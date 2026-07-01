ДМОВСКИЙ РОМАН
ДМОВСКИЙ (Dmowski) РОМАН - польский политический деятель, публицист.
Из семьи мелкого предпринимателя. Окончил естественный факультет Варшавского университета. Член нелегальных организаций - Союза польской молодёжи (1888) и Польской лиги (1889). За организацию студенческой демонстрации 3.5.1891 года подвергся аресту и административной ссылке. Один из создателей (1893) и руководитель Лиги народовой. В 1895-1905 годы в эмиграции в Галиции, основал теоретический орган национальных демократов «Przegląd Wszechpolski». Участвовал в создании Национально-демократической партии (НДП; 1897). В Революцию 1905-1907 годов выступал против социалистических партий и революционной борьбы. В 1907-1909 годы депутат и председатель польской фракции во 2-й и 3-й Государственных думах. Отстаивал программу предоставления Царству Польскому автономии и его ориентации на Россию в противовес Германии, которую считал главным врагом поляков. В ноябре 1915 года уехал на Запад для пропаганды идеи восстановления польской государственности. В 1917-1919 годы глава Польского национального комитета в Париже, по инициативе которого с 1917 года во Франции началось формирование Польской армии (так называемая Голубая армия). Делегат от Польши на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, настаивал на восстановлении Польши в её исторических границах. В 1919-1922 годы независимый депутат польского Сейма, в 1923 году министр иностранных дел, сторонник ориентации на Францию. С 1924 года возглавлял праворадикальное течение в национально-демократическом лагере, ориентировавшееся на итальянский фашизм. В 1926 году создал организацию «Лагерь Великой Польши». Критиковал диктатуру Ю. Пилсудского с правых позиций, популяризировал идеи агрессивного национализма (ассимиляции украинцев и белорусов, вытеснения евреев) и классового сотрудничества.
Сочинения:
Pisma. Częstochowa, 1937-1939. T. 1-10.