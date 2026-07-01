ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

Великий князь, единственный сын князя Павла и принцессы Александры, внук Александра II, двоюродный брат императора Николая II и правнук Николая I по отцовской линии; соучастник убийства Григория Распутина.

Детские годы

Великий князь Дмитрий Павлович родился 6 (18) сентября 1891 г. в имении Ильинском Звенигородского уезда Московской губернии. Отец – великий князь Павел Александрович, мать – греческая принцесса великая княгиня Александра Георгиевна, умершая при его рождении от эклампсии.

Мальчик был очень слабым и болезненным ребенком, и многие сомневались в том, что он останется в живых. Вскоре после смерти супруги его отец женился на бывшей жене своего подчиненного генерала Пистолькорса Ольге Карнович. Морганатический брак привел к высылке Павла Александровича из России. Дмитрия и его старшую сестру Марию передали на воспитание в семью дяди по отцовской линии и его супруги – Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, которые не имели собственных детей.

Поскольку великий князь Сергей Александрович занимал должность московского генерал-губернатора, детство Дмитрия Павловича прошло в Москве и Ильинском. В 1905 г. в результате покушения на Сергея Александровича эсера И. Каляева великий князь погиб в московском Кремле. Его супруга Елизавета Федоровна перебралась в Марфо-Мариинскую обитель милосердия, созданную ею. Великий князь Дмитрий оказался в семье императора Николая II, где он воспитывался вплоть до 1913 г. Спустя время, великая княгиня Елизавета Федоровна подарила Дмитрию Павловичу дворец Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.

Образование и военная карьера

Дмитрий Павлович получил блестящее военное образование. Окончив Офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге, он стал офицером в лейб-гвардии Конном Его Величества полку. Не меньше его интересовала и светская жизнь. Летом 1910 г. состоялся первый автомобильный пробег, старт которому дал 18-летний Дмитрий Павлович.

В 1912 г. великий князь принял участие в составе русской олимпийской сборной на летних играх в Швеции. Он стал девятым в соревнованиях по конному спорту в индивидуальном конкуре и пятым в составе сборной России.

Участие в Первой мировой войне

С началом Первой мировой войны Дмитрий Павлович вместе с полком оказался на передовой и принял участие в боевых операциях 1914 г. Однако после гибели нескольких представителей императорской крови на фронте великого князя переводят адъютантом в ставку Главкома. Спустя некоторое время он был отправлен в Петербург за высказывание «некомпетентных» мнений.

Участие в убийстве Григория Распутина

К моменту приезда Дмитрия Павловича в столицу круг заговорщиков против Григория Распутина уже сложился. 17 (30) декабря 1916 г. во дворце Юсуповых на Мойке состоялась «вечеринка», на которую пригласили старца Григория под предлогом встречи с актрисой В.А. Корелли и женой Ф.Ф. Юсупова княжной Ириной Александровной. Распутин оказался в обществе хозяина дома Ф.Ф. Юсупова, поручика Преображенского полка С.М. Сухотина, депутата Государственной думы В.М. Пуришкевича, великого князя Дмитрия Павловича, военного врача С.С. Лазоверта. Пригласив старца в подвал, мужчины напоили его мадерой и накормили пирожными с цианистым калием. Однако яд не подействовал, и заговорщики начали бить Г. Распутина гирями, стреляли в него, кололи ножами, но он не умирал. При попытке к бегству старец был пойман. Его связали и опустили под лед на Малой Невке. Спустя три дня Г. Распутина нашли водолазы.

После убийства Г. Распутина Дмитрий Павлович был отправлен служить на Персидский фронт в отряд генерала Н.Н. Баратова.

Дмитрий Павлович в эмиграции

С началом Февральской революции и организации Временного правительства поддержал последнее. Великий князь направил председателю Временного правительства Г.Е. Львову письмо с вопросом, позволено ли будет ему вернуться в Россию.

В 1917 г. Дмитрий Павлович покинул Родину. Это произошло после Октябрьской революции. Два года он жил в Тегеране, в доме британского посла Мерлинга, вместе с которым в 1919 г. уехал в Лондон, перейдя на английскую службу.

Финансовая сторона жизни князя была обеспечена, поскольку он успел продать свой дом в Петербурге и перевести деньги за границу. За границей торговал шампанским, увлекался автомобильным спортом.

Личная жизнь

В эмиграции Дмитрий Павлович познакомился со своей будущей женой. В 1926 г. состоялась его свадьба с Одри Эмери (в православии Анна) в Биаррице. Спустя два года у них родился наследник, названный в честь деда.

Брак продлился до 1937 г. В 1940 г. у великого князя обнаружили туберкулез, и он вынужден был отправиться на лечение в Швейцарию. Терапия, организованная в санатории Давоса, не дала положительного результата. 5 марта 1941 г. Дмитрий Павлович скончался в Давосе в возрасте 49 лет.