев­ник оболь­сти­те­ля» С. Кьер­ке­го­ра (1843), «Днев­ник сель­ско­го свя­щен­ни­ка» Ж. Бер­на­но­са (1936). На­ря­ду с пи­са­тель­ски­ми дневниками, соз­да­вав­ши­ми­ся для опуб­ли­ко­ва­ния («Днев­ник пи­са­те­ля» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, 1873-1881 годы; «Опав­шие ли­стья» В.В. Ро­за­но­ва, 1913-1915), боль­шой литературно-­ис­то­рический ин­те­рес пред­став­ля­ют не пред­назна­чав­шие­ся для опуб­ли­ко­ва­ния дневника пи­са­те­лей (А.Ф. Амь­е­ля, 1838-1881 годы; Л.Н. Тол­сто­го, 1847-1910), ху­дож­ни­ков (М.К. Баш­кир­це­вой, 1873-1884), по­ли­тических и государственных дея­те­лей (А.А. По­ли­ва­нова, 1907-1916), а так­же дневник ча­ст­ных лиц, соз­дан­ные в пе­ре­лом­ные ис­то­рические эпо­хи (ано­ним­ный «Днев­ник па­риж­ско­го бур­жуа», 1405-1449, издание 1828; «Днев­ник мо­ск­ви­ча» Н.П. Оку­не­ва, 1917-1924, издание 1990; «Днев­ник Ан­ны Франк», 1942-1944, издание 1950).

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