ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР

ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР (Ди­мит­ри­ев­ский со­бор) - во Владимире, памятник древне-русской архитектуры владимиро-суздальской школы.

Бе­ло­ка­мен­ный кре­сто­во-ку­поль­ный од­но­гла­вый 4-столп­ный храм (1193-1197(?)) вхо­дил в ком­плекс кня­жеско­го дво­ра Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча (в кре­ще­нии Ди­мит­рия) Боль­шое Гнез­до. В со­бо­ре хра­ни­лись «дос­ка гроб­ная» и со­роч­ка св. Ди­мит­рия Со­лун­ско­го, при­ве­зён­ные в 1197 году из Фес­са­ло­ник. Храм от­ли­ча­ет­ся бо­га­той рез­ной де­ко­ра­ци­ей, по­кры­ваю­щей верх­ние час­ти стен и про­стен­ки ме­ж­ду ок­на­ми ба­ра­ба­на гла­вы. Бе­ло­ка­мен­ные рель­е­фы изо­бра­жа­ют свя­тых, всад­ни­ков, фан­та­стических и ре­аль­ных жи­вот­ных, рас­те­ния. В за­ко­ма­рах по­ме­ще­ны фи­гу­ры ца­рей Да­ви­да и Со­ло­мо­на, сю­жет­ные сце­ны (в том числе «Воз­не­се­ние Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го»). В це­лом про­грам­ма де­ко­ра вы­ра­жа­ет идею про­слав­ле­ния Твор­ца и кня­же­ской вла­сти. За­мы­сел рез­но­го уб­ран­ст­ва и ряд ар­хитектурных форм (пер­спек­тив­ные пор­та­лы, по­лу­ко­лон­ки, ар­ка­тур­но-ко­лон­ча­тый фриз с фи­гур­ны­ми кон­со­ля­ми), свя­зан­ные с зод­че­ст­вом ро­ман­ско­го За­па­да, на­ло­жи­лись на ви­зантийскую по про­ис­хо­ж­де­нию ос­но­ву, что при­ве­ло к соз­да­нию впол­не ори­ги­наль­но­го про­из­ве­де­ния. В начале XIII века к хра­му при­строи­ли га­ле­реи с при­де­ла­ми у восточных уг­лов и ле­ст­нич­ны­ми баш­ня­ми у за­пад­ных (ра­зо­бра­ны в 1838-1847). Вско­ре по­сле окон­ча­ния строи­тель­ст­ва ин­терь­ер рас­пи­са­ли ви­зантийские мас­те­ра, воз­мож­но, из Фес­са­ло­ник; во­прос об уча­стии в рос­пи­си русских ико­но­пис­цев яв­ля­ет­ся дис­кус­си­он­ным. Со­хра­нив­шие­ся фраг­мен­ты сце­ны Страш­но­го cу­да от­ли­ча­ют­ся гар­мо­нич­ны­ми про­пор­ция­ми ли­ков и фи­гур, кра­со­той ко­ло­ри­та, за­мет­ной спи­ри­туа­ли­за­ци­ей об­ра­зов, ти­пич­ны­ми для ви­зантийского искусства ком­ни­нов­ской эпо­хи. Вме­сте с другими па­мят­ни­ка­ми Вла­ди­ми­ра со­бор вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Фото П.С. Павлинова

Дмит­ри­ев­ский со­бор во Вла­ди­ми­ре. Ар­ка­ту­ра и скульп­тур­ный де­кор среднего прясла западного фа­са­да. 1191 или 1194-1197.

Архив БРЭ.

Фото П.С. Павлинова

Дмит­ри­ев­ский со­бор во Вла­ди­ми­ре. Ин­терь­ер.

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)