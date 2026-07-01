ДМИТРОВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
ДМИТРОВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД - одно из старейших и крупнейших российских предприятий по изготовлению фарфоровых изделий.
Находится в посёлке Вербилки Талдомского района Московской области. Основан в 1766 году (по другим данным, в 1754) английским купцом Ф.Я. Гарднером, переселившимся в Россию в 1752 году. До 1892 года принадлежал его наследникам, в 1892-1917 годы - Товариществу М.С. Кузнецова. После Октябрьской революции 1917 года национализирован, с 1990 года принадлежит ЗАО «Фарфор Вербилок».
В 1760-е годы на заводе выпускались в основном копии и творческие переработки посуды и мелкой скульптуры европейских образцов (главным образом майсенского фарфора). Вскоре сложилась своеобразная манера гарднеровского живописного декора, основу которого составлял специфически написанный цветок шиповника или розы. В 1778-1785 годы по заказу императорского двора изготовлены 4 так называемых орденских сервиза - «Георгиевский», «Александровский», «Андреевский» и «Владимирский» (эскизы выполнены адъюнкт-профессором петербургской АХ, академия живописи Г.И. Козловым), которые употреблялись на дворцовых приёмах в честь кавалеров ордена. В 1780-1800-х годах выпускались отличавшиеся реалистичностью образов фигурки, изображавшие русские типы (например, серия «Народы России»), в 1810-х годах - посуда с росписями на тему Отечественной войны 1812 года, чашки цилиндрической формы с портретами героев российской армии, в 1813-1814 годы изготовлен сервиз с карикатурами, высмеивавшими Наполеона I Бонапарта и его армию, и с жанровыми сценами, прославлявшими народных героев. Народная тематика в скульптуре и отражение актуальных событий в росписи стали традиционными для Дмитровского фарфорового завода: в 1820-х годах изготовлена серия скульптур уличных торговцев, разносчиков, крестьян, горожан и других по мотивам гравюр художника К.А. Зеленцова в журнале «Волшебный фонарь», а также фигурки модных красавиц, щёголей и других по рисункам «Дамского журнала», «Московского телеграфа» и других изданий. В 1-й трети XIX века в продукции завода были распространены цветочный декор и условно-романтические пейзажи (переработанные копии с картин русских и иностранных живописцев, иллюстрировавших литературные произведения), во 2-й половине XIX века - архитектурные пейзажи, натюрморты, бытовые сцены. С начала 1830-х годов налажено производство тонкого фаянса, с 1840-х годов - изделий из особой массы «опак» с печатными рисунками, золотыми отводками и яркой цветочной росписью. Значительная часть этого ассортимента украшалась геометрическим и растительным орнаментом в восточном духе, направлялась на экспорт в Персию и Афганистан. М.С. Кузнецов, приобретя завод, сохранил марку Гарднера и ассортимент продукции. В начале XX века выпущена посуда, посвящённая 100-летию Отечественной войны 1812 года и 300-летию царской династии Романовых.
В советское время Дмитровский фарфоровый завод был ориентирован на выпуск массового фарфора. В 1920-х - 1-й половине 1930-х годов разрабатывались новые формы, а также рисунки производственной тематики, в 1936-1937 годы предпринята попытка привнести в них принципы хохломской росписи и палехской миниатюры. В 1930-1940-е годы изготовлены отражавшие дух времени сервизы «За советское метро» (1935) и «Сталинский маршрут - перелёт экипажа В.П. Чкалова» (1937), блюда с портретами лётчиков (1937-1938). С конца 1940-х годов выпускалось огромное количество подарочных ваз - от самых маленьких до огромных напольных и садово-парковых, богато украшенных расписным и лепным орнаментом. Росписи сервизов и наборов тематически были связаны с победой в Великой Отечестенной войне и другими историческими событиями. 1970-1980-е годы стали расцветом живописных манер, творческих индивидуальностей многих художников завода, среди них особенно выделялись Ю.Б. Ганрио, Б.Е. Калита, П.Е. Смирнов и другие. В конце 1990-х годов предприятие, переживая кризис, вызванный экономическими проблемами, обратилось к воссозданию и варьированию ретроспективных образцов.
Дмитровский фарфоровый завод - участник более 150 выставок и торговых ярмарок в России и за рубежом; художники предприятия и созданные ими изделия, а также сам завод неоднократно получали награды. Большой золотой и серебряной медалей были удостоены художники Е.П. Смирнов (главный художник завода в 1939-1980 годы), К.Г. Тихонов, А.А. Чекулина, В.А. Федулов на Всемирной выставке 1937 года в Париже; серебряной медали - завод, а также художники С.М. Орлов и Смирнов, золотой - художники Д.В. Горлов и В.С. Бубнова на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе. Работы отмечались также Государственными премиями СССР и РСФСР, золотыми и серебряными медалями АХ. Представительная коллекция изделий Дмитровского фарфорового завода хранится в музее завода.
Иллюстрации:
Дмитровский фарфоровый завод. Тарелки из четырёх орденских сервизов. 1778-1785.
Архив БРЭ.
Дмитровский фарфоровый завод.1 - фигурка «Водоноска». Ок. 1820.2-4 - фигурки «Курд», «Казанская татарка» и «Грек» из серии «Народы мира». Последняя треть XIX в.
Архив БРЭ.
Дмитровский фарфоровый завод.1 - фигурка «Водоноска». Ок. 1820. 2-4 - фигурки «Курд», «Казанская татарка» и «Грек» из серии «Народы мира». Последняя треть XIX в.
Настенная тарелка из набора «Пейзаж». 2004. Музей Дмитровского фарфорового завода.
Архив БРЭ.