ДМИТРИЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ
ДМИТРИЕВСКИЙ АЛКСЕ́Й АФАНАСЬЕВИЧ - основатель русской (киевской) школы литургистов, член-корреспондент Петербургской АН (1903).
С 1878 года обучался в Казанской духовной академии на церковно-практич. отделении, где его учителем в области литургики был Н.Ф. Красносельцев, учёное общение с которым определило дальнейшие научные интересы Дмитриевского. По окончании Казанской духовной академии (1882) был оставлен на кафедре литургики в должности приват-доцента. В том же году представил магистерское сочинение «Богослужение в Русской Церкви в ХVI веке. Ч. I. Службы круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств. Историко-археологическое исследование с приложениями» (опубликовано в 1884).
С 1883 года доцент, с 1884 года профессор кафедры церковной археологии и литургики в Киевской духовной академии. В 1887-1888 годы совершил первое путешествие по Востоку (Афон, Синай, Иерусалим, Афины), итогом которого стало описание 410 греческих и 60 южно-славянских рукописей. Это путешествие положило начало почти ежегодным поездкам Дмитриевского с целью пополнения и проверки литургических материалов: 1889 - Иерусалим; 1894 - Москва; 1896 - Константинополь, Афины, Рим, Париж, Дрезден; 1897 - Трапезунд; 1898 - Синай, Патмос; 1903 - Афон; 1910 - Иерусалим. Результатом указанных научных путешествий в числе другого явился многотомный литургический труд «Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока», первый том которого в 1895 году был представлен в качестве докторской диссертации. Доктор церковной истории (1896). В 1906 году участвовал в работе «Высочайше учреждённого Особого Присутствия при Святейшем Синоде для разработки подлежащих рассмотрению на Поместном Соборе вопросов» (так называемого Предсоборного Присутствия), где занял консервативную позицию (в том числе в вопросе избрания епархиальных архиереев одними епископами).
В 1907 году, в связи с обострением борьбы научных школ внутри Киевской духовной академии, Дмитриевский подал в отставку с должности заслуженного ординарного профессора. За годы деятельности в Киевской духовной академии Дмитриевский создал свою литургическую школу; среди её представителей: протоиерей В.Д. Прилуцкий, Н.Н. Пальмов, А.З. Неселовский, протоиерей М.А. Лисицын, Е.П. Дьяковской, протоиерей К.С. Кекелидзе, епископ Аккерманский Гавриил (Чепур). Дмитриевский - секретарь Православного Палестинского общества (с 1907), автор труда «Императорское Православное Палестинское общество и его деятельность за истекшую четверть века (1882-1907). Историческая записка» (1907). Из статей, публиковавшихся в «Сообщениях Православного Палестинского общества», позднее Дмитриевским была составлена книга «Церковные торжества в дни великих праздников на Православном Востоке. С русскими паломниками по Святой земле и на Афонской горе» (части 1-2, 1909-1920). С 1918 года, после закрытия Палестинского общества, профессор кафедры греческого языка, проректор (1919-1922) Астраханского университета. С 1923 года читал лекции по литургике на Богословских курсах центрального района Петрограда (в 1925-1928 годы - Высшие богословские курсы). Часть лекций была записана и под редакцией Дмитриевского выпущена в машинописи.
Погребён на братском кладбище Александро-Невской лавры.
Сочинения:
Путешествие по Востоку и его научные результаты. К., 1890;
Современное богослужение на православном Востоке. К., 1891. Вып. 1;
Древнеиудейская синагога и ее богослужебные формы в отношении к древнехристианскому храму и его богослужебным формам. Казань, 1893;
Патмосские очерки. Из поездки на остров Патмос летом 1891 г. К., 1894;
Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского. К., 1894;
Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. К., 1895–1917. Т. 1–3;
Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена Пантелеимонова монастыря священноархимандрита Макария (Сушкина). СПб., 1895;
Православное русское паломничество на Запад (в Бар-град и Рим) и его насущные нужды. К., 1897;
Архиепископ Елассонский Арсений и мемуары его из русской истории. К., 1899;
Книга Требник и ее значение в жизни православного христианина. К., 1902;
Ставленник: руководство для священно-церковно-служителей и избранных в епископа, при их хиротониях, посвящениях и награждениях знаками духовных отличий, с подробным объяснением всех обрядов и молитвословий. К., 1904.