ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР
ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР (Димитриевский собор) - во Владимире, памятник древне-русской архитектуры владимиро-суздальской школы.
Белокаменный крестово-купольный одноглавый 4-столпный храм (1193-1197(?)) входил в комплекс княжеского двора Всеволода Юрьевича (в крещении Димитрия) Большое Гнездо. В соборе хранились «доска гробная» и сорочка св. Димитрия Солунского, привезённые в 1197 году из Фессалоник. Храм отличается богатой резной декорацией, покрывающей верхние части стен и простенки между окнами барабана главы. Белокаменные рельефы изображают святых, всадников, фантастических и реальных животных, растения. В закомарах помещены фигуры царей Давида и Соломона, сюжетные сцены (в том числе «Вознесение Александра Македонского»). В целом программа декора выражает идею прославления Творца и княжеской власти. Замысел резного убранства и ряд архитектурных форм (перспективные порталы, полуколонки, аркатурно-колончатый фриз с фигурными консолями), связанные с зодчеством романского Запада, наложились на византийскую по происхождению основу, что привело к созданию вполне оригинального произведения. В начале XIII века к храму пристроили галереи с приделами у восточных углов и лестничными башнями у западных (разобраны в 1838-1847). Вскоре после окончания строительства интерьер расписали византийские мастера, возможно, из Фессалоник; вопрос об участии в росписи русских иконописцев является дискуссионным. Сохранившиеся фрагменты сцены Страшного cуда отличаются гармоничными пропорциями ликов и фигур, красотой колорита, заметной спиритуализацией образов, типичными для византийского искусства комниновской эпохи. Вместе с другими памятниками Владимира собор включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Фото П.С. Павлинова
Дмитриевский собор во Владимире. Аркатура и скульптурный декор среднего прясла западного фасада. 1191 или 1194-1197.
Архив БРЭ.
Фото П.С. Павлинова
Дмитриевский собор во Владимире. Интерьер.
Архив БРЭ.