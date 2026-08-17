ДМИТРИЕВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Окончил Морской кадетский корпус. 15.9.1897 произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот. В 1899 г. служил на мореходной канонерской лодке «Терец». В 1900 г. служил на транспорте «Псезуапе». 3.9.1901 закончил минный офицерский класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 6.12.1901 произведен в лейтенанты. 12.1.1902 переведен в Сибирский флотский экипаж. В 1902–1903 гг. минный офицер мореходной канонерской лодки «Кореец», Участник русско-японской войны и обороны Порт-Артура. В январе 1904 г. назначен минным офицером миноносца «Сторожевой». 18.12.1904 назначен командиром миноносца «Сердитый». Прорвался на миноносце в Чифу, где был интернирован вместе с судном. В 1906 г. перешел на «Сердитом» во Владивосток. 11.6.1907 произведен в старшие лейтенанты. 18.8.1907 назначен старшим офицером крейсера «Жемчуг». 25.5.1908 отчислен от должности с переводом в Балтийский флот. 27.8.1908 назначен командиром миноносца «Резвый». 25.3.1912 произведен в капитаны 2-го ранга. 5.8.1913 назначен командиром эскадренного миноносца «Казанец». Участник Первой мировой войны. 22.3.1915 произведен в капитаны 1-го ранга на основании Статута ордена Св. Георгия (со старшинством с 25.3.1913). 31.3.1915 назначен и. д. командира линейного корабля «Император Павел I». 27.4.1915 утвержден в должности. 30.3.1917 зачислен в резерв чинов Морского министерства, с оставлением в распоряжении командующего флотом Балтийского моря. 4.11.1917 назначен командующим, под брейд-вымпелом, 2-й бригадой крейсеров Балтийского моря. 23.11.1917 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением начальником бригады. Поступил на службу в РККФ. В июле 1918 г. назначен и. о. старшего морского начальника в Кронштадте. 30.8.1918 назначен начальником Кронштадтской морской базы. 1.2.1919 назначен начальником действующего отряда судов Балтийского флота. 29.10.1920 назначен начальником бригады линейных кораблей Балтийского моря. Участник Кронштадтского восстания 1–18.3.1921. После подавления восстания арестован. 20.4.1921 президиумом Петроградской ЧК приговорен к расстрелу. Расстрелян в тот же день.