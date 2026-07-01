ДМИТРИЙ ШЕМЯКА (ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ)

Дмитрий Шемяка (Дмитрий Юрьевич) (начало XV в., Звенигород — 17.07.1453, Великий Новгород) — великий князь Московский, князь Галицкий и Углицкий, сын Юрия Дмитриевича.

Из династии Рюриковичей . Участник междоусобной войны в Московском княжестве 2-й четверти XV в., поддерживавший притязания на великое княжение своего отца против великого князя московского Василия II Васильевича Тeмного, своего двоюродного брата. После кончины отца (1434) Д. Ш. не присоединился к своему брату Василию Косому, попытавшись договориться с враждовавшим с ними Василием II. Получил от Василия признание прав на Углич , в 1436 был им схвачен и заточен, но вскоре выпущен на свободу. После пленения Василия II татарами (1445) сумел заручиться поддержкой других князей. Возвращение Василия из плена за большой выкуп (1446) стало сигналом для выступления Д. Ш. и его союзников. Они схватили Василия II во время богомолья, привезли в Москву и ослепили по приговору веча (1446). Сначала Д. Ш. держал брата-соперника в Угличе, но затем дал ему во владение Вологду. Воспользовавшись этим, сторонники Василия II и поддержавший его тверской князь Борис Александрович смогли захватить Москву (1446—1447). В возобновившейся междоусобной войне Д. Ш. был разбит и бежал в Новгород. По летописным данным, в 1453 его отравил повар Поганка, подкупленный московским дьяком Степаном Бородатым. Изучение останков Дмитрия Юрьевича подтвердило сообщения летописей.

Лит.: Волков В. А. Войны и дружины Древней Руси. М., 2016; Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991; Панова Т. Д. Средневековая Русь: яды как средство сведения счетов // Наука и жизнь. 2006. № 8. С. 110—115.