ДНЕПРОГЭС

ДНЕПРОГЭС - крупнейшая в СССР в 1930-1950-е годы гидроэлектростанция на реке Днепр, ниже Днепровских порогов, у города Запорожье.

Пер­вый про­ект со­ору­же­ния на этом мес­те трёх пло­тин и гид­ро­элек­тро­стан­ций об­щей мощ­но­стью 80-100 МВт раз­ра­бо­тан в 1905 году Г.О. Граф­тио и инженером С.П. Мак­си­мо­вым. Со­ору­же­ние Днеп­ров­ской ГЭС осу­ще­ст­в­ля­лось с 1927 года под руководством А.В. Вин­те­ра (начальник строи­тель­ст­ва) и Б.Е. Ве­де­нее­ва (главный ин­же­нер) в со­от­вет­ст­вии с ГОЭЛРО пла­ном по но­во­му про­ек­ту, раз­ра­бо­тан­но­му груп­пой спе­циа­ли­стов во гла­ве с И.Г. Алек­сан­д­ро­вым; архитектор В.А. Вес­нин (смотреть в статье Вес­ни­ны). Тор­же­ст­вен­ное от­кры­тие Днепрогэс со­стоя­лось 10.10.1932 года. Стан­ция ста­ла сим­во­лом со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. На Днепрогэс впер­вые в ми­ре бы­ли смон­ти­ро­ва­ны гид­ро­ге­нера­то­ры мощ­но­стью 62 МВт ка­ж­дый. С 1936 года Днепрогэс еже­год­но вы­ра­ба­ты­вал свыше 2 млрд. кВт·ч элек­тро­энер­гии. С за­вер­ше­ни­ем мон­та­жа 9-го гид­ро­аг­ре­га­та (16.4.1939) ГЭС вы­шла на про­ект­ную мощ­ность - 560 МВт. Сред­не­го­до­вая вы­ра­бот­ка энер­гии со­ста­ви­ла 3,64 млрд. кВт·ч. В со­став гид­ро­уз­ла во­шли: зда­ние ГЭС (дли­на 236 м, ши­ри­на 70 м) на пра­вом бе­ре­гу Днеп­ра с ма­шин­ным за­лом, в ко­то­ром раз­ме­ще­ны 9 вер­ти­каль­ных гид­ро­аг­ре­га­тов; щи­то­вая стен­ка (дли­на 216 м); во­до­слив­ная кри­во­ли­ней­ная пло­ти­на (дли­на по греб­ню 760 м, наи­боль­шая стро­ительная вы­со­та 60 м) и глу­хая пло­ти­на (дли­на по греб­ню 251 м). Су­до­ход­ные со­ору­же­ния на ле­вом бе­ре­гу вклю­ча­ют аван­порт в верх­нем бье­фе, 3-ка­мер­ный шлюз и ни­зо­вой под­ход­ный ка­нал. На­пор­ный фронт об­щей дли­ной 1200 м об­ра­зу­ет Днеп­ров­ское во­до­хра­ни­ли­ще.

В ходе Битвы за Днепр 1943 года, от­сту­пав­шие германские вой­ска в зна­чительной сте­пе­ни раз­ру­ши­ли Днепрогэс. В 1944-1950 годы стан­ция вос­ста­нов­ле­на. 3.1.1969 года ут­вер­ждён про­ект строи­тель­ст­ва 2-й оче­ре­ди Днепрогэс мощ­но­стью 828 МВт (вве­де­на в дей­ст­вие 21.4.1980). Об­щая мощ­ность Днепрогэс дос­тиг­ла 1,5 тысяч МВт. Па­рал­лель­но 3-ка­мер­но­му шлю­зу был по­стро­ен но­вый, од­но­ка­мер­ный шлюз (дли­на 290 м, ши­ри­на 18 м), вре­мя шлю­зо­ва­ния в ко­то­ром 15 мин, то есть в 3 раза мень­ше, чем в ста­ром. В 1960-1970-е годы ГЭС ос­на­ще­на сис­те­ма­ми те­ле­управ­ле­ния, те­ле­из­ме­ре­ния и те­ле­сиг­на­ли­за­ции основного обо­ру­до­ва­ния.

Днеп­ров­ская стан­ция на­гра­ж­де­на ор­де­ном Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни (1939), ор­де­ном Ле­ни­на (1980).

Иллюстрация:

Днеп­ро­гэс. Фо­то кон­ца 1970-х годах.

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