ДМИТРИЙ-КОРИБУТ ОЛЬГЕРДОВИЧ

ДМИТРИЙ-КОРИБУТ ОЛЬГЕРДОВИЧ - князь новгород-северский (1377-1393), трубчевский (1380-1393?), великий князь новогородский (1382-1393 годы; центр кня­же­ст­ва - город Но­во­горо­док, ны­не город Но­во­гру­док).

Из ди­настии Ге­ди­ми­но­ви­чей , сын великого князя ли­тов­ско­го Оль­гер­да от его 2-го бра­ка с твер­ской княж­ной Уль­я­ной Алек­сан­д­ров­ной. По-ви­ди­мо­му, ма­те­рью был тай­но кре­щён в пра­во­сла­вие. Впер­вые упо­мя­нут в ис­точ­ни­ках в 1377 году, в год смер­ти его от­ца, как пра­ви­тель Нов­го­род-Се­вер­ско­го кня­же­ст­ва в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) . В ие­рар­хии пра­ви­те­лей ВКЛ за­ни­мал 3-е ме­сто по­сле млад­ших брать­ев - кня­зей Ягай­ло и Скир­гай­ло. По­сле­до­ва­тель­но под­дер­жи­вал Ягай­ло в его борь­бе за власть в ВКЛ с дя­дей Кей­сту­том и двою­род­ным бра­том Ви­тов­том. Вме­сте с Ягай­ло в 1380 году за­клю­чил со­юз с Ма­ма­ем и великим князем ря­зан­ским Оле­гом Ива­но­ви­чем про­тив великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го, про­во­див­ше­го объ­е­ди­нительную по­ли­ти­ку в русских зем­лях. Же­нил­ся на ря­зан­ской княж­не Ана­ста­сии Оле­гов­не. По­сле пе­ре­хо­да князя Дмит­рия Оль­гер­до­ви­ча на служ­бу в Мо­ск­ву с со­гла­сия Ягай­ло вклю­чил в свои вла­де­ния Труб­чев­ское княжество. Уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии в Да­вы­диш­ках тай­но­го се­па­рат­но­го до­го­во­ра ме­ж­ду Ягай­ло, Скир­гай­ло и кре­сто­нос­ца­ми, на­прав­лен­но­го про­тив князя Кей­сту­та (май 1380). В 1381 году при­ни­мал уча­стие в вой­не ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном . В но­ябре 1381 года, по­сле то­го как о до­го­во­ре ста­ло из­вест­но, Дмитрий-Корибут Ольгердович по при­ка­зу Кей­сту­та был аре­сто­ван вме­сте с Ягай­ло. В декабре 1381 - начале 1382 года при по­сред­ни­че­ст­ве влия­тель­но­го па­на ра­ды Вой­ды­лы от­пу­щен из-под аре­ста и воз­вра­щён на кня­же­ние в Нов­го­род-Се­вер­ский. В начале 1382 года при под­держ­ке кре­сто­нос­цев вме­сте с брать­я­ми со­ста­вил но­вый за­го­вор про­тив Кей­сту­та, от­ка­зав­шись при­зна­вать его власть. 25.5.1382 года Кей­стут вы­сту­пил с вой­ска­ми про­тив Дмитрия-Корибута Ольгердовича, в ию­не по­тер­пел по­ра­же­ние и вско­ре ли­шил­ся вла­сти в ВКЛ. Ле­том 1382 года Дмитрий-Корибут Ольгердович по­лу­чил от князя Ягай­ло в управ­ле­ние город Но­во­го­ро­док с ря­дом во­лос­тей в Ту­ро­во-Пин­ском По­ле­сье и на Во­лы­ни. В октябре 1382 года на реке Ду­бис­са по со­ве­ту ма­те­ри вме­сте с брать­я­ми уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии не­вы­год­но­го для ВКЛ пе­ре­ми­рия на 4 го­да с Тев­тон­ским ор­де­ном: по его ус­ло­ви­ям за не­вме­ша­тель­ст­во ор­де­на во внутренние де­ла ВКЛ ли­товская сто­ро­на обя­зы­ва­лась уча­ст­во­вать в вой­нах как со­юз­ник кре­сто­нос­цев, со­гла­ша­лась на рас­про­стра­не­ние ка­то­ли­че­ст­ва в сво­их зем­лях, ус­ту­па­ла во вла­де­ние ор­де­ну Же­май­тию.

В 1383-1384 годы вме­сте с род­ст­вен­ни­ка­ми Дмитрий-Корибут Ольгердович уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии до­го­во­ра с великим князем вла­ди­мир­ским Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем Дон­ским, яв­лял­ся од­ним из га­ран­тов его вы­пол­не­ния. По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра долж­ны бы­ли со­сто­ять­ся брак Ягай­ло с до­че­рью Дмит­рия Дон­ско­го и пе­ре­ход в «во­лю» великого князя вла­ди­мир­ско­го всех ли­товских кня­зей, а пра­во­сла­вие - рас­про­стра­нить­ся в ка­че­ст­ве официальной ре­ли­гии в ВКЛ. Од­на­ко уже осе­нью 1384 года Дмитрий-Корибут Ольгердович под­дер­жал по­ли­ти­ку Ягай­ло, на­прав­лен­ную на сбли­же­ние с Поль­шей и раз­рыв с Мо­с­ков­ским великим княжеством. Уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии Крев­ской унии 1385 года, ко­ро­на­ции Ягай­ло под име­нем Вла­ди­сла­ва II в Кра­ко­ве (4.3.1386). Один из ру­ко­во­ди­те­лей раз­гро­ма 29.4.1386 года на реке Вех­ра под Мсти­слав­лем войск великого князя смо­лен­ско­го Свя­то­сла­ва Ива­но­ви­ча. 23.10.1386 года в Луц­ке и 18.5.1388 года в Кра­ко­ве под­твер­дил за­пи­ся­ми вер­ность Вла­ди­сла­ву II, его же­не ко­ро­ле­ве Яд­ви­ге Ан­жуй­ской, а так­же Ко­ро­не Поль­ской; 26.4.1388 года в Лен­чи­це это сде­ла­ли слу­жив­шие Дмитрию-Корибуту Ольгердовичу русско-ли­товские кня­зья и боя­ре. Дмитрий-Корибут Ольгердович при­сут­ст­во­вал при под­пи­са­нии ря­да важ­ней­ших жа­ло­ван­ных гра­мот польского ко­ро­ля, в том числе о рас­ши­ре­нии и га­ран­ти­ях прав ка­то­ли­ков в ВКЛ (22.2.1387). В 1388 году вме­сте с другими ли­товскими князь­я­ми вое­вал про­тив кре­сто­нос­цев; в конце 1389 года имен­но ему ли­товский боя­рин Су­де­мунт со­об­щил о под­го­тов­ке за­хва­та вла­сти в ВКЛ князем Ви­тов­том. В 1390 году Дмитрий-Корибут Ольгердович уча­ст­во­вал в оса­де Грод­но, при­над­ле­жав­ше­го Ви­тов­ту, а в начале 1392 года ко­ман­до­вал вой­ска­ми при от­ра­же­нии под Оли­той на­па­де­ния на ВКЛ Ви­тов­та и кре­сто­нос­цев. Ви­ди­мо, к пе­рио­ду ме­ж­ду 1382 и 1393 годами от­но­сит­ся вы­пуск Дмитрия-Корибута Ольгердовича трёх се­рий собственных мо­нет (на пер­вых двух по­ме­ще­ны ря­зан­ская там­га и его кня­же­ский знак - меч, от­ме­чав­шие близ­кие ди­на­стические и по­ли­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Нов­го­род-Се­вер­ским княжеством и Ря­зан­ским кня­же­ст­вом; в по­след­ней се­рии встре­ча­ет­ся толь­ко знак Дмитрия-Корибута Ольгердовича).

В начале 1393 года Дмитрий-Корибут Ольгердович вы­сту­пил про­тив пла­нов Вла­ди­сла­ва II и но­во­го пра­ви­теля ВКЛ - Ви­тов­та, по­же­лав­ших пе­редать его Нов­го­род-Се­вер­ское княжество в дер­жа­ние князю Фё­до­ру Лю­бар­то­ви­чу. Дмитрий-Корибут Ольгердович ока­зал воо­ружённое со­про­тив­ле­ние вой­скам Ви­тов­та, по­тер­пев по­ра­же­ния под Ли­дой и До­ку­до­вым, был оса­ж­дён в Но­во­го­род­ке, сдал­ся и был от­прав­лен в Поль­шу ко дво­ру Вла­ди­сла­ва II. Все его вла­де­ния пе­ре­шли под управ­ле­ние Ви­тов­та, а Нов­го­род-Се­вер­ское княжество в том же го­ду по­лу­чил князь Фё­дор Лю­бар­то­вич. По­сле по­ру­чи­тель­ст­ва великого князя ря­зан­ско­го Оле­га Ива­но­ви­ча (1.5.1393) Дмитрий-Корибут Ольгердович был ос­во­бо­ж­дён и по­лу­чил в дер­жа­ние, по дан­ным М. Стрый­ков­ско­го, бывшие вла­де­ния князя Фё­до­ра Корь­я­то­ви­ча на По­до­лье (го­ро­да Брац­лав, Вин­ни­ца, Со­ко­лец и Кре­ме­нец), од­на­ко это не под­твер­жда­ет­ся другими ис­точ­ни­ка­ми. В 1394 году вме­сте с Ви­тов­том уча­ст­во­вал в вой­не с кре­сто­нос­ца­ми, но из-за вра­ж­ды ме­ж­ду Дмитрием-Корибутом Ольгердовичем и Ви­тов­том ли­товского вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние у зам­ка Ру­да­мин. В 1402 года Дмитрий-Корибут Ольгердович уча­ст­во­вал в раз­гро­ме ря­зан­ских войск под городом Лю­бутск, в 1403 году и вес­ной 1404 года - в про­дол­жи­тель­ных, но не­удач­ных оса­дах в Смо­лен­ске великого князя Юрия Свя­то­сла­ви­ча.

Из-за сво­его име­ни, сов­па­дав­ше­го с име­на­ми ещё двух кня­зей, жив­ших в од­но вре­мя с ним, Дмитрий-Корибут Ольгердович в отечественной и за­ру­беж­ной ис­то­рио­гра­фии час­то по ошиб­ке ото­жде­ст­в­ля­ют с его свод­ным бра­том Дмит­ри­ем Оль­гер­до­ви­чем и вла­де­те­лем Друц­ко­го кня­же­ст­ва Дмит­ри­ем Ми­хай­ло­ви­чем.