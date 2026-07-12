ДМИТРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Дмитровский историко-этнографический музей.​ Музей существует с 1979 года.

Фонды музея насчитывают 5495 музейных предметов. Наиболее ценной частью коллекции являются: мемориальный фонд русского композитора Василия Калиникова, а также предметы традиционного городского и крестьянского быта ХIХ-ХХ веков.

В Дмитровском историко- этнографическом музее 2 экспозиционных зала: зал истории, в котором в строгой хронологии представлена история края, начиная с времен заселения земель на территории района, и зал этнографии, в котором представлены предметы сельского и городского быта ХIХ - начала ХХ века. Также к услугам посетителей временные выставки, мероприятия, музейные занятия и лекции по истории родного края.

Иллюстрации:

Дмитровский историко-этнографический музей.