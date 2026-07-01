ДМОВСКИЙ РОМАН

ДМОВСКИЙ (Dmowski) РОМАН - польский политический деятель, публицист .

Из се­мьи мел­ко­го пред­при­ни­ма­те­ля. Окон­чил ес­тественный факультет Вар­шав­ско­го университета. Член не­ле­галь­ных ор­га­ни­за­ций - Сою­за польской мо­ло­дё­жи (1888) и Польской ли­ги (1889). За ор­га­ни­за­цию сту­денческой де­мон­ст­ра­ции 3.5.1891 года под­верг­ся аре­сту и административной ссыл­ке. Один из соз­да­те­лей (1893) и ру­ко­во­ди­тель Ли­ги на­ро­до­вой. В 1895-1905 годы в эмиг­ра­ции в Га­ли­ции, ос­но­вал тео­ре­тический ор­ган национальных де­мо­кра­тов «Przegląd Wszech­pol­ski». Уча­ст­во­вал в соз­да­нии Национально-де­мо­кра­тической пар­тии (НДП; 1897). В Революцию 1905-1907 годов вы­сту­пал про­тив со­циа­ли­стических пар­тий и ре­во­люционной борь­бы. В 1907-1909 годы депутат и председатель польской фрак­ции во 2-й и 3-й Государственных ду­мах. От­стаи­вал про­грам­му пре­дос­тав­ле­ния Цар­ст­ву Поль­ско­му ав­то­но­мии и его ори­ен­та­ции на Рос­сию в про­ти­во­вес Гер­ма­нии, ко­то­рую счи­тал главным вра­гом по­ля­ков. В но­ябре 1915 года уе­хал на За­пад для про­па­ган­ды идеи вос­ста­нов­ле­ния польской го­су­дар­ст­вен­но­сти. В 1917-1919 годы гла­ва Польского национального комитета в Па­ри­же, по ини­циа­ти­ве ко­то­ро­го с 1917 года во Фран­ции на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние Польской ар­мии (так называемая Го­лу­бая ар­мия). Де­ле­гат от Поль­ши на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов, на­стаи­вал на вос­ста­нов­ле­нии Поль­ши в её ис­то­рических гра­ни­цах. В 1919-1922 годы не­за­ви­си­мый депутат польского Сей­ма, в 1923 году министр иностранных дел, сто­рон­ник ори­ен­та­ции на Фран­цию. С 1924 года воз­глав­лял пра­во­ра­ди­каль­ное те­че­ние в национально-де­мо­кра­тическом ла­ге­ре, ори­ен­ти­ро­вав­шее­ся на итальянский фа­шизм. В 1926 году соз­дал организацию «Ла­герь Ве­ли­кой Поль­ши». Кри­ти­ко­вал дик­та­ту­ру Ю. Пил­суд­ско­го с пра­вых по­зи­ций, по­пу­ля­ри­зи­ро­вал идеи аг­рес­сив­но­го на­цио­на­лиз­ма (ас­си­ми­ля­ции ук­ра­ин­цев и бе­ло­ру­сов, вы­тес­не­ния ев­ре­ев) и клас­со­во­го со­труд­ни­че­ст­ва.

Сочинения :

Pisma. Częstochowa, 1937-1939. T. 1-10.