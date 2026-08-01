ДМИТРИЕВЫ-МАМОНОВЫ
ДМИТРИЕВЫ-МАМОНОВЫ - русский дворянский и графский род.
Происходит от представителей старшей ветви смоленских князей из династии Рюриковичей; потомки киевского князя Ростислава Мстиславича - внука смоленского и киевского князя Романа Ростиславича. Правнук Ростислава Мстиславича - Александр Фёдорович Нетша (? - середина XIV века), утратив из-за претензий литовских князей права на Витебское княжество, находился некоторое время, согласно родословной, «в Немцах» (по-видимому, в Ливонии), откуда выехал на службу к великому князю владимирскому Ивану I Даниловичу Калите. Дети Александра Фёдоровича: потерявшие княжеский титул Иван Александрович (возможно, это московский боярин, погибший в Куликовской битве 1380 года), Дмитрий Александрович (2-я половина XIV века) и Семён Александрович (2-я половина XIV века), родоначальник младшей ветви Нетшиных, угасшей в начале XVI века.
Старшая ветвь Нетшиных, происходившая от Ивана Александровича, прервалась во 2-й половине XV века на его бездетных внуках. Из них наиболее известен Владимир Давыдович Красный (начало XV века - 1462), зимой 1461-1462 годов в союзе с князьями Иваном Андреевичем и Иваном Дмитриевичем Шемячичем участвовал в заговоре против великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного с целью захвата власти и освобождения арестованного серпуховско-боровского князя Василия Ярославича; из-за предательства одного из участников заговор был раскрыт, вместе с другими заговорщиками Владимир Красный был арестован и казнён.
Средняя ветвь Нетшиных представлена родом Дмитриевых (фамилия употребляется в документах с середины XVI века), основателем которого был Дмитрий Александрович. Род разделился, в свою очередь, на три ветви. В конце XV-XVII веков его представители служили в Государеве дворе детьми боярскими по Москве, Можайску, Дмитрову, Юрьеву (Польскому) и Бежецкому Верху; в XV - 1-й трети XVI веков имели также служебные связи с удельными князьями. Родоначальник 1-й ветви - Андрей Дмитриевич (? - не ранее 1443), боярин князя можайского Ивана Андреевича, по приказу которого в 1443 году был арестован вместе с семьёй (его жена Мария сожжена по обвинению в «волшбе»). Из сыновей Андрея Дмитриевича наиболее известен Григорий Андреевич Мамон (? - 1509/1510), окольничий (не позднее 1491), советник при дворе великого князей московских Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича, в 1480 году сторонник прекращения военных действий против Большой Орды хана Ахмеда; присутствовал на свадьбе князя В.Д. Холмского (февраль 1500), в 1509 году в отсутствие великого князя Василия III оставлен «на Москве». Из его сыновей наиболее известны: Иван Григорьевич Большой (? - не ранее 1510), окольничий (с 1509/1510), наместник в Ладоге (1486/1487), участник приёма послов Великого княжества Литовского (ВКЛ) (1509); Иван Григорьевич Меньшой (? - 1516), «ближний человек великого князя», посол в ВКЛ (май и декабрь 1499) и Крымском ханстве (1501 и 1515-1516).
Из 2-й ветви известны сыновья её родоначальника Ивана Дмитриевича (годы рождения и смерти неизв.), основавшие две линии рода: Даниил Иванович (? - не ранее 1500), боярин князя волоцкого Бориса Васильевича (1477, 1483), перешедший между 1483-1491 годами с чином окольничего на службу к великому князю московскому Ивану III, от имени которого в сентябре 1491 года сообщил князю Борису Васильевичу об аресте угличского князя Андрея Васильевича Большого (Горяя), член боярской комиссии при великом князе московском Дмитрии Ивановиче Внуке (февраль 1498), гость на свадьбе князя В.Д. Холмского (1500); Дмитрий Иванович (2-я половина XV века), окольничий.
Из 1-й линии 2-й ветви рода известен сын Даниила Ивановича - Дмитрий Даниилович Слепой (?-1542/1543), окольничий (с 1536), пристав (соглядатай) при послах ВКЛ (март 1504), один из воевод в полку левой руки в Великих Луках (1513), участник переговоров с послами ВКЛ (август 1536, февраль 1537) о прекращении 4-й русско-литовской войны. Его сын - Василий Дмитриевич Данилов-Дмитриев (? - 1570), боярин (с 1564), внесён в Тысячную книгу 1550 года как дворовый боярский сын 2-й статьи по Можайску, 3-й воевода в Смоленске (1547-1548), 2-й воевода в походе на Казань (1549), воевода (1555-1557) на береговой службе, во время Ливонской войны 1558-1583 годов - 2-й воевода в Юрьеве (1558) и Великих Луках (1562), руководитель строительства городских укреплений в Смоленске (1554 год; в 1555 году пожалован в окольничие за удачное выполнение этого поручения); участник Полоцкого похода 1562-1563 годов, 3-й воевода в Полоцке (1564-1565), один из руководителей земщины (1565-1570), в связи с походом царя Ивана IV Васильевича Грозного против крымских татар оставлен «на Москве» (сентябрь 1565), участник Земского собора 1566 года, глава Пушкарского приказа (1569-1570). Согласно А. Шлихтингу, арестован опричниками по подозрению в сношениях с польск. королём Сигизмундом II Августом и в организации заговора против царя Ивана IV (сознался под пытками), казнён в Новгороде, а впоследствии реабилитирован и внесён по приказу царя на вечное поминание в Синодик опальных (1582-1583). Известен также внук Даниила Ивановича - Яков Иванович Дмитриев Услюм (? - после 1564), воевода в Нижнем Новгороде (1543), Смоленске (1549, 1556), внесён в Тысячную книгу 1550 как дворовый боярский сын 2-й статьи по Москве; поручитель по князю И.Д. Бельскому (1562); участник Полоцкого похода 1562-1563 годов. Его сын - Фёдор Яковлевич Услюмов (? - между 22 марта и 6 июля 1568 года), поручитель по И.В. Шереметеву Большому (март 1564), будучи в опале вместе с отцом, находился в ссылке в Казани (1565-1566), казнён в опричнину по делу конюшего И.П. Фёдорова-Челяднина, ложно обвинённого в 1567 году в том, что он вёл переписку с польским королём Сигизмундом II с целью свержения царя Ивана IV.
Представители 2-й линии 2-й ветви рода в конце XV - 1-й трети XVI веков находились на службе в уделах Русского государства и ВКЛ. Из неё известны внуки Дмитрия Ивановича: Никифор Иванович Дмитриев (? - между 1543 и 1550), воевода в Нижнем Новгороде (1543); Григорий Иванович Дмитриев (? - после 1556), служил дмитровскому князю Юрию Ивановичу (1504-1533), тысячник (1550), дворовый боярский сын в Дмитрове (1551/1552), воевода в Карачеве (1556). Его единственный сын - Самсон Григорьевич (? - 1587), дворянин московский (с 1577), голова в полку правой руки на береговой службе (1576), в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов воевода среднего города в Кукейносе (1580-1581), наместник и воевода в Новгороде-Северском (1586-1587). Сын С.Г. Дмитриева - Михаил Самсонович (? - 1617), дворянин московский (с 1598), участник посольства боярина М.Г. Салтыкова и дворянина В.Т. Плещеева в Речь Посполиту (1600-1601), подписавшего продление перемирия 1587 года, воевода в Ряжске (1602) и Воронеже (1606-1607), участник Второго ополчения 1611-1612 годов, по приказу князя Д.М. Пожарского возглавлял строительство укреплений перед Петровскими воротами в Москве (1612), воевода в Темникове (1614), с 1616 года 1-й воевода передового полка в так называемом Тульском разряде (военно-административная единица для защиты окраин), возглавлял походы против крымских татар. Его единственный сын - Михаил Михайлович (? - после 1686), дворянин московский (с 1636), стольник (с 1626), воевода в Валуйках (1650-1652), Севске (1659), Нежине (1663), Переславле-Рязанском (1671, 1674). В 1682 году он вместе с тремя сыновьями подал родословную роспись, вошедшую в состав «Бархатной книги» (1688), в 1686 году - челобитную на имя царей Ивана V и Петра I Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны, прося разрешения для отличия их рода от других родов Дмитриевых носить двойную фамилию. Указом царей Ивана V и Петра I от 21.9(1.10).1686 года они получили разрешение именоваться Дмитриевыми-Мамоновыми.
От сыновей М.М. Дмитриева-Мамонова (Василия Михайловича, Ильи Михайловича и Афанасия Михайловича происходят ещё три линии 2-й ветви рода Дмитриевых-Мамоновых. Из 2-й линии известен Иван Ильич Старший (10(20).12.1680–24.5(4.6).1730), генерал-аншеф (1730), служил в лейб-гвардейском Семёновском полку (1700-1727), участник Северной войны 1700-1721 годов, отличился в сражениях под Нарвой (1700, 1704), при Лесной (1708), Полтавской битве 1709 года, участник Прутского похода 1711 года, в 1717-1724 годы руководитель канцелярии своего имени, занимавшейся расследованием по делу князя М.П. Гагарина (смотреть в статье Гагарины) и связанных с ним лиц, а также по злоупотреблениям сибирской администрации; в 1718 году участник Верховного суда над царевичем Алексеем Петровичем, в 1719-1723 годы советник Военной коллегии, один из составителей «Воинского регламента», член Вышнего суда (1723-1726), член Комиссии по редактированию проекта Табели о рангах 1722 года; в ходе Персидского похода 1722-1723 годов командовал гвардией, во главе передового отряда российских войск занял Дербент. В 1723 году женился 2-м браком на племяннице императора Петра I, младшей сестре императрицы Анны Ивановны - царевне Прасковье Ивановне (24.9(4.10).1694-8(19).10.1731); руководитель канцелярии своего имени (1723-1725), занимавшейся вопросами строительства Кронштадта и следствием по злоупотреблениям в ходе его строительства в 1719-1722 годы, сенатор (1726), подполковник лейб-гвардейского Преображенского полка (1727). Его племянник - Фёдор Иванович (12(23).2.1727-27.4(9.5).1805), бригадир (1769), участвовал в Семилетней войне 1756-1763 годов, в ходе усмирения Чумного бунта 1771 года в Москве пытался защитить архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского), за что едва не был убит горожанами, после расследования Юстиц-коллегии, проведённого по жалобе его жены, Ф.И. Дмитриев-Мамонов в 1779 году за жестокое обращение с крепостными признан человеком «вне здравого рассудка», над ним была учреждена опека; выступал на литературном поприще, автор переводов Ж. де Лафонтена и других, натурфилософского произведения «Дворянин-философ» (1769 год; взял себе псевдоним по названию этого произведения), поэмы «Любовь» (1771), альбома «Слава России, или Собрание медалей дел Петра Великого…» (1770, 2-е издание, 1783) и других, покровительствовал литераторам. Его внук - Александр Иванович (24.4(5.5).1788, по другим данным, 24.12.1787(4.1.1788) или 1790-9(21).12.1836), генерал-майор (1831), действительный статский советник (1836), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов (служил адъютантом М.И. Кутузова, Петра П. Палена, А.П. Ермолова), член многих российских масонских лож, командующий Клястицкого гусарского полка (1827-1831), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, командующий 1-й бригады 3-й гусарской дивизии (1832), 2-й бригады 6-й уланской дивизии (1832-1833), 1-й бригады 3-й лёгкой кавказской дивизии (1833-1835). Увлекался живописью, получил известность как художник-баталист, автор серии из 8 рисунков, запечатлевших главные военные события 1812-1814 годов (известны по гравюрам 1818 года и литографиям 1822-1823 годов). В 1820 году стал одним из учредителей Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге. Из его сыновей наиболее известны: Эммануил Александрович (7(19).1.1824-10(22).12.1880), художник-график, автор портретов многих выдающихся современников (Н.В. Гоголя, А.П. Ермолова, И.С. Аксакова, М.П. Погодина, А.С. Хомякова, Шамиля и прочих); Ипполит Александрович (4(16).2.1825-22.12.1884(3.1.1885)), художник-карикатурист, сотрудничал в журналах «Искра», «Будильник», «Свет и тени». Известен также сын последнего - Александр Ипполитович (1(13).11.1847-1915), действительный статский советник (1891), исполняющий должность председателя губернского правления Томской губернии (1877-1881), председатель губернского правления Тобольской губернии (1881-1885), вице-губернатор Акмолинской области (1885-1898), автор работ и записок по обоснованию строительства новых железных дорог, брошюры «Сибирская нефть» (1903), книги «От Волги до Великого океана. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороги ...» (1900), трудов по истории Сибири - «Пугачёвщина в Сибири» (1898), «Начало печати в Сибири. 500 лет» (3-е издание, 1900), «Декабристы в Западной Сибири» (1905), «Пугачёвский бунт в Зауралье и Сибири» (1907). В 1913 году указом императора Николая II получил право пользоваться графским титулом, принадлежавшим угасшей в 1863 году 3-й линии рода (смотреть ниже), с правом передачи его старшему в роде.
Из 3-й линии рода Дмитриевых-Мамоновых известен сын А.М. Дмитриева-Мамонова - Василий Афанасьевич (? - 18(29). 1.1739), контр-адмирал (1730), в 1708-1715 годы обучался морскому делу в Дании, с 1715 года служил на флоте, советник Адмиралтейств-коллегии (1726-1728), начальник Московской адмиралтейской конторы (1730), с 1732 года член Комиссии для приведения в порядок корабельного и галерного флотов и Адмиралтейства, с 1733 года наблюдал за военно-морским строительством в Кронштадте, с 1737 года руководил строительством Днепровской флотилии, в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 годов командовал российским морским отрядом у Очакова (1736), всеми российскими морскими силами (1738-1739). Из его сыновей наиболее известен Матвей Васильевич (26.10(6.11).1724-19.11(1.12).1810), действительный тайный советник (1797), правитель Смоленского наместничества (1777-1778), сенатор (с 1787), главный директор Межевой канцелярии (1787-1798). Его сын - Александр Матвеевич (19(30).9.1758-29.9(11.10).1803), генерал-поручик (1788), с 1786 года состоял адъютантом Г.А. Потёмкина-Таврического. Фаворит императрицы Екатерины II (с 1786), действительный камергер (1787), с 1787 года шеф так называемого Санкт-Петербургского полка (то есть фактически всех военных сил, находившихся в Санкт-Петербурге), генерал-адъютант (1788), грамотой императора Иосифа II от 9.5.1788 года возведён в графское достоинство Священной Римской империи, обладал широкими познаниями во французской и итальянской литературе, автор ряда пьес, с 1788 года член Совета при Высочайшем дворе, благодаря пожалованиям Екатерины II стал одним из богатейших людей Российской империи; в 1789 году из-за связи с фрейлиной княжной Д.Ф. Щербатовой потерял расположение императрицы, в июле того же года женился на Щербатовой и вплоть до 1796 года проживал в Москве и в усадьбе Дубровицы; шеф Казанского кирасирского полка (1796), указом императора Павла I от 5(16).4.1797 года возведён в графское достоинство Российской империи. Его сын - Матвей Александрович (14(25).9.1790-11(23).6.1863), генерал-майор (1813), с 1808 года советник Московского губернского правления, обер-прокурор 6-го департамента Сената (1810-1813), активно участвовал в деятельности московских масонских лож, печатал свои стихи в журнале «Друг юношества» (1811-1812), в начале Отечественной войны 1812 года выступил с патриотической речью, которая произвела сильное впечатление на московское дворянство. 23.7(4.8).1812 года присоединился к Московскому ополчению, участвовал в Бородинском, Тарутинском и Малоярославецком сражениях (в 1813 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»). На собственные средства из своих крепостных крестьян и добровольцев сформировал конный полк, получивший его имя, в качестве шефа полка участвовал с ним в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов. В 1814-1815 годы вместе с М.Ф. Орловым создал Орден русских рыцарей, ставший одной из первых преддекабристских организаций, выступал сторонником освобождения крестьян, превращения России в аристократическую республику с двухпалатным парламентом, средством достижения этих целей видел военный переворот. С 1814 года почётный член Московского университета; в 1817-1825 годы уединённо жил в имении Дубровицы, что вызвало многочисленные толки в обществе и подозрения властей. Демонстрируя презрение к династии Романовых, хранил у себя знамя князя Д.М. Пожарского и окровавленную рубашку царевича Дмитрия Ивановича как символы династии Рюриковичей. Около 1822 года за ним установлен секретный надзор, в 1825 году он арестован по делу об избиении камердинера, подвергнут домашнему аресту, медицинская комиссия, назначенная московским военным генерал-губернатором князем Д.В. Голицыным, признала М.А. Дмитриева-Мамонова безумным, указом императора Александра I (1825) над ним установлена опека, в 1826 году он отказался присягнуть императору Николаю I, содержался под надзором в своём московском доме, а с 1830 года - в строгой изоляции в имении Васильевское Московского уезда (ныне - в черте Москвы); жестокое принудительное «лечение» и издевательства привели в 1840-х годов к полной потере им разума, умер в результате несчастного случая. Явился одним из прототипов Пьера Безухова в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
Род Дмитриевых-Мамоновых внесён в 5-ю и 6-ю части дворянской родословной книги Московской губернии.
Иллюстрации:
Герб рода дворян Дмитриевых-Мамоновых.
Архив БРЭ.
А. М. Дмитриев-Мамонов. Портрет работы Н. И. Аргунова. 1812. Третьяковская галерея (Москва).
Архив БРЭ.
В. А. Дмитриев-Мамонов. Портрет работы И. П. Люддена. 1735. Третьяковская галерея (Москва).
Архив БРЭ.
М. А. Дмитриев-Мамонов. Гравированный портрет работы неизвестного художника. Нач. XIX в.
Архив БРЭ.
Герб рода графов Дмитриевых-Мамоновых.
Архив БРЭ.