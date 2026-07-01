ДНЕПРОГЭС
ДНЕПРОГЭС - крупнейшая в СССР в 1930-1950-е годы гидроэлектростанция на реке Днепр, ниже Днепровских порогов, у города Запорожье.
Первый проект сооружения на этом месте трёх плотин и гидроэлектростанций общей мощностью 80-100 МВт разработан в 1905 году Г.О. Графтио и инженером С.П. Максимовым. Сооружение Днепровской ГЭС осуществлялось с 1927 года под руководством А.В. Винтера (начальник строительства) и Б.Е. Веденеева (главный инженер) в соответствии с ГОЭЛРО планом по новому проекту, разработанному группой специалистов во главе с И.Г. Александровым; архитектор В.А. Веснин (смотреть в статье Веснины). Торжественное открытие Днепрогэс состоялось 10.10.1932 года. Станция стала символом социалистической индустриализации. На Днепрогэс впервые в мире были смонтированы гидрогенераторы мощностью 62 МВт каждый. С 1936 года Днепрогэс ежегодно вырабатывал свыше 2 млрд. кВт·ч электроэнергии. С завершением монтажа 9-го гидроагрегата (16.4.1939) ГЭС вышла на проектную мощность - 560 МВт. Среднегодовая выработка энергии составила 3,64 млрд. кВт·ч. В состав гидроузла вошли: здание ГЭС (длина 236 м, ширина 70 м) на правом берегу Днепра с машинным залом, в котором размещены 9 вертикальных гидроагрегатов; щитовая стенка (длина 216 м); водосливная криволинейная плотина (длина по гребню 760 м, наибольшая строительная высота 60 м) и глухая плотина (длина по гребню 251 м). Судоходные сооружения на левом берегу включают аванпорт в верхнем бьефе, 3-камерный шлюз и низовой подходный канал. Напорный фронт общей длиной 1200 м образует Днепровское водохранилище.
В ходе Битвы за Днепр 1943 года, отступавшие германские войска в значительной степени разрушили Днепрогэс. В 1944-1950 годы станция восстановлена. 3.1.1969 года утверждён проект строительства 2-й очереди Днепрогэс мощностью 828 МВт (введена в действие 21.4.1980). Общая мощность Днепрогэс достигла 1,5 тысяч МВт. Параллельно 3-камерному шлюзу был построен новый, однокамерный шлюз (длина 290 м, ширина 18 м), время шлюзования в котором 15 мин, то есть в 3 раза меньше, чем в старом. В 1960-1970-е годы ГЭС оснащена системами телеуправления, телеизмерения и телесигнализации основного оборудования.
Днепровская станция награждена орденом Трудового Красного Знамени (1939), орденом Ленина (1980).
Иллюстрация:
Днепрогэс. Фото конца 1970-х годах.
Архив БРЭ.