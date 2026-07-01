ДМОВСКИЙ, РОМАН СТАНИСЛАВ

Дмовский (пол. Dmowski), Роман Станислав (09.08. 1864, с. Каменка, близ Варшавы — 02.01.1939, с. Дроздово, близ Ломжи) — польский государственный деятель, политик, публицист, лидер и идеолог национально-демократического движения.

Окончил физико-математический факультет Варшавского университета со степенью кандидата. С 1888 — член нелегального Союза польской молодежи «Зет», с 1889 — тайной Лиги польской, один из создателей и руководитель Национальной лиги (1893). За организацию 3 мая 1893 патриотической демонстрации по случаю 100-летия Конституции 1793 арестован и сослан в Митаву (ныне Елгава). С 1895 по 1905 — в эмиграции. Учредил во Львове теоретический орган польских националистов «Przegląd Wszechpolski» (1895), возглавил «Лигу народову», которая в 1897 была преобразована в Национально-демократическую партию (эндеки). В работе «Мысли современного поляка» (1903) изложил идейные основы польского национализма . Стратегической целью деятельности эндеков считал восстановление независимого польского государства, но не путем восстания. В 1905—1907 — противник революции, считал возможным использовать в интересах поляков дарованные самодержавием демократические свободы. Депутат II и III Государственных дум (1907—1909), руководитель польской фракции (коло), выступившей с проектом автономии Царства Польского. В 1909 сложил депутатские полномочия. В условиях назревавшей войны между разделившими Польшу державами отстаивал идею поддержки поляками России как единственной силы, способной объединить все польские земли в своем составе с автономными правами, что должно было стать первым шагом на пути к независимости. Этой позиции, изложенной в работе «Германия, Россия и польский вопрос» (1908), придерживался до Февральской революции 1917 в России. В 1914 приветствовал манифест к полякам русского главнокомандующего великого князя Н.Н. Романова , поддержал создание польских добровольческих частей на стороне России, активно работал в Польском национальном комитете, помогавшем русской администрации в организации жизни в прифронтовом Царстве Польском. В ноябре 1915 с разрешения властей выехал на Запад для пропаганды собственного видения решения польского вопроса. В 1916 за цикл лекций получил звание почетного профессора Кембриджского университета. Осудил германо-австрийское решение польского вопроса от 5 ноября 1916. После признания Временным правительством права поляков на независимость, сосредоточил свое внимание на работе с державами Антанты и США. Добился признания ими парижского Польского национального комитета (ПНК) (1917—1919) в качестве официального представительства польского народа, передачи под политическое руководство ПНК формировавшейся с 1917 во Франции польской армии Ю. Галлера, вел подготовку к предстоящей мирной конференции. Отстаивал концепцию унитарного государства в границах, близких установленным в 1919—1923. Планировал ассимиляцию украинцев и белорусов и вытеснение из Польши еврейского и немецкого населения. В 1919 был наряду с премьером И. Падеревским официальным польским делегатом на Парижской мирной конференции. В 1919 избран депутатом Учредительного Сейма от эндековского Народно-национального союза (ННС). К своим парламентским обязанностям приступил только в мае 1920, причем как независимый депутат. В выборах 1922 и последующих не участвовал. В 1923 кратковременно был министром иностранных дел. Не состоя в ННС, оставался непререкаемым лидером национально-демократического движения. Критиковал установленную в Польше парламентскую систему правления, противопоставляя ей фашистский режим в Италии. В своей деятельности сделал ставку на молодежь, обратившись к ней с призывом «Не будьте талмудистами!». Не принял установленный Ю. Пилсудским в мае 1926 «санации» режим , считая его вредным для национальных интересов Польши. В декабре 1926 с целью объединения всех националистических и католических сил страны создал и возглавил новую организацию эндеков — Лагерь великой Польши, запрещенный властями в 1933. В 1928 добился преобразования ННС в Национальную партию. В развернувшейся в 1930-е в рядах эндеков борьбе умеренно консервативного и радикального течений поддержал последнее. Активно занимался публицистикой, в 1931 издал две повести под псевдонимом К. Выбрановский. После перенесенного в 1937 инсульта отошел от политической деятельности, но до смерти сохранял непререкаемый авторитет среди польских националистов. В его похоронах на Брудновском кладбище в Варшаве участвовало от 100 до 200 тыс. человек.

Лит.:Wapiński R. Roman Dmowski. Lublin, 1988; Dobraczyński J. Spadaące liście, powieść historyczna o Romanie Dmowskim. Warszawa, 2010.