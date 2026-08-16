ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (в крещении Фома) - великий князь владимирский (1360-1362), великий князь нижегородский (1364-1383).
Из династии Рюриковичей, брат Бориса Константиновича, отец Василия Дмитриевича Кирдяпы, Евдокии Дмитриевны. После смерти отца - нижегородского князя Константина Васильевича (1355) унаследовал Суздаль - второй по значению город образованного в 1341 году Нижегородского княжества. В 1360 году, после смерти великого князя владимирского Ивана II Ивановича, принял от старшего брата, нижегородского князя Андрея Константиновича, ярлык на великое княжение владимирское, полученный Андреем от хана Золотой Орды Навруза. 22.6.1360 года Дмитрий Константинович занял владимирский стол, признан великим князем Новгородской республикой и большинством русских князей (кроме московского). В ходе междоусобицы в Золотой Орде московскому князю Дмитрию Ивановичу в 1362 году также удалось получить ярлык на владимирское великое княжение от нового хана - Мюрида (Амурата). Дмитрий Константинович не уступил великокняжеского стола, однако не сумел организовать сопротивления московским войскам и был вынужден уехать в Суздаль. Весной 1363 года он сумел вновь получить ярлык на великое княжение уже от хана Мюрида и занял Владимир, но продержался там лишь неделю, бежав в Суздаль под напором московских войск. После того как московские войска простояли под Суздалем несколько дней, Дмитрий Константинович отказался от притязаний на владимирский стол. Вскоре вынужден был обратиться к московскому князю за поддержкой в борьбе за нижегородский стол, захваченный младшим братом Дмитрия Константиновича - Борисом. В 1364 году Дмитрий Константинович при поддержке московского князя вокняжился в Нижнем Новгороде. Он стал верным союзником московского князя Дмитрия Ивановича, а 18.1.1366 года выдал за него замуж свою дочь Евдокию. В дальнейшем Дмитрий Константинович и Дмитрий Иванович действовали вместе (поход на Тверь в 1375 году, захват Болгара в 1377 году, поход на мордву 1377/1378 года и другие). Поддержка Москвы укрепила власть Дмитрия Константиновича в Нижегородском княжестве, позволила успешно противостоять ордынским набегам в 1370 и 1374 году, расширить территорию княжества в восточном и юго-восточном направлениях. В 1375 году Дмитрий Константинович не сумел отразить вторжение войск Мамая, в 1377 году потерпел вместе с московским войском поражение на реке Пьяна и не сумел защитить Нижний Новгород от ордынцев. Летом 1378 года Нижний Новгород вновь был захвачен Мамаем. Для участия в Куликовской битве 1380 года Дмитрий Константинович выделил московскому князю Дмитрию Ивановичу суздальские полки, не послав, однако, нижегородских и городецких отрядов, а во время Тохтамыша набега 1382 года направил к хану Тохтамышу своих сыновей Василия Кирдяпу и Семёна. Благодаря их помощи Тохтамышу удалось взять Москву, что стало причиной разрыва союза Дмитрия Константиновича и московского князя. В Нижегородском княжестве вновь началась борьба за верховную власть: за ярлыком на нижегородский стол к Тохтамышу уже в 1382 году отправился городецкий князь Борис Константинович, а затем и его сын Иван Борисович. Опасаясь за своё положение, Дмитрий Константинович послал в 1383 году в Орду своего младшего сына Семёна. Поощрял развитие книжности, в 1377 году по заказу Дмитрия Константиновича был создан новый список Лаврентьевской летописи. Скончался, не дождавшись решения хана, приняв монашество с именем Фёдор и постригшись в схиму.