ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА - а рхеологическая культура раннего железного века (VIII век до нашей эры - III век нашей эры) в бассейнах верхнего течения Днепра, Западной Двины, Ловати, Великой, Десны, Угры (Смо­лен­ская, Псков­ская, Твер­ская об­лас­ти Рос­сии и се­ве­ро-вос­ток Бе­ло­рус­сии).

На­ча­ло изу­че­нию по­ло­же­но в 1920-х годах А.Н. Ляв­дан­ским, вы­де­ле­на в середине 1960-х годов А.Г. Мит­ро­фа­но­вым. Про­ис­хо­ж­де­ние не изу­че­но. Основной тип па­мят­ни­ков - го­ро­ди­ща, на пло­щад­ках ко­то­рых - на­зем­ные длин­ные до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с от­кры­ты­ми оча­га­ми. Се­ли­ща из­вест­ны еди­нич­но, по­гре­бе­ния не­из­вест­ны. Ке­ра­ми­ка леп­ная, гру­бая, с при­ме­сью круп­ных фраг­мен­тов дроб­лё­но­го кам­ня (дрес­вы). Пре­об­ла­да­ют горш­ки - сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ные (с наи­боль­шим рас­ши­ре­ни­ем в верх­ней тре­ти и слег­ка на­ме­чен­ным вен­чи­ком) и ба­ноч­ного типа (с вер­ти­каль­ны­ми стен­ка­ми и ино­гда за­гну­тым внутрь кра­ем). Сквоз­ные от­вер­стия и на­рез­ные ли­нии по вер­ху со­су­да ха­рак­тер­ны для за­пад­но­двин­ско­го ва­ри­ан­та Днепро-двинской культуры. Встре­ча­ют­ся гли­ня­ные гру­зи­ки «дья­ко­ва ти­па». Ме­тал­лические пред­ме­ты в ран­нее вре­мя еди­нич­ны (брон­зо­вые то­по­ры-кель­ты, ажур­ные ук­ра­ше­ния, из­го­тов­лен­ные по вос­ко­вой мо­де­ли), ха­рак­тер­ны из­де­лия из кос­ти (на­ко­неч­ни­ки стрел и ост­рог, до­ло­та, про­кол­ки, бу­лав­ки и другое) и кам­ня (то­по­ры и другое). Же­лез­ные то­по­ры, сер­пы, но­жи, на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, по­со­хо­вид­ные бу­лав­ки и другое ста­но­вят­ся мно­го­числен­ны­ми око­ло ру­бе­жа нашей эры. Днепро-двинскую культуру свя­зы­ва­ют с днеп­ров­ски­ми бал­та­ми. В I-II века нашей эры Днепро-двинская культура сме­ши­ва­ет­ся с верх­не­днеп­ров­ским ва­ри­ан­том за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры, но­си­те­ли ко­то­ро­го про­дви­га­лись из бе­ло­русского По­днеп­ро­вья. В ре­зуль­та­те в восточной час­ти ареа­ла Днепро-двинской культуры воз­ник­ла куль­ту­ра ти­па сред­не­го слоя Ту­шем­ли. В III-IV века Днепро-двинская культура сме­ня­ет­ся древ­но­стя­ми кру­га За­озе­рья.

Иллюстрация:

На­ход­ки днеп­ро-двин­ской куль­ту­ры с го­ро­дищ Ту­шем­ля (1-7) и Мо­кря­ди­но (8-20): гли­ня­ные по­гре­муш­ка (1), гру­зи­ки «дьякова типа» (2,20), со­су­ды (18, 19); брон­зо­вые ук­ра­ше­ния (3, 4, 8-10), бу­лав­ки (11,13); же­лез­ные но­жи (5, 14); ко­стя­ные ру­ко­ять (6), наконечник ост­ро­ги (7), про­кол­ка (12), на­ко­неч­ни­ки стрел (15-17) (по П.Н. Третья­ко­ву).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)