ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - великий князь владимирский (1277-1281, 1283-1293).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, вто­рой сын Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го . В 1259-1264 годы кня­жил в Нов­го­ро­де. В 1262 году по при­ка­зу от­ца воз­гла­вил вой­ско, со­вер­шив­шее по­ход на город Дерпт (русский Юрь­ев, ны­не Тар­ту). Го­род был взят, а Дмитрий Александрович вер­нул­ся в Нов­го­род с бо­га­ты­ми тро­фея­ми и мно­го­численными плен­ными. По­сле смер­ти от­ца (1263) Дмитрий Александрович по­пы­тал­ся со­хра­нить за со­бой нов­го­род­ское кня­же­ние, од­на­ко в 1264 году нов­го­род­цы из­гна­ли его, мо­ти­ви­руя это тем, что князь «малъ бя­ше». Дмитрий Александрович был вы­ну­ж­ден уй­ти в Пе­ре­яс­лав­ское княжество , вы­де­лен­ное ему по за­ве­ща­нию от­ца. В 1268 году он уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив Ли­вон­ско­го ор­де­на , ор­га­ни­зо­ван­ном нов­го­род­ца­ми: в сра­же­нии под Ра­ко­во­ром (ны­не Ра­к­ве­ре) русское вой­ско одер­жа­ло труд­ную по­бе­ду. Вско­ре по­сле это­го Дмитрий Александрович вер­нул­ся в Пе­ре­яс­лавль. В 1270 году нов­го­род­цы из­гна­ли великого князя вла­ди­мир­ско­го Яро­сла­ва Яро­сла­ви­ча и при­гла­си­ли кня­жить Дмитрия Александровича, но он не за­хо­тел всту­пать в кон­фликт со сво­им дя­дей. В 1272 году по­сле смер­ти Яро­сла­ва Яро­сла­ви­ча Дмитрий Александрович сам зая­вил о пре­тен­зи­ях на нов­го­род­ский стол и был при­нят нов­го­род­ца­ми. Од­на­ко уже че­рез несколько ме­ся­цев он по­те­рял Нов­го­род, где во­кня­жил­ся дру­гой его дя­дя - великий князь вла­ди­мир­ский Ва­си­лий Яро­сла­вич. Став великим князем вла­ди­мир­ским, Дмитрий Александрович в мае 1277 года вер­нул се­бе и Нов­го­род. Вско­ре во гла­ве вой­ска нов­го­род­цев и пе­ре­яс­лав­цев он со­вер­шил на­па­де­ние на ко­ре­лу, при­ну­див её по-преж­не­му под­чи­нять­ся Нов­го­ро­ду. В 1279-1280 годы на зем­лях ко­ре­лы Дмитрий Александрович ос­но­вал и ук­ре­пил город Ко­по­рье. Воз­ве­де­ние кня­же­ской кре­по­сти вы­зва­ло кон­фликт Дмитрия Александровича с нов­го­род­ца­ми, ко­то­рым вос­поль­зо­вал­ся его брат - го­ро­дец­кий князь Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич, по­лу­чив­ший у ха­на Ту­да-Мен­гу яр­лык на вла­ди­мир­ское кня­же­ние и во­енную под­держ­ку и в 1281 году из­гнав­ший Дмитрия Александровича из Вла­ди­ми­ра и Пе­ре­яс­лав­ля. Дмитрий Александрович бе­жал, по всей ве­ро­ят­но­сти, к Но­гаю, со­пер­ни­чав­ше­му с Ту­да-Мен­гу. С по­мо­щью Но­гая Дмитрий Александрович вер­нул се­бе Пе­ре­яс­лавль и да­же за­хва­тил Дмит­ров, где ему по­ме­ша­ло за­кре­пить­ся про­ти­во­дей­ст­вие Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, под­дер­жан­ной Твер­ским и Московским княжества­ми. Вер­нув се­бе вла­ди­мир­ское кня­же­ние, Дмитрий Александрович то ми­рил­ся с бра­том Ан­д­ре­ем и нов­го­род­ца­ми, то вновь вое­вал с ни­ми. В 1288 году во гла­ве объ­е­ди­нён­но­го вой­ска кня­зей Северо-­Восточной Ру­си со­вер­шил по­ход на твер­ско­го князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча , от­ка­зав­ше­го­ся по­ви­но­вать­ся ему. В ито­ге по­сле не­боль­ших столк­но­ве­ний ме­ж­ду князь­я­ми был за­клю­чён мир. В 1293 году брат Дмитрия Александровича Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич при­вёл на Русь но­вую ор­дын­скую рать во гла­ве с Ту­да­ном (Дю­де­нем): вла­де­ния Дмитрия Александровича бы­ли опус­то­ше­ны, а сам он бе­жал в Псков, по­те­ряв вла­ди­мир­ский и нов­го­род­ский сто­лы. Из Пско­ва Дмитрий Александрович по­пы­тал­ся вер­нуть­ся че­рез вла­де­ния став­ше­го его со­юз­ни­ком твер­ско­го князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча в Пе­ре­яс­лавль, но по до­ро­ге был пе­ре­хва­чен вой­ска­ми Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча. Из­бе­жал ги­бе­ли, од­на­ко его каз­на по­па­ла в ру­ки Ан­д­рея. Скон­чал­ся на пу­ти из Тве­ри в Пе­ре­яс­лавль.