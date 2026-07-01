ДМИТРОВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

ДМИТРОВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД - одно из старейших и крупнейших российских предприятий по изготовлению фарфоровых изделий.

На­хо­дит­ся в посёлке Вер­бил­ки Тал­дом­ско­го района Московской области. Ос­но­ван в 1766 году (по другим дан­ным, в 1754) английским куп­цом Ф.Я. Гард­не­ром, пе­ре­се­лив­шим­ся в Рос­сию в 1752 году. До 1892 года при­над­ле­жал его на­след­ни­кам, в 1892-1917 годы - Товариществу М.С. Куз­не­цо­ва. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на­цио­на­ли­зи­ро­ван, с 1990 года при­над­ле­жит ЗАО «Фар­фор Вер­би­лок».

В 1760-е годы на за­во­де вы­пус­ка­лись в основном ко­пии и творческие пе­ре­ра­бот­ки по­суды и мел­кой скульп­ту­ры ев­ропейских об­раз­цов (главным образом май­сен­ско­го фар­фо­ра). Вско­ре сло­жи­лась свое­об­раз­ная ма­не­ра гард­не­ров­ско­го жи­во­пис­но­го де­ко­ра, ос­но­ву ко­то­ро­го со­став­лял спе­ци­фи­че­ски на­пи­сан­ный цве­ток ши­пов­ни­ка или ро­зы. В 1778-1785 годы по за­ка­зу императорского дво­ра из­го­тов­ле­ны 4 так называемых ор­ден­ских сер­ви­за - «Ге­ор­ги­ев­ский», «Алек­сан­д­ров­ский», «Ан­д­ре­ев­ский» и «Вла­ди­мир­ский» (эс­ки­зы вы­пол­не­ны адъ­юнкт-про­фес­со­ром пе­тербургской АХ, академия жи­во­пи­си Г.И. Коз­ло­вым), ко­то­рые упот­реб­ля­лись на двор­цо­вых приё­мах в честь ка­ва­ле­ров ор­де­на. В 1780-1800-х годах вы­пус­ка­лись от­ли­чав­шие­ся реа­ли­стич­но­стью об­ра­зов фи­гур­ки, изо­бра­жав­шие русские ти­пы (например, се­рия «На­ро­ды Рос­сии»), в 1810-х годах - по­су­да с рос­пи­ся­ми на те­му Отечественной вой­ны 1812 года , чаш­ки ци­лин­д­рической фор­мы с порт­ре­та­ми ге­ро­ев российской ар­мии, в 1813-1814 годы из­го­тов­лен сер­виз с ка­ри­ка­ту­ра­ми, вы­смеи­вав­ши­ми На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та и его ар­мию, и с жан­ро­вы­ми сце­на­ми, про­слав­ляв­ши­ми народных ге­ро­ев. Народная те­ма­ти­ка в скульп­ту­ре и от­ра­же­ние ак­ту­аль­ных со­бы­тий в рос­пи­си ста­ли тра­ди­ци­он­ны­ми для Дмитровского фарфорового завода: в 1820-х годах из­го­тов­ле­на се­рия скульп­тур улич­ных тор­гов­цев, раз­нос­чи­ков, кре­сть­ян, го­ро­жан и других по мо­ти­вам гра­вюр художника К.А. Зе­лен­цо­ва в журнале «Вол­шеб­ный фо­нарь», а так­же фи­гур­ки мод­ных кра­са­виц, щёго­лей и других по ри­сун­кам «Дам­ско­го жур­на­ла», «Мо­с­ков­ско­го те­ле­гра­фа» и других из­да­ний. В 1-й тре­ти XIX века в про­дук­ции за­во­да бы­ли рас­про­стра­не­ны цве­точ­ный де­кор и ус­лов­но-ро­ман­ти­че­ские пей­за­жи (пе­ре­ра­бо­тан­ные ко­пии с кар­тин русских и иностранных жи­во­пис­цев, ил­лю­ст­ри­ро­вав­ших литературные про­из­ве­де­ния), во 2-й половине XIX века - ар­хитектурные пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, бы­то­вые сце­ны. С начала 1830-х годов на­лаже­но про­изводство тон­ко­го фа­ян­са, с 1840-х годов - из­де­лий из осо­бой мас­сы «опак» с пе­чат­ны­ми ри­сун­ка­ми, зо­ло­ты­ми от­вод­ка­ми и яр­кой цве­точ­ной рос­пи­сью. Зна­чительная часть это­го ас­сор­ти­мен­та ук­ра­ша­лась гео­мет­рическим и рас­тительным ор­на­мен­том в вос­точ­ном ду­хе, на­прав­ля­лась на экс­порт в Пер­сию и Аф­га­ни­стан. М.С. Куз­не­цов, при­об­ре­тя за­вод, со­хра­нил мар­ку Гард­не­ра и ас­сор­ти­мент про­дук­ции. В начале XX века вы­пу­ще­на по­су­да, по­свя­щён­ная 100-ле­тию Отечественной вой­ны 1812 года и 300-ле­тию цар­ской ди­на­стии Ро­ма­но­вых.

В советское вре­мя Дмитровский фарфоровый завод был ори­ен­ти­ро­ван на вы­пуск мас­со­во­го фар­фо­ра. В 1920-х - 1-й половине 1930-х годов раз­ра­ба­ты­ва­лись но­вые фор­мы, а так­же ри­сун­ки про­из­водственной те­ма­ти­ки, в 1936-1937 годы пред­при­ня­та по­пыт­ка прив­не­сти в них прин­ци­пы хох­лом­ской рос­пи­си и па­лех­ской ми­ниа­тю­ры . В 1930-1940-е годы из­го­тов­ле­ны от­ра­жав­шие дух вре­ме­ни сер­ви­зы «За со­вет­ское мет­ро» (1935) и «Ста­лин­ский мар­шрут - пе­ре­лёт эки­па­жа В.П. Чка­ло­ва» (1937), блю­да с порт­ре­та­ми лёт­чи­ков (1937-1938). С конца 1940-х годов вы­пус­ка­лось ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во по­да­роч­ных ваз - от са­мых ма­лень­ких до ог­ром­ных на­поль­ных и са­до­во-пар­ко­вых, бо­га­то ук­ра­шен­ных рас­пис­ным и леп­ным ор­на­мен­том. Рос­пи­си сер­ви­зов и на­бо­ров те­ма­ти­че­ски бы­ли свя­за­ны с по­бе­дой в Великой Отечестенной вой­не и другими ис­то­рическими со­бы­тия­ми. 1970-1980-е годы ста­ли рас­цве­том жи­во­пис­ных ма­нер, творческих ин­ди­ви­ду­аль­но­стей многих ху­дож­ни­ков за­во­да, сре­ди них осо­бен­но вы­де­ля­лись Ю.Б. Ган­рио, Б.Е. Ка­ли­та, П.Е. Смир­нов и другие. В конце 1990-х годов пред­при­ятие, пе­ре­жи­вая кри­зис, вы­зван­ный эко­но­мическими про­бле­ма­ми, об­ра­ти­лось к вос­соз­да­нию и варь­и­ро­ва­нию рет­ро­спек­тив­ных об­раз­цов.

Дмитровский фарфоровый завод - уча­ст­ник бо­лее 150 вы­ста­вок и тор­го­вых яр­ма­рок в Рос­сии и за ру­бе­жом; ху­дож­ни­ки пред­при­ятия и соз­дан­ные ими из­де­лия, а так­же сам за­вод не­од­но­крат­но по­лу­ча­ли на­гра­ды. Боль­шой зо­ло­той и се­реб­ря­ной ме­да­лей бы­ли удо­стое­ны ху­дож­ни­ки Е.П. Смир­нов (главный ху­дож­ник за­во­да в 1939-1980 годы), К.Г. Ти­хо­нов, А.А. Че­ку­ли­на, В.А. Фе­ду­лов на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же; се­реб­ря­ной ме­да­ли - за­вод, а так­же ху­дож­ни­ки С.М. Ор­лов и Смир­нов, зо­ло­той - ху­дож­ни­ки Д.В. Гор­лов и В.С. Буб­но­ва на Все­мир­ной вы­став­ке 1958 года в Брюс­се­ле. Ра­бо­ты от­ме­ча­лись так­же Государственными пре­мия­ми СССР и РСФСР, зо­ло­ты­ми и се­реб­ря­ны­ми ме­да­ля­ми АХ. Пред­ста­ви­тель­ная кол­лек­ция из­де­лий Дмитровского фарфорового завода хра­нит­ся в му­зее за­во­да.

Иллюстрации:

Дмитровский фарфоровый завод. Та­рел­ки из че­ты­рёх ор­ден­ских сер­ви­зов. 1778-1785.

Архив БРЭ.

Дмитровский фарфоровый завод.1 - фи­гур­ка «Во­до­нос­ка». Ок. 1820.2-4 - фи­гур­ки «Курд», «Ка­зан­ская та­тар­ка» и «Грек» из се­рии «На­ро­ды ми­ра». По­след­няя треть XIX в.

Архив БРЭ.

Дмитровский фарфоровый завод.1 - фи­гур­ка «Во­до­нос­ка». Ок. 1820. 2-4 - фи­гур­ки «Курд», «Ка­зан­ская та­тар­ка» и «Грек» из се­рии «На­ро­ды ми­ра». По­след­няя треть XIX в.

На­стен­ная та­рел­ка из на­бо­ра «Пей­заж». 2004. Му­зей Дмит­ров­ско­го фар­фо­ро­во­го за­во­да.

Архив БРЭ.

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