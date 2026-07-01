ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

Днепровская военная флотилия — соединение русских кораблей, действовавшее на р. Днепре в годы Русско-турецкой войны 1735—1739 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ).

Cоздана в 1737 для содействия российской Днепровской армии (указ Сената от 14 января 1737 о постройке судов для Днепровской флотилии в Брянском адмиралтействе). Имела в своем составе свыше 650 малых судов. Корабли Д. в. ф. принимали участие в отражении турецких попыток вернуть захваченную в 1737 русскими войсками крепость Очаков. После окончания войны (1739) Д. в. ф. была упразднена. Командовали флотилией: вице-адмирал Н. А. Сенявин (1737—1738), контр-адмирал В. А. Дмитриев-Мамонов (1738—1739), контр-адмирал Я. С. Барш (1739).

Лит.: Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота. СПб., 2001.