ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - великий князь владимирский (1277-1281, 1283-1293).
Из династии Рюриковичей, второй сын Александра Ярославича Невского. В 1259-1264 годы княжил в Новгороде. В 1262 году по приказу отца возглавил войско, совершившее поход на город Дерпт (русский Юрьев, ныне Тарту). Город был взят, а Дмитрий Александрович вернулся в Новгород с богатыми трофеями и многочисленными пленными. После смерти отца (1263) Дмитрий Александрович попытался сохранить за собой новгородское княжение, однако в 1264 году новгородцы изгнали его, мотивируя это тем, что князь «малъ бяше». Дмитрий Александрович был вынужден уйти в Переяславское княжество, выделенное ему по завещанию отца. В 1268 году он участвовал в походе против Ливонского ордена, организованном новгородцами: в сражении под Раковором (ныне Раквере) русское войско одержало трудную победу. Вскоре после этого Дмитрий Александрович вернулся в Переяславль. В 1270 году новгородцы изгнали великого князя владимирского Ярослава Ярославича и пригласили княжить Дмитрия Александровича, но он не захотел вступать в конфликт со своим дядей. В 1272 году после смерти Ярослава Ярославича Дмитрий Александрович сам заявил о претензиях на новгородский стол и был принят новгородцами. Однако уже через несколько месяцев он потерял Новгород, где вокняжился другой его дядя - великий князь владимирский Василий Ярославич. Став великим князем владимирским, Дмитрий Александрович в мае 1277 года вернул себе и Новгород. Вскоре во главе войска новгородцев и переяславцев он совершил нападение на корелу, принудив её по-прежнему подчиняться Новгороду. В 1279-1280 годы на землях корелы Дмитрий Александрович основал и укрепил город Копорье. Возведение княжеской крепости вызвало конфликт Дмитрия Александровича с новгородцами, которым воспользовался его брат - городецкий князь Андрей Александрович, получивший у хана Туда-Менгу ярлык на владимирское княжение и военную поддержку и в 1281 году изгнавший Дмитрия Александровича из Владимира и Переяславля. Дмитрий Александрович бежал, по всей вероятности, к Ногаю, соперничавшему с Туда-Менгу. С помощью Ногая Дмитрий Александрович вернул себе Переяславль и даже захватил Дмитров, где ему помешало закрепиться противодействие Новгородской республики, поддержанной Тверским и Московским княжествами. Вернув себе владимирское княжение, Дмитрий Александрович то мирился с братом Андреем и новгородцами, то вновь воевал с ними. В 1288 году во главе объединённого войска князей Северо-Восточной Руси совершил поход на тверского князя Михаила Ярославича, отказавшегося повиноваться ему. В итоге после небольших столкновений между князьями был заключён мир. В 1293 году брат Дмитрия Александровича Андрей Александрович привёл на Русь новую ордынскую рать во главе с Туданом (Дюденем): владения Дмитрия Александровича были опустошены, а сам он бежал в Псков, потеряв владимирский и новгородский столы. Из Пскова Дмитрий Александрович попытался вернуться через владения ставшего его союзником тверского князя Михаила Ярославича в Переяславль, но по дороге был перехвачен войсками Андрея Александровича. Избежал гибели, однако его казна попала в руки Андрея. Скончался на пути из Твери в Переяславль.