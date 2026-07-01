ДМИТРИЙ МИХAЙЛОВИЧ ГРОЗНЫЕ ОЧИ

Дмитрий Михайлович Грозные Очи (15.09.1298 — 15.09.1326) — князь Тверской, великий князь Владимирский.

Из династии Рюриковичей . Старший сын великого князя Владимирского и Тверского Михаила Ярославича . В 1311 в отсутствии отца, бывшего в Орде, возглавил тверское войско для похода на Нижний Новгород , который захватили московские князья. Поход не состоялся из-за угрозы церковного отлучения со стороны митрополита всея Руси Петра , поддерживавшего Москву. Во время противостояния в 1317—1318 Михаила Тверского с московским князем Юрием Даниловичем и ордынским послом Кавгадыем Д. М. ободрял отца и даже предлагал ехать вместо него в Орду, но получил отказ. После казни в 1318 Михаила Ярославича в Орде Д. М. как старший встал во главе тверских князей и продолжил борьбу с Москвой. В 1322, воспользовавшись тем, что в Орде были недовольны действиями Юрия Московского, не платившего дани, сумел получить ярлык на великое княжение Владимирское. В 1325, оказавшись в Орде вместе с Юрием, убил его, отомстив за смерть отца. За это был арестован по приказу хана Узбека , а затем казнен на кочевье татар на р. Кондраклее.

Лит.: Клюг Э. Княжество Тверское (1247—1485 гг.). Тверь. 1994.