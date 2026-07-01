ДМИТРИЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ЛУКИНИЧНА

Дмитриева (Кушелева, Томановская), Елизавета Лукинична (1851(?), с. Волок Псковской губ. — после 1917(?), Москва) — российская революционерка.

Незаконнорожденная дочь помещика Л. И. Кушелева. Под влиянием П.Н. Ткачева и П.Л. Лаврова прониклась революционными идеями. Выйдя замуж за М.Н. Томановского, уехала в Женеву, вступила в I Интернационал , стала деятельным членом его Русской секции (1869), о состоянии дел в ней информировала К. Маркса . Действуя под псевдонимом «Дмитриева», поддерживала Парижскую коммуну (1871) . 11 апреля 1871 вместе с Н. Лемель образовала Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Возглавляла женский батальон, бившийся на баррикадах. После падения Парижской коммуны отошла от политической деятельности. Вслед за вторым мужем И.М. Давыдовским, осужденным за мошенничество, отправилась в ссылку в Сибирь. В 1905, после амнистии Давыдовского, вернулась в Москву, где провела остаток жизни.

Лит.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской коммуны. М.—Л., 1964; Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951.