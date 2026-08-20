ДМИТРИЙ (ФОМA) КОНСТАНТИНОВИЧ

Дмитрий (Фома) Константинович (1322 — 05.07.1383) — князь Суздальский, великий князь Владимирский, великий князь Нижегородский.

Из династии Рюриковичей . По завещанию отца, суздальского князя Константина Васильевича, наследовал Суздаль (1355). В 1360 сумел получить в Орде ярлык на великое княжество Владимирское, где правил два года. Из Владимира его изгнал юный соперник — московский князь Дмитрий Иванович (будущий Донской). К Д. К. должен был перейти Нижний Новгород , но его в 1363 захватил младший брат Д. К., городецкий князь Борис. Д. К. обратился за помощью к Москве и вернул себе Нижний Новгород. Союз с Москвой в 1366 был скреплен браком дочери Д. К. Евдокии Дмитриевны и великого князя Дмитрия Ивановича. Тесные связи с великим князем позволили Д. К. в 1374 добиться расширения Суздальской епархии: при поставлении на Суздальскую кафедру епископа Дионисия к ней были присоединены Нижний Новгород и Городец. Во 2-й половине 1370-х Орда усилила давление на Москву, но Д. К. оставался верным союзником своего зятя. Положение изменилось в 1382, когда мимо южных границ Нижегородского княжества на Москву прошли войска хана Тохтамыша . В помощь хану Д. К. послал двух своих сыновей, которые сыграли роковую роль, призывая москвичей впустить Тохтамыша в Кремль. Взятие Москвы Тохтамышем прервало связи Дмитрия Донского с Д. К. В самом Нижегородском княжестве усилились противники Д. К., но сам он вскоре скончался.

Лит.: Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Т. II. СПб., 1891.