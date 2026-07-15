ДМИТРИЕВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Советский и российский историк. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела древней истории России СПбИИ РАН.

Родилась 23 июня 1946 года в Ленинграде. В 1972 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1966 по 1971 год – младший научный сотрудник Ленинградского государственного архива Октябрьской революции и соцстроительства. С 1971 по 1977 год – младший, затем старший научный сотрудник Ленинградского государственного архива литературы и искусства. С 1977 по 1980 год - архивариус, затем заведующая архивом Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина.

С 1979 по 1983 год обучалась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН СССР. С 1980 года – сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2004 по 2016 год занимала должность заведующей отделом древней истории. С 2000 года – ведущий научный сотрудник.

В 1986 году под руководством А.Л. Шапиро защитила кандидатскую диссертацию на тему «Организация обложения в крупной монастырской вотчине в XVI–XVII вв.».

В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему «Хозяйственные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI–XVII вв. (Книги вытные и описные)».

C 2001 года – член Диссертационного совета Д 002.200.01 СПбИИ РАН, с 2002 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

Автор более 170 научных публикаций. Подготовила 5 кандидатов наук. В область научных интересов входят история русского Средневековья и Нового времени, аграрная история, церковная история, источниковедение и археография. Внесла крупный вклад в науку в виде археографической подготовки и публикации исторических источников.

Сочинения

Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI—XVII вв. СПб., 2003.

Аграрная история Северо-Запада России XVII века (население, землевладение, землепользование). Л., 1989. (В соавторстве.);

Петербург: История банков. СПб., 2001. Гл.: «Кредитные отношения в допетровской Руси»;

История России IX—XVIII вв. в документах и описаниях современников: Экспериментальное учебное пособие. СПб., 1998. (В соавторстве с С.А. Козловым.);

Налоги в России до XIX в.: Курс лекций и материалы для семинарских занятий. СПб., 1999; (В соавторстве с С.А. Козловым.);

Специальные исторические дисциплины: Учебное пособие / Отв. ред. М.М.Кром. СПб., 2003. Раздел: Метрология; Материалы и задания для практических занятий. (Совместно с А.А. Селиным.).