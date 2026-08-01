ДМИТРИЕВЫ-МАМОНОВЫ

ДМИТРИЕВЫ-МАМОНОВЫ - русский дворянский и графский род.

Про­ис­хо­дит от пред­ста­ви­те­лей стар­шей вет­ви смо­лен­ских кня­зей из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей; по­том­ки ки­ев­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча - вну­ка смо­лен­ско­го и ки­ев­ско­го князя Ро­ма­на Рос­ти­сла­ви­ча. Пра­внук Ро­сти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча - Алек­сандр Фё­до­ро­вич Не­тша (? - середина XIV века), ут­ра­тив из-за пре­тен­зий ли­товских кня­зей пра­ва на Ви­теб­ское княжество, на­хо­дил­ся не­ко­то­рое вре­мя, со­глас­но ро­до­слов­ной, «в Нем­цах» (по-ви­ди­мо­му, в Ли­во­нии), от­ку­да вые­хал на служ­бу к великому князю вла­ди­мир­ско­му Ива­ну I Да­ни­ло­ви­чу Ка­ли­те . Де­ти Алек­сан­д­ра Фё­до­ро­ви­ча: по­те­ряв­шие кня­же­ский ти­тул Иван Алек­сан­д­ро­вич (воз­мож­но, это московский боя­рин, по­гиб­ший в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года), Дмит­рий Алек­сан­д­ро­вич (2-я половина XIV века) и Се­мён Алек­сан­д­ро­вич (2-я половина XIV века), ро­до­на­чаль­ник млад­шей вет­ви Не­тши­ных, угас­шей в начале XVI века.

Стар­шая ветвь Не­тши­ных, про­ис­хо­див­шая от Ива­на Алек­сан­д­ро­ви­ча, пре­рва­лась во 2-й половине XV века на его без­дет­ных вну­ках. Из них наи­бо­лее из­вес­тен Вла­ди­мир Да­вы­до­вич Крас­ный (начало XV века - 1462), зи­мой 1461-1462 годов в сою­зе с князь­я­ми Ива­ном Ан­д­рее­ви­чем и Ива­ном Дмит­рие­ви­чем Ше­мя­чи­чем уча­ст­во­вал в за­го­во­ре про­тив великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го с це­лью за­хва­та вла­сти и ос­во­бо­ж­де­ния аре­сто­ван­но­го сер­пу­хов­ско-­бо­ров­ско­го князя Ва­си­лия Яро­сла­ви­ча; из-за пре­да­тель­ст­ва од­но­го из участ­ни­ков за­го­вор был рас­крыт, вме­сте с другими за­го­вор­щи­ка­ми Вла­ди­мир Крас­ный был аре­сто­ван и каз­нён.

Сред­няя ветвь Не­тши­ных пред­став­ле­на ро­дом Дмит­рие­вых (фа­ми­лия упо­треб­ля­ет­ся в до­ку­мен­тах с середины XVI века), ос­но­ва­те­лем ко­то­ро­го был Дмит­рий Алек­санд­ро­вич. Род раз­де­лил­ся, в свою оче­редь, на три вет­ви. В конце XV-XVII веков его пред­ста­ви­те­ли слу­жи­ли в Го­су­да­ре­ве дво­ре деть­ми бояр­ски­ми по Мо­ск­ве, Мо­жай­ску, Дмит­ро­ву, Юрье­ву (Поль­ско­му) и Бе­жец­ко­му Вер­ху; в XV - 1-й тре­ти XVI веков име­ли так­же слу­жеб­ные свя­зи с удель­ны­ми князья­ми. Ро­до­на­чаль­ник 1-й вет­ви - Ан­д­рей Дмит­рие­вич (? - не ра­нее 1443), боя­рин князя мо­жай­ско­го Ива­на Ан­д­рее­ви­ча, по при­ка­зу ко­то­ро­го в 1443 году был аре­сто­ван вме­сте с семь­ёй (его же­на Ма­рия со­жже­на по об­ви­не­нию в «вол­шбе»). Из сы­но­вей Анд­рея Дмит­рие­ви­ча наи­бо­лее из­вес­тен Гри­го­рий Ан­д­рее­вич Ма­мон (? - 1509/1510), околь­ни­чий (не позд­нее 1491), со­вет­ник при дво­ре великого кня­зей мо­с­ков­ских Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча и Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, в 1480 году сто­рон­ник пре­кра­ще­ния во­енных дей­ст­вий про­тив Боль­шой Ор­ды ха­на Ах­ме­да; при­сут­ст­во­вал на свадь­бе князя В.Д. Холм­ско­го (февраль 1500), в 1509 году в от­сут­ст­вие великого князя Ва­си­лия III ос­тав­лен «на Мо­ск­ве». Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Иван Гри­горь­е­вич Боль­шой (? - не ра­нее 1510), околь­ни­чий (с 1509/1510), на­ме­ст­ник в Ла­до­ге (1486/1487), уча­ст­ник приё­ма по­слов Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) (1509); Иван Гри­горь­е­вич Мень­шой (? - 1516), «ближ­ний че­ло­век ве­ли­ко­го кня­зя», по­сол в ВКЛ (май и декабрь 1499) и Крым­ском хан­ст­ве (1501 и 1515-1516).

Из 2-й вет­ви из­вест­ны сы­но­вья её ро­до­на­чаль­ни­ка Ива­на Дмит­рие­ви­ча (го­ды ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), ос­но­вав­шие две ли­нии ро­да: Да­ни­ил Ива­но­вич (? - не ра­нее 1500), боя­рин князя во­лоц­ко­го Бо­ри­са Ва­силь­е­ви­ча (1477, 1483), пе­ре­шед­ший ме­ж­ду 1483-1491 годами с чи­ном околь­ни­че­го на служ­бу к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III, от име­ни ко­то­ро­го в сентябре 1491 года со­об­щил князю Бо­ри­су Ва­силье­ви­чу об аре­сте уг­лич­ско­го князя Анд­рея Ва­силье­ви­ча Боль­шо­го (Го­ряя), член бо­яр­ской ко­мис­сии при великом князе мос­ков­ском Дмит­рии Ива­но­виче Вну­ке (февраль 1498), гость на свадь­бе князя В.Д. Холм­ско­го (1500); Дмит­рий Ива­но­вич (2-я половина XV века), околь­ни­чий.

Из 1-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да из­вес­тен сын Да­нии­ла Ива­но­ви­ча - Дмит­рий Да­нии­ло­вич Сле­пой (?-1542/1543), околь­ни­чий (с 1536), при­став (со­гля­да­тай) при по­слах ВКЛ (март 1504), один из вое­вод в пол­ку ле­вой ру­ки в Ве­ли­ких Лу­ках (1513), уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров с по­сла­ми ВКЛ (август 1536, февраль 1537) о пре­кра­ще­нии 4-й русско-ли­товской вой­ны. Его сын - Ва­си­лий Дмит­рие­вич Данилов-Дмитриев (? - 1570), боя­рин (с 1564), вне­сён в Ты­сяч­ную кни­гу 1550 года как дво­ро­вый бо­яр­ский сын 2-й ста­тьи по Мо­жай­ску, 3-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1547-1548), 2-й вое­во­да в по­хо­де на Ка­зань (1549), вое­во­да (1555-1557) на бе­ре­го­вой служ­бе, во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов - 2-й вое­во­да в Юрь­е­ве (1558) и Ве­ли­ких Лу­ках (1562), ру­ко­во­ди­тель строи­тель­ст­ва городских ук­ре­п­ле­ний в Смо­лен­ске (1554 год; в 1555 году по­жа­ло­ван в околь­ни­чие за удач­ное вы­пол­не­ние это­го по­ру­че­ния); уча­ст­ник По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов, 3-й вое­во­да в По­лоц­ке (1564-1565), один из ру­ко­во­ди­те­лей зем­щи­ны (1565-1570), в свя­зи с по­хо­дом ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го про­тив крым­ских та­тар ос­тав­лен «на Мо­ск­ве» (сентябрь 1565), уча­ст­ник Зем­ско­го со­бо­ра 1566 года, гла­ва Пуш­кар­ско­го при­ка­за (1569-1570). Со­глас­но А. Шлих­тин­гу, аре­сто­ван оп­рич­ни­ка­ми по по­доз­ре­нию в сно­ше­ни­ях с польск. ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом II Ав­гу­стом и в ор­га­ни­за­ции за­го­во­ра про­тив ца­ря Ива­на IV (соз­нал­ся под пыт­ка­ми), каз­нён в Нов­го­ро­де, а впо­след­ст­вии реа­би­ли­ти­ро­ван и вне­сён по при­ка­зу ца­ря на веч­ное по­ми­на­ние в Си­но­дик опаль­ных (1582-1583). Из­вес­тен так­же внук Да­нии­ла Ива­но­ви­ча - Яков Ива­но­вич Дмит­ри­ев Ус­люм (? - по­сле 1564), вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1543), Смо­лен­ске (1549, 1556), вне­сён в Ты­сяч­ную кни­гу 1550 как дво­ро­вый бо­яр­ский сын 2-й ста­тьи по Мо­ск­ве; по­ру­чи­тель по князю И.Д. Бель­ско­му (1562); уча­ст­ник По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов. Его сын - Фё­дор Яков­ле­вич Ус­лю­мов (? - ме­ж­ду 22 мар­та и 6 июля 1568 года), по­ру­чи­тель по И.В. Ше­ре­ме­те­ву Боль­шо­му (март 1564), бу­ду­чи в опа­ле вме­сте с от­цом, на­хо­дил­ся в ссыл­ке в Ка­за­ни (1565-1566), каз­нён в оп­рич­ни­ну по де­лу ко­ню­ше­го И.П. Фё­до­ро­ва-Че­ляд­ни­на, лож­но об­ви­нён­но­го в 1567 году в том, что он вёл пе­ре­пис­ку с польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом II с це­лью свер­же­ния ца­ря Ива­на IV.

Пред­ста­ви­те­ли 2-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да в конце XV - 1-й тре­ти XVI веков на­хо­ди­лись на служ­бе в уде­лах Русского государства и ВКЛ. Из неё из­вест­ны вну­ки Дмит­рия Ива­но­ви­ча: Ни­ки­фор Ива­но­вич Дмит­ри­ев (? - ме­ж­ду 1543 и 1550), вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1543); Гри­го­рий Ива­но­вич Дмит­ри­ев (? - по­сле 1556), слу­жил дмит­ров­ско­му князю Юрию Ива­но­ви­чу (1504-1533), ты­сяч­ник (1550), дво­ро­вый бо­яр­ский сын в Дмит­ро­ве (1551/1552), вое­во­да в Ка­ра­че­ве (1556). Его един­ст­вен­ный сын - Сам­сон Гри­горь­е­вич (? - 1587), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1577), го­ло­ва в пол­ку пра­вой ру­ки на бе­ре­го­вой служ­бе (1576), в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов вое­во­да сред­не­го го­ро­да в Ку­кей­но­се (1580-1581), на­ме­ст­ник и вое­во­да в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском (1586-1587). Сын С.Г. Дмит­рие­ва - Ми­ха­ил Сам­со­но­вич (? - 1617), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1598), уча­ст­ник по­соль­ст­ва боя­ри­на М.Г. Сал­ты­ко­ва и дво­ря­ни­на В.Т. Пле­щее­ва в Речь По­спо­ли­ту (1600-1601), под­пи­сав­ше­го про­дле­ние пе­ре­ми­рия 1587 года, вое­во­да в Ряж­ске (1602) и Во­ро­не­же (1606-1607), уча­ст­ник Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов, по при­ка­зу князя Д.М. По­жар­ско­го воз­глав­лял строи­тель­ст­во ук­ре­п­ле­ний пе­ред Пет­ров­ски­ми во­ро­та­ми в Мо­ск­ве (1612), вое­во­да в Тем­ни­ко­ве (1614), с 1616 года 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в так называемом Туль­ском раз­ря­де (во­енно-административная еди­ни­ца для за­щи­ты ок­ра­ин), воз­глав­лял по­хо­ды про­тив крым­ских та­тар. Его един­ст­вен­ный сын - Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич (? - по­сле 1686), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1636), столь­ник (с 1626), вое­во­да в Ва­луй­ках (1650-1652), Сев­ске (1659), Не­жи­не (1663), Пе­ре­слав­ле-Ря­зан­ском (1671, 1674). В 1682 году он вме­сте с тре­мя сы­новь­я­ми по­дал ро­до­слов­ную рос­пись, во­шед­шую в со­став «Бар­хат­ной кни­ги» (1688), в 1686 году - че­ло­бит­ную на имя ца­рей Ива­на V и Пет­ра I Алек­сее­ви­чей и ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны, про­ся раз­ре­ше­ния для от­ли­чия их ро­да от других ро­дов Дмит­рие­вых но­сить двой­ную фа­ми­лию. Ука­зом ца­рей Ива­на V и Пет­ра I от 21.9(1.10).1686 года они по­лу­чи­ли раз­ре­ше­ние име­но­вать­ся Дмит­рие­вы­ми-Ма­мо­но­вы­ми.

От сы­но­вей М.М. Дмит­рие­ва-Ма­мо­но­ва (Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча, Ильи Ми­хай­ло­ви­ча и Афа­на­сия Ми­хай­ло­ви­ча про­ис­хо­дят ещё три ли­нии 2-й вет­ви ро­да Дмитриевых-Мамоновых. Из 2-й ли­нии из­вес­тен Иван Иль­ич Стар­ший (10(20).12.1680–24.5(4.6).1730), генерал-­ан­шеф (1730), слу­жил в лейб-гвардейском Се­мё­нов­ском пол­ку (1700-1727), уча­ст­ник Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под Нар­вой (1700, 1704), при Лес­ной (1708), Пол­тав­ской бит­ве 1709 года, уча­ст­ник Прут­ско­го по­хо­да 1711 года, в 1717-1724 годы ру­ко­во­ди­тель кан­це­ля­рии сво­его име­ни, за­ни­мав­шей­ся рас­сле­до­ва­ни­ем по де­лу князя М.П. Га­га­ри­на (смотреть в статье Га­га­ри­ны ) и свя­зан­ных с ним лиц, а так­же по зло­упот­реб­ле­ни­ям си­бир­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции; в 1718 году уча­ст­ник Вер­хов­но­го су­да над ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем, в 1719-1723 годы со­вет­ник Во­енной кол­ле­гии, один из со­ста­ви­те­лей «Во­ин­ско­го рег­ла­мен­та», член Выш­не­го су­да (1723-1726), член Ко­мис­сии по ре­дак­ти­ро­ва­нию про­ек­та Та­бе­ли о ран­гах 1722 года; в хо­де Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годов ко­ман­до­вал гвар­ди­ей, во гла­ве пе­ре­до­во­го от­ря­да российских войск за­нял Дер­бент. В 1723 году же­нил­ся 2-м бра­ком на пле­мян­ни­це императора Пет­ра I, млад­шей се­ст­ре императрицы Ан­ны Ива­нов­ны - ца­рев­не Пра­ско­вье Ива­нов­не (24.9(4.10).1694-8(19).10.1731); ру­ко­во­ди­тель кан­це­ля­рии сво­его име­ни (1723-1725), за­ни­мав­шей­ся во­про­са­ми строи­тель­ст­ва Крон­штад­та и след­ст­ви­ем по зло­упот­реб­ле­ни­ям в хо­де его строи­тель­ст­ва в 1719-1722 годы, се­на­тор (1726), под­пол­ков­ник лейб-гвардейского Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (1727). Его пле­мян­ник - Фё­дор Ива­но­вич (12(23).2.1727-27.4(9.5).1805), бри­га­дир (1769), уча­ст­во­вал в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов, в хо­де ус­ми­ре­ния Чум­но­го бун­та 1771 года в Мо­ск­ве пы­тал­ся за­щи­тить ар­хи­епископа Ам­вро­сия (Зер­тис-Ка­мен­ско­го), за что ед­ва не был убит го­ро­жа­на­ми, по­сле рас­сле­до­ва­ния Юс­тиц-кол­ле­гии, про­ве­дён­но­го по жа­ло­бе его же­ны, Ф.И. Дмит­ри­ев-Ма­мо­нов в 1779 году за жес­то­кое об­ра­ще­ние с кре­по­ст­ны­ми при­знан че­ло­ве­ком «вне здра­во­го рас­суд­ка», над ним бы­ла уч­ре­ж­де­на опе­ка; вы­сту­пал на литературном по­при­ще, ав­тор пе­ре­во­дов Ж. де Ла­фон­те­на и других, на­тур­фи­ло­соф­ско­го про­изведения «Дво­ря­нин-фи­ло­соф» (1769 год; взял се­бе псев­до­ним по названию это­го про­из­ве­де­ния), по­эмы «Лю­бовь» (1771), аль­бо­ма «Сла­ва Рос­сии, или Со­б­ра­ние ме­да­лей дел Пет­ра Ве­лико­го…» (1770, 2-е издание, 1783) и других, по­кро­ви­тель­ст­во­вал ли­те­ра­то­рам. Его внук - Алек­сандр Ива­но­вич (24.4(5.5).1788, по другим дан­ным, 24.12.1787(4.1.1788) или 1790-9(21).12.1836), генерал-майор (1831), действительный статский советник (1836), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов (слу­жил адъ­ю­тан­том М.И. Ку­ту­зо­ва, Пет­ра П. Па­ле­на, А.П. Ер­мо­ло­ва), член многих российских ма­сон­ских лож, командующий Кля­стиц­ко­го гу­сар­ско­го пол­ка (1827-1831), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, командующий 1-й бри­га­ды 3-й гу­сар­ской ди­ви­зии (1832), 2-й бри­га­ды 6-й улан­ской ди­ви­зии (1832-1833), 1-й бри­га­ды 3-й лёг­кой кавказской ди­ви­зии (1833-1835). Ув­ле­кал­ся жи­во­пи­сью, по­лу­чил из­вест­ность как ху­дож­ник-ба­та­лист, ав­тор се­рии из 8 ри­сун­ков, за­пе­чат­лев­ших главные во­енные со­бы­тия 1812-1814 годов (из­вест­ны по гра­вю­рам 1818 года и ли­то­гра­фи­ям 1822-1823 годов). В 1820 году стал од­ним из уч­ре­ди­те­лей Общества по­ощ­ре­ния ху­дож­ни­ков в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Эм­ма­ну­ил Алек­сан­д­ро­вич (7(19).1.1824-10(22).12.1880), ху­дож­ник-гра­фик, ав­тор порт­ре­тов многих вы­даю­щих­ся со­вре­мен­ни­ков (Н.В. Го­го­ля, А.П. Ер­мо­ло­ва, И.С. Ак­са­ко­ва, М.П. По­го­ди­на, А.С. Хо­мя­ко­ва, Ша­ми­ля и прочих); Ип­по­лит Алек­сан­д­ро­вич (4(16).2.1825-22.12.1884(3.1.1885)), ху­дож­ник-ка­ри­ка­ту­рист, со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Ис­кра», «Бу­диль­ник» , «Свет и те­ни». Из­вес­тен так­же сын по­след­не­го - Алек­сандр Ип­по­ли­то­вич (1(13).11.1847-1915), действительный статский советник (1891), исполняющий должность председателя гу­берн­ско­го прав­ле­ния Том­ской губернии (1877-1881), председатель гу­берн­ско­го прав­ле­ния То­боль­ской губернии (1881-1885), ви­це-гу­бер­на­тор Ак­мо­лин­ской области (1885-1898), ав­тор ра­бот и за­пи­сок по обос­но­ва­нию строи­тель­ст­ва новых же­лез­ных до­рог, брошюры «Сибирская нефть» (1903), кни­ги «От Волги до Великого океана. Пу­теводитель по Великой Сибирской железной дороги ...» (1900), тру­дов по ис­то­рии Си­би­ри - «Пу­га­чёв­щи­на в Си­би­ри» (1898), «На­ча­ло пе­ча­ти в Си­би­ри. 500 лет» (3-е издание, 1900), «Де­каб­ри­сты в За­пад­ной Си­би­ри» (1905), «Пу­га­чёв­ский бунт в За­ура­лье и Си­би­ри» (1907). В 1913 году ука­зом императора Ни­ко­лая II по­лу­чил пра­во поль­зо­вать­ся граф­ским ти­ту­лом, при­над­ле­жав­шим угас­шей в 1863 году 3-й ли­нии ро­да (смотреть ни­же), с пра­вом пе­ре­да­чи его стар­ше­му в ро­де.

Из 3-й ли­нии ро­да Дмитриевых-Мамоновых из­вес­тен сын А.М. Дмит­рие­ва-Ма­мо­но­ва - Ва­си­лий Афа­нась­е­вич (? - 18(29). 1.1739), контр-адмирал (1730), в 1708-1715 годы обу­чал­ся мор­ско­му де­лу в Да­нии, с 1715 года слу­жил на фло­те, со­вет­ник Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1726-1728), начальник Московской ад­ми­рал­тей­ской кон­то­ры (1730), с 1732 года член Ко­мис­сии для при­ве­де­ния в по­ря­док ко­ра­бель­но­го и га­лер­но­го фло­тов и Ад­ми­рал­тей­ст­ва, с 1733 года на­блю­дал за во­енно-морским строи­тель­ст­вом в Крон­штад­те, с 1737 года ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Днеп­ров­ской фло­ти­лии, в хо­де русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов ко­ман­до­вал российским мор­ским от­ря­дом у Оча­ко­ва (1736), все­ми российскими мор­ски­ми си­ла­ми (1738-1739). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Мат­вей Ва­силь­е­вич (26.10(6.11).1724-19.11(1.12).1810), действительный тайный советник (1797), пра­ви­тель Смо­лен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1777-1778), се­на­тор (с 1787), главный ди­рек­тор Ме­же­вой кан­це­ля­рии (1787-1798). Его сын - Алек­сандр Мат­вее­вич (19(30).9.1758-29.9(11.10).1803), генерал-по­ру­чик (1788), с 1786 года со­сто­ял адъ­ютан­том Г.А. По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го. Фа­во­рит императрицы Ека­те­ри­ны II (с 1786), дей­ст­вительный ка­мер­гер (1787), с 1787 года шеф так называемого Санкт-Пе­тербургского пол­ка (то есть фак­ти­чес­ки всех во­енных сил, на­хо­див­ших­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге), генерал-адъ­ю­тант (1788), гра­мо­той императора Ио­си­фа II от 9.5.1788 года воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, об­ла­дал ши­ро­ки­ми по­зна­ния­ми во французской и итальянской литературе, ав­тор ря­да пьес, с 1788 года член Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре, бла­го­да­ря по­жа­ло­ва­ни­ям Ека­те­ри­ны II стал од­ним из бо­га­тей­ших лю­дей Российской им­пе­рии; в 1789 году из-за свя­зи с фрей­ли­ной княж­ной Д.Ф. Щер­ба­то­вой по­те­рял рас­по­ло­же­ние им­пе­рат­ри­цы, в ию­ле то­го же го­да же­нил­ся на Щер­ба­то­вой и вплоть до 1796 года про­жи­вал в Мо­ск­ве и в усадь­бе Дуб­ро­ви­цы; шеф Ка­зан­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1796), ука­зом императора Пав­ла I от 5(16).4.1797 года воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии. Его сын - Мат­вей Алек­сан­д­ро­вич (14(25).9.1790-11(23).6.1863), генерал-майор (1813), с 1808 года со­вет­ник Московского гу­берн­ско­го прав­ле­ния, обер-­про­ку­рор 6-го департамента Се­на­та (1810-1813), ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти московских ма­сон­ских лож, пе­ча­тал свои сти­хи в журнале «Друг юно­ше­ст­ва» (1811-1812), в начале Отечественной вой­ны 1812 года вы­сту­пил с пат­рио­тической ре­чью, ко­то­рая про­из­ве­ла силь­ное впе­чат­ле­ние на московское дво­рян­ст­во. 23.7(4.8).1812 года при­сое­ди­нил­ся к Московскому опол­че­нию, уча­ст­во­вал в Бо­ро­дин­ском, Та­ру­тин­ском и Ма­ло­яро­сла­вец­ком сра­же­ни­ях (в 1813 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»). На собственные сред­ст­ва из сво­их кре­по­ст­ных кре­сть­ян и доб­ро­воль­цев сфор­ми­ро­вал кон­ный полк, по­лу­чив­ший его имя, в ка­че­ст­ве ше­фа пол­ка уча­ст­во­вал с ним в за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов. В 1814-1815 годы вме­сте с М.Ф. Ор­ло­вым со­здал Ор­ден русских ры­ца­рей, став­ший од­ной из пер­вых пред­де­каб­ри­ст­ских ор­га­ни­за­ций, вы­сту­пал сто­рон­ни­ком ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян, пре­вра­ще­ния Рос­сии в ари­сто­кра­тическую рес­пуб­ли­ку с двух­па­лат­ным пар­ла­мен­том, сред­ст­вом дос­ти­же­ния этих це­лей ви­дел во­енный пе­ре­во­рот. С 1814 года почётный член Московского университета; в 1817-1825 годы уе­ди­нён­но жил в име­нии Дуб­ро­ви­цы, что вы­зва­ло мно­го­численные тол­ки в об­ще­ст­ве и по­доз­ре­ния вла­стей. Де­мон­ст­ри­руя пре­зре­ние к ди­на­стии Ро­ма­но­вых, хра­нил у се­бя зна­мя князя Д.М. По­жар­ско­го и ок­ро­вав­лен­ную ру­баш­ку ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча как сим­во­лы ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Около 1822 года за ним ус­та­нов­лен сек­рет­ный над­зор, в 1825 году он аре­сто­ван по де­лу об из­бие­нии ка­мер­ди­не­ра, под­верг­нут до­маш­не­му аре­сту, медицинская ко­мис­сия, на­зна­чен­ная московским во­енным генерал-­гу­бер­на­то­ром князем Д.В. Го­ли­цы­ным, при­зна­ла М.А. Дмит­рие­ва-Ма­мо­но­ва бе­з­ум­ным, ука­зом императора Алек­сан­д­ра I (1825) над ним ус­та­нов­ле­на опе­ка, в 1826 году он от­ка­зал­ся при­сяг­нуть императору Ни­ко­лаю I, со­дер­жал­ся под над­зо­ром в сво­ём московском до­ме, а с 1830 года - в стро­гой изо­ля­ции в име­нии Ва­силь­ев­ское Московского уезда (ны­не - в чер­те Мо­ск­вы); жес­то­кое при­ну­ди­тель­ное «ле­че­ние» и из­де­ва­тель­ст­ва при­ве­ли в 1840-х годов к пол­ной по­те­ре им ра­зу­ма, умер в ре­зуль­та­те не­сча­ст­но­го слу­чая. Явил­ся од­ним из про­то­ти­пов Пье­ра Бе­зу­хо­ва в ро­ма­не Л.Н. Тол­сто­го «Вой­на и мир».

Род Дмитриевых-Мамоновых вне­сён в 5-ю и 6-ю час­ти дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Московской гу­бер­нии.

Иллюстрации:

Герб ро­да дво­рян Дмит­рие­вых-Ма­мо­но­вых.

Архив БРЭ.

А. М. Дмит­ри­ев-Ма­мо­нов. Порт­рет ра­бо­ты Н. И. Ар­гу­но­ва. 1812. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

В. А. Дмит­ри­ев-Ма­мо­нов. Порт­рет ра­бо­ты И. П. Люд­де­на. 1735. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

М. А. Дмит­ри­ев-Ма­мо­нов. Гра­ви­ро­ван­ный порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. Нач. XIX в.

Архив БРЭ.

Герб ро­да гра­фов Дмит­рие­вых-Ма­мо­но­вых.

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)