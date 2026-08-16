ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (в кре­ще­нии Фо­ма) - великий князь владимирский (1360-1362), великий князь нижегородский (1364-1383).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, брат Бо­ри­са Кон­стан­ти­но­ви­ча, отец Ва­си­лия Дмит­рие­ви­ча Кир­дя­пы, Ев­до­кии Дмит­ри­ев­ны. По­сле смер­ти от­ца - ни­же­го­род­ско­го князя Кон­стан­ти­на Ва­силь­е­ви­ча (1355) унас­ле­до­вал Суз­даль - вто­рой по зна­че­нию го­род об­ра­зо­ван­но­го в 1341 году Ни­же­го­род­ско­го кня­же­ст­ва. В 1360 году, по­сле смер­ти великого князя вла­ди­мир­ско­го Ива­на II Ива­но­ви­ча, при­нял от стар­ше­го бра­та, ни­же­го­род­ско­го князя Ан­д­рея Кон­стан­ти­но­ви­ча, яр­лык на великое кня­же­ние вла­ди­мир­ское, по­лу­чен­ный Ан­д­ре­ем от ха­на Зо­ло­той Ор­ды Нав­ру­за. 22.6.1360 года Дмитрий Константинович за­нял вла­ди­мир­ский стол, при­знан ве­ли­ким кня­зем Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой и боль­шин­ст­вом русских кня­зей (кро­ме мо­с­ков­ско­го). В хо­де меж­до­усо­би­цы в Зо­ло­той Ор­де московскому князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу в 1362 году так­же уда­лось по­лу­чить яр­лык на вла­ди­мир­ское великое кня­же­ние от но­во­го ха­на - Мю­ри­да (Аму­ра­та). Дмитрий Константинович не ус­ту­пил ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла, од­на­ко не су­мел ор­га­ни­зо­вать со­про­тив­ле­ния московским вой­скам и был вы­ну­ж­ден уе­хать в Суз­даль. Вес­ной 1363 года он су­мел вновь по­лу­чить яр­лык на великое кня­же­ние уже от ха­на Мю­ри­да и за­нял Вла­ди­мир, но про­дер­жал­ся там лишь не­де­лю, бе­жав в Суз­даль под на­по­ром московских войск. По­сле то­го как московские вой­ска про­сто­яли под Суз­да­лем несколько дней, Дмитрий Константинович от­ка­зал­ся от при­тя­за­ний на вла­ди­мир­ский стол. Вско­ре вы­ну­ж­ден был об­ра­тить­ся к московскому кня­зю за под­держ­кой в борь­бе за ни­же­го­род­ский стол, за­хва­чен­ный млад­шим бра­том Дмитрия Константиновича - Бо­ри­сом. В 1364 году Дмитрий Константинович при под­держ­ке московского кня­зя во­кня­жил­ся в Ниж­нем Нов­го­ро­де. Он стал вер­ным со­юз­ни­ком московского князя Дмит­рия Ива­но­ви­ча, а 18.1.1366 года вы­дал за не­го за­муж свою дочь Ев­до­кию. В даль­ней­шем Дмитрий Константинович и Дмит­рий Ива­но­вич дей­ст­во­ва­ли вме­сте (по­ход на Тверь в 1375 году, за­хват Бол­га­ра в 1377 году, по­ход на морд­ву 1377/1378 года и другие). Под­держ­ка Мо­ск­вы ук­ре­пи­ла власть Дмитрия Константиновича в Ни­же­го­род­ском княжестве, по­зво­ли­ла ус­пеш­но про­ти­во­сто­ять ор­дын­ским на­бе­гам в 1370 и 1374 году, рас­ши­рить тер­ри­то­рию кня­же­ст­ва в восточном и юго-восточном на­прав­ле­ни­ях. В 1375 году Дмитрий Константинович не су­мел от­ра­зить втор­же­ние войск Ма­мая , в 1377 году по­тер­пел вме­сте с московским вой­ском по­ра­же­ние на реке Пья­на и не су­мел за­щи­тить Ниж­ний Нов­го­род от ор­дын­цев. Ле­том 1378 года Ниж­ний Нов­го­род вновь был за­хва­чен Ма­ма­ем. Для уча­стия в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года Дмитрий Константинович вы­де­лил московскому князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу суз­даль­ские пол­ки, не по­слав, од­на­ко, ни­же­го­род­ских и го­ро­дец­ких от­ря­дов, а во вре­мя Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года на­пра­вил к ха­ну Тох­та­мы­шу сво­их сы­но­вей Ва­си­лия Кир­дя­пу и Се­мё­на. Бла­го­да­ря их по­мо­щи Тох­та­мы­шу уда­лось взять Мо­ск­ву, что ста­ло при­чи­ной раз­ры­ва сою­за Дмитрия Константиновича и московского кня­зя. В Ни­же­го­род­ском княжестве вновь на­ча­лась борь­ба за вер­хов­ную власть: за яр­лы­ком на ни­же­го­род­ский стол к Тох­та­мы­шу уже в 1382 году от­пра­вил­ся го­ро­дец­кий князь Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич, а за­тем и его сын Иван Бо­ри­со­вич. Опа­са­ясь за своё по­ло­же­ние, Дмитрий Константинович по­слал в 1383 году в Ор­ду сво­его млад­ше­го сы­на Се­мё­на. По­ощ­рял раз­ви­тие книж­но­сти, в 1377 году по за­ка­зу Дмитрия Константиновича был соз­дан но­вый спи­сок Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си . Скон­чал­ся, не до­ж­дав­шись ре­ше­ния ха­на, при­няв мо­на­ше­ст­во с име­нем Фёдор и по­стриг­шись в схи­му.