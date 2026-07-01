ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего железного века (VIII век до нашей эры - III век нашей эры) в бассейнах верхнего течения Днепра, Западной Двины, Ловати, Великой, Десны, Угры (Смоленская, Псковская, Тверская области России и северо-восток Белоруссии).
Начало изучению положено в 1920-х годах А.Н. Лявданским, выделена в середине 1960-х годов А.Г. Митрофановым. Происхождение не изучено. Основной тип памятников - городища, на площадках которых - наземные длинные дома столбовой конструкции с открытыми очагами. Селища известны единично, погребения неизвестны. Керамика лепная, грубая, с примесью крупных фрагментов дроблёного камня (дресвы). Преобладают горшки - слабопрофилированные (с наибольшим расширением в верхней трети и слегка намеченным венчиком) и баночного типа (с вертикальными стенками и иногда загнутым внутрь краем). Сквозные отверстия и нарезные линии по верху сосуда характерны для западнодвинского варианта Днепро-двинской культуры. Встречаются глиняные грузики «дьякова типа». Металлические предметы в раннее время единичны (бронзовые топоры-кельты, ажурные украшения, изготовленные по восковой модели), характерны изделия из кости (наконечники стрел и острог, долота, проколки, булавки и другое) и камня (топоры и другое). Железные топоры, серпы, ножи, наконечники стрел и копий, посоховидные булавки и другое становятся многочисленными около рубежа нашей эры. Днепро-двинскую культуру связывают с днепровскими балтами. В I-II века нашей эры Днепро-двинская культура смешивается с верхнеднепровским вариантом зарубинецкой культуры, носители которого продвигались из белорусского Поднепровья. В результате в восточной части ареала Днепро-двинской культуры возникла культура типа среднего слоя Тушемли. В III-IV века Днепро-двинская культура сменяется древностями круга Заозерья.
Иллюстрация:
Находки днепро-двинской культуры с городищ Тушемля (1-7) и Мокрядино (8-20): глиняные погремушка (1), грузики «дьякова типа» (2,20), сосуды (18, 19); бронзовые украшения (3, 4, 8-10), булавки (11,13); железные ножи (5, 14); костяные рукоять (6), наконечник остроги (7), проколка (12), наконечники стрел (15-17) (по П.Н. Третьякову).
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